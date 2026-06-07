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"Aku menangis di pelukan orang tuaku" - Estevao Willian dari Chelsea berbagi kisahnya tentang cedera yang memilukan yang menggagalkan "mimpinya" untuk bermain di Piala Dunia bersama Brasil
Saat mimpi itu hancur
Penyerang muda itu semula dijadwalkan menjadi sosok kunci bagi Brasil dalam turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, setelah ikut serta dalam seluruh siklus kualifikasi. Namun, cedera parah yang dialaminya saat bertanding di Liga Premier melawan Manchester United mengubah segalanya, sehingga sang remaja harus menerima kenyataan bahwa turnamennya telah berakhir sebelum dimulai.
“Bermain di Piala Dunia adalah mimpi yang menjadi kenyataan, semua orang mengharapkannya. Terlebih lagi bagi saya, karena saya terlibat dalam seluruh prosesnya. Jadi itu adalah momen yang sangat, sangat menyedihkan di hati saya,” katanya kepada ESPN. “Saya menangis begitu banyak di pelukan orang tua saya, bukan main, saya menangis banyak. Di saat-saat seperti inilah Anda membutuhkan orang-orang yang Anda cintai, dan saya sangat bersyukur untuk itu.”
Sebuah diagnosis yang mengejutkan anak muda itu
Estevao menceritakan saat ia menyadari bahwa situasinya sangat serius, sambil mengenang bagaimana staf medis di Chelsea meminta pertemuan dengan keluarganya untuk menyampaikan kabar tersebut. Penyerang itu mengalami robekan otot paha belakang dengan tingkat keparahan tertinggi, sebuah diagnosis yang membuatnya sangat terkejut saat konsultasi medis.
“Ketika saya bangun, saya pergi mandi, dokter menelepon saya tiga kali, pada hari ketika dia mengatakan akan memberi tahu hasilnya kepada saya. Lalu saya meneleponnya dan dia berkata: ‘Bawa orang tuamu ke sini karena kami juga ingin berbicara dengan mereka.’ Kami sudah tahu bahwa jika mereka akan memberi kabar lain, mereka akan mengatakannya saat itu juga, di hadapan saya, tetapi ketika mereka menyuruh saya membawa orang tua saya ke sana, saya sudah merasa ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi.
"Saya rasa momen tersulit adalah saat saya benar-benar mengetahui kabar itu, bahwa itu adalah stadium empat. Saya bahkan tidak tahu ada yang namanya stadium empat, saya tidak tahu itu ada. Tapi sayangnya itu terjadi, tapi hidup terus berjalan. Sekarang yang penting adalah pulih dengan baik dan menjalani pengobatan agar bisa kembali secepat mungkin."
Kehilangan yang terasa di Stamford Bridge
Waktu terjadinya cedera tersebut ternyata sangat merugikan baik bagi sang pemain maupun klub pada pekan-pekan terakhir musim ini. Estevao tidak bisa diturunkan oleh pelatih sementara Calum McFarlane, yang mengambil alih kendali Chelsea setelah pemecatan Liam Rosenior. Ketidakhadirannya bertepatan dengan masa-masa sulit yang dialami klub asal London tersebut di lapangan.
Pemain sayap asal Brasil itu tidak dapat ikut serta dalam kekalahan di final Piala FA melawan Manchester City, hasil yang semakin memperparah kekecewaan atas musim domestik di mana Chelsea gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa untuk musim depan.
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Menghadapi kenyataan tidak lolos ke Piala Dunia
Gagal mengikuti turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada merupakan pukulan telak bagi seorang pemain yang oleh banyak orang diharapkan menjadi salah satu bintang baru dalam kompetisi tersebut. Estevao kini telah melupakan kekecewaannya karena gagal tampil di Piala Dunia. Ia kini berupaya memulihkan kebugarannya agar lebih siap menghadapi musim depan. "Tapi hidup harus terus berjalan," kata Estevao. "Sekarang yang terpenting adalah pulih dengan baik dan menjalani perawatan agar bisa kembali secepat mungkin.”