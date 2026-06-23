AFP
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"Aku menendangnya dengan buruk!" - Lionel Messi "sangat marah" karena gagal mengeksekusi penalti secara mengejutkan saat melawan Austria, meski kapten Argentina itu berhasil bangkit dan memecahkan rekor gol di Piala Dunia
Talisman berhasil bangkit dari kekecewaan akibat penalti
Juara bertahan memastikan lolos ke babak gugur di Texas meskipun kapten mereka, yang tidak seperti biasanya, meleset saat mengeksekusi tendangan penalti pada menit kedelapan. Ini menandai kegagalan ketiga Messi dalam mengeksekusi tendanganpenalti (di luar adu penalti) sepanjang sejarah turnamen, sebuah titik terendah secara statistik yang segera ia perbaiki. Penyerang veteran itu bangkit untuk memecah kebuntuan sebelum jeda babak pertama dan menambah gol kedua yang sangat akurat pada masa tambahan waktu babak kedua, sehingga total golnya menjadi lima dalam hanya dua pertandingan di turnamen kali ini.
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Kapten marah besar karena peluang yang terlewatkan
Pemain kunci yang menjadi andalan tim itu sempat kesal karena eksekusi tendangan penaltinya yang buruk dari jarak 12 yard, sebelum akhirnya membangkitkan semangat rekan-rekan setimnya.
Messi berkata: "Hari ini ada momen di mana saya sangat kesal karena gagal mengeksekusi penalti. Tendangan saya sangat buruk, tapi untungnya kami bisa membalikkan keadaan, memimpin, dan meraih tiga poin, yang itulah yang terpenting.
"Tentu saja meraih kemenangan sudah menjadi bagian dari rencana kami. Kami tahu itu tidak akan mudah, terutama mengingat bagaimana Piala Dunia ini berlangsung. Setiap pertandingan sulit, tidak ada yang mau menyerah begitu saja. Memang benar mereka tidak mengancam kami, tapi ini adalah pertandingan yang sangat ketat dan intens sehingga sulit untuk dimainkan. Mereka bermain sangat cepat. Namun, yang terpenting adalah lolos ke babak selanjutnya."
Tonggak sejarah mengukuhkan kemenangan
Dengan mencetak gol ke-17 dan ke-18 di Piala Dunia, Messi melampaui striker Jerman Miroslav Klose dan kini berdiri sendirian di puncak sejarah sepak bola. Penampilannya yang tajam mengantarkan Argentina ke puncak Grup J, sekaligus meredakan tekanan besar menjelang pertandingan terakhir fase grup.
Terlepas dari pencapaian pribadi yang bersejarah ini, penyerang veteran tersebut tetap rendah hati, sambil menambahkan: "Menang di setiap pertandingan selalu menjadi rencana kami. Kami adalah Argentina, dan kami bertekad mengalahkan setiap lawan, tapi kami tahu itu tidak mudah dan kami harus membuktikannya di lapangan — dan hari ini, Argentina berhasil melakukannya. Kami harus berjuang keras untuk mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama seperti yang kami inginkan. Mereka tidak benar-benar mengancam kami, tapi ini adalah pertandingan yang sangat ketat dan mereka bermain dengan sangat cepat.
"Saya senang dengan jalannya pertandingan dan terutama kemenangan ini. Kami berhasil meraih enam poin; lolos ke babak 32 besar adalah salah satu tujuan pertama kami. Dan lolos sebagai juara grup.
"Sekarang, ini akan menjadi pekan yang santai karena kami sudah mencapai tujuan pertama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kami hanya memikirkan apa yang akan datang selanjutnya. Dan ya, saya merasakannya sebagai sesuatu yang istimewa, seperti yang selalu saya rasakan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya menikmati bermain dan bersenang-senang di lapangan."
- AFP
Persiapan turnamen sistem gugur dimulai sejak dini
Tim asuhan Lionel Scaloni akan menutup rangkaian pertandingan fase grup pembuka mereka dengan laga terakhir melawan Yordania pada Sabtu, dengan target mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di turnamen ini. Dengan tiket lolos yang sudah dipastikan, staf pelatih dapat dengan leluasa melakukan rotasi pada skuad bertabur bintang mereka guna menghemat tenaga menjelang fase gugur yang intens.
Pertandingan babak 32 besar yang diproyeksikan melawan runner-up Grup H semakin mendekat, yang berpotensi memicu pertemuan spektakuler di babak selanjutnya dengan raksasa Eropa, Spanyol.