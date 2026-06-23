Dengan mencetak gol ke-17 dan ke-18 di Piala Dunia, Messi melampaui striker Jerman Miroslav Klose dan kini berdiri sendirian di puncak sejarah sepak bola. Penampilannya yang tajam mengantarkan Argentina ke puncak Grup J, sekaligus meredakan tekanan besar menjelang pertandingan terakhir fase grup.

Terlepas dari pencapaian pribadi yang bersejarah ini, penyerang veteran tersebut tetap rendah hati, sambil menambahkan: "Menang di setiap pertandingan selalu menjadi rencana kami. Kami adalah Argentina, dan kami bertekad mengalahkan setiap lawan, tapi kami tahu itu tidak mudah dan kami harus membuktikannya di lapangan — dan hari ini, Argentina berhasil melakukannya. Kami harus berjuang keras untuk mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama seperti yang kami inginkan. Mereka tidak benar-benar mengancam kami, tapi ini adalah pertandingan yang sangat ketat dan mereka bermain dengan sangat cepat.

"Saya senang dengan jalannya pertandingan dan terutama kemenangan ini. Kami berhasil meraih enam poin; lolos ke babak 32 besar adalah salah satu tujuan pertama kami. Dan lolos sebagai juara grup.

"Sekarang, ini akan menjadi pekan yang santai karena kami sudah mencapai tujuan pertama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kami hanya memikirkan apa yang akan datang selanjutnya. Dan ya, saya merasakannya sebagai sesuatu yang istimewa, seperti yang selalu saya rasakan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya menikmati bermain dan bersenang-senang di lapangan."