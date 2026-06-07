Estevao menceritakan saat ia menyadari bahwa situasinya sangat serius, sambil mengenang bagaimana staf medis di Chelsea meminta pertemuan dengan keluarganya untuk menyampaikan kabar tersebut. Penyerang itu mengalami robekan otot paha belakang dengan tingkat keparahan tertinggi, sebuah diagnosis yang membuatnya sangat terkejut saat konsultasi medis.

“Ketika saya bangun, saya pergi mandi, dokter menelepon saya tiga kali, pada hari ketika dia mengatakan akan memberi tahu hasilnya kepada saya. Lalu saya meneleponnya dan dia berkata: ‘Bawa orang tuamu ke sini karena kami juga ingin berbicara dengan mereka.’ Kami sudah tahu bahwa jika mereka akan memberi kabar lain, mereka akan mengatakannya saat itu juga, di hadapan saya, tetapi ketika mereka menyuruh saya membawa orang tua saya ke sana, saya sudah merasa ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi.

"Saya rasa momen tersulit adalah saat saya benar-benar mengetahui kabar itu, bahwa itu adalah stadium empat. Saya bahkan tidak tahu ada yang namanya stadium empat, saya tidak tahu itu ada. Tapi sayangnya itu terjadi, tapi hidup terus berjalan. Sekarang yang penting adalah pulih dengan baik dan menjalani pengobatan agar bisa kembali secepat mungkin."