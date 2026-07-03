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Tillman family GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

“Aku masih melihatnya sebagai anak kecil” - Momen emosional Malik Tillman di Piala Dunia bersama keluarga yang menyaksikannya menjadi pahlawan timnas AS

Analysis
USA
M. Tillman
T. Tillman
World Cup
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

GOAL berbincang dengan keluarga Tillman mengenai musim panas mereka yang penuh lika-liku, kegugupan yang menyertai Piala Dunia, serta kasih sayang seorang ibu kepada kedua putranya yang masih kecil.

Anja Tillman tak bisa menghitung dengan pasti berapa kali ia menonton tendangan bebas putranya yang kini sudah terkenal itu. Beberapa jam setelah Malik Tillman melepaskan tendangan itu dengan kaki kanannya, laman media sosialnya dipenuhi tayangan ulangnya — siaran berbahasa Inggris, siaran berbahasa Spanyol, hingga video yang diedit dengan iringan musik. Ia menonton semuanya, berulang-ulang, bukan hanya untuk melihat gol itu lagi, tetapi juga untuk menghidupkan kembali momen tersebut.

"Instagram saya jadi ramai sekali," katanya kepada GOAL sambil tersenyum. "Yang saya lihat hanyalah tendangan bebasnya. Ada video-video yang menjelaskan betapa sulitnya tendangan itu!"

Namun, video terbaik adalah yang muncul hampir seketika. Video itu dimulai dengan fokus pada gelandang Tim Nasional Pria AS itu saat ia mendekati bola. Kemudian, bahkan sebelum bola itu menyentuh jaring gawang, kamera dengan cepat berpindah. Kamera itu malah berfokus pada Anja dan kakak laki-laki Malik, bintang Los Angeles FC, Timothy. Mata Anja berkaca-kaca. Timothy tersenyum lebar. ‘Malik berhasil,’ pikir mereka. Mereka pun ikut merasakannya.

Tendangan bebas itu hanyalah salah satu dari banyak kenangan musim panas ini yang akan dikenang keluarga Tillman di masa depan. Hal itu karena musim panas seperti ini tidak sering terjadi. Dengan Malik di Leverkusen dan Timothy di Los Angeles, keluarga Tillman hampir tidak pernah bisa menghabiskan waktu bersama. Musim panas ini, mereka bisa. Itulah keajaiban Piala Dunia.

"Tepat sebelum kami berangkat ke pertandingan pertama," kata Timothy Tillman kepada GOAL, "saya sedang berbincang dengan [ibu saya], pacar saya, dan agen kami. Saya hanya bertanya kepada mereka, 'Siapa yang menyangka bahwa kami akan berada di sini di LA, saya akan tinggal di sini, dan kami akan pergi ke pertandingan Piala Dunia untuk menonton Malik bermain?'"

Keluarga Tillman kini berada jauh dari Nuremberg. Mereka menciptakan kenangan yang melampaui impian terliar mereka. Dan, musim panas ini, saat anak bungsu mereka mewujudkan impian Piala Dunia-nya sendiri, keluarganya pun menikmati momen ini dengan berbagai cara.

“Melihatnya di sana, di Piala Dunia, sungguh istimewa,” kata Anja Tillman, menahan emosi. “Aku masih melihatnya sebagai anak kecil.”

Anak kecil itu kini telah menjadi pahlawan olahraga Amerika. Ia mengukuhkan status itu pada Rabu malam.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Momen penting

    Sejauh ini, Anja Tillman telah hadir di keempat pertandingan Piala Dunia USMNT. Sementara itu, Timothy Tillman terpaksa absen dalam satu pertandingan, yakni saat kemenangan atas Australia, karena jadwal latihan LAFC. Dalam ketiga pertandingan lainnya, sekilas pandang ke area keluarga dan teman-teman USMNT akan memperlihatkan dua jersey bergaris merah-putih dengan tulisan "Tillman, No. 17" di bagian punggung.

    "Saya selalu gugup saat menonton pertandingannya," aku ibu dari keluarga tersebut.

    Kakak laki-lakinya, Timothy, juga merasa gugup, tetapi karena alasan yang berbeda. Sebagai seorang profesional yang telah tiga kali membela USMNT, rasa gugup itu memengaruhinya secara berbeda. Bagian tersulit adalah menonton sambil menyadari bahwa ia tidak bisa mengubah hasilnya. Beban itu ada di pundak adik laki-lakinya dan, sejauh ini, ia telah menanggungnya dengan baik.

    Ia menanggungnya dengan sangat baik pada momen krusial di akhir pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina. Saat USMNT bermain dengan satu pemain kurang dan tertinggal satu gol, Malik Tillman maju mengambil tendangan bebas setelah pelanggaran di luar kotak penalti. Ada sesuatu yang membuat saudaranya merasa momen ini layak direkam, dan firasat itu ternyata benar.

    “Jujur, aku nggak sering ambil foto atau video saat nonton pertandingan,” katanya, “tapi aku punya firasat saat tendangan bebas itu terjadi bahwa dia bakal maju dan menendang. Itulah kenapa aku merekam video itu, dan ya, pada akhirnya hasilnya luar biasa.

    "Itu benar-benar momen yang sangat, sangat istimewa bagi kami berdua, berada di tribun penonton, menyaksikannya secara langsung. Kami sangat, sangat bahagia bisa berada di sana untuk mengalaminya dan menikmati momen itu bersama-sama, tahu kan? Dia tahu bahwa kami ada di tribun penonton, dan menurutku itulah pencapaian terbesar. Itu sungguh luar biasa bagi kami bertiga."

    Anja Tillman masih merasa terharu 24 jam setelahnya.

    "Menurutku, bagiku juga sama," katanya. "Aku sangat terharu dengan segala hal! Rasanya sangat istimewa bisa memiliki mereka berdua di sini, atau bahwa aku berada di sini bersama mereka berdua."

    Sayangnya, momen-momen bersama seperti itu sangat jarang terjadi, karena karier telah membawa keluarga Tillman ke arah yang sangat berbeda-beda.

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  • Malik Tillman Anja TimothyThe Tillman Family

    Momen-momen bersama

    Dalam sepak bola profesional, selalu ada pertandingan lain, kompetisi lain, dan perjalanan lain. Libur yang sesungguhnya jarang terjadi, dan bagi keluarga Tillman, urusan logistiknya bahkan lebih rumit: satu saudara bermain sesuai kalender Eropa, yang lain mengikuti jadwal MLS. Menemukan waktu untuk berkumpul bersama bukanlah hal yang mudah.

    Tahun lalu adalah contohnya. LAFC yang diperkuat Timothy Tillman bermain hingga November, dan pada saat itu, musim pertama Malik Tillman di Bayer Leverkusen baru saja dimulai. Selama masa libur teoretis musim panas 2025, Malik Tillman berkeliling seluruh negeri untuk mengikuti Piala Emas. Ada momen istimewa pada bulan November ketika kedua saudara laki-laki itu dipanggil ke pemusatan latihan USMNT bersama-sama, tetapi momen-momen seperti itu sulit didapat.

    "Satu-satunya waktu yang kami miliki saat ini, dalam beberapa tahun terakhir, adalah saat Natal," kata Anja Tillman, "dan itu hanya beberapa hari karena mereka libur selama beberapa hari. Mereka juga ingin bersenang-senang sebentar dengan teman-teman mereka atau pergi berlibur, tetapi pada hari-hari Natal, mereka bisa berkumpul bersama."

    Hal itu berubah pada musim panas ini. Dengan USMNT yang bermarkas di Orange County, Anja menghabiskan musim panas ini tinggal bersama Timothy di Los Angeles. Selama hari libur Malik, ketiganya bisa menghabiskan waktu bersama. Keluarga Tillman bertemu dengan keluarga-keluarga pemain USMNT lainnya di acara barbekyu tim, sementara adik laki-lakinya juga sempat mampir untuk menghabiskan waktu di apartemen kakaknya. Setelah setiap pertandingan, Malik datang ke tribun penonton untuk menemui keluarganya, meskipun lebih terlambat daripada semua rekan setimnya; Anja bercanda.

    Tidak masalah. Setiap waktu yang dihabiskan bersama adalah waktu yang menyenangkan, dan musim panas ini telah memberi mereka lebih dari yang bisa mereka bayangkan.

    “Sungguh sulit bertemu Malik,” kata Timothy Tillman, “tapi Piala Dunia benar-benar membuat segalanya menjadi mungkin. Rasanya sangat menyenangkan bisa menghabiskan waktu bersama.”

    Selama waktu bersama itu, rasanya seolah-olah tidak ada yang berubah, seolah-olah mereka masih keluarga yang mengejar mimpi di Jerman. Namun, segalanya telah berubah, termasuk Malik.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Membangun kepercayaan diri

    Setelah gol spektakuler pada Rabu lalu, para pemain USMNT memuji pahlawan mereka. “Dia sudah berubah,” kata mereka. “Dia masih pemalu, suaranya masih sangat lembut, tapi sekarang dia tampil berbeda,” kata mereka semua. Dia berjalan dengan penuh percaya diri, setidaknya lebih dari sebelumnya.

    Tim Ream mengatakan dia menyadari perubahan itu setelah Piala Emas. Anja Tillman setuju, dengan catatan. Malik sendiri tidak berubah, tetapi dengan penampilannya yang luar biasa, dia mampu mengubah cara orang lain memandangnya. Hal itu kemudian memunculkan rasa percaya diri, dan rasa percaya diri itulah yang membawa USMNT pada momen bersejarah.

    "Saya pikir turnamen terakhir, Gold Cup, sangat membantu dia merasa nyaman di tim ini, bersama pelatih," katanya, "karena dia membutuhkan perasaan dari pelatih bahwa dia penting bagi tim. Saya pikir hal ini membuatnya lebih nyaman dan lebih percaya diri.

    "Selain itu, dari para penggemar, tidak mudah bagi seorang pemain ketika dia tidak begitu disukai atau tidak merasa dicintai oleh para penggemar, dan dia memang tipe orang yang juga membutuhkan hal itu. Hal itu justru membuatnya menunjukkan yang terbaik. Dia selalu berusaha melakukan yang terbaik."

    Timothy Tillman memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Ia mengatakan bahwa musim pertama saudaranya di Bayer Leverkusen juga membentuk karakternya. Secara umum, musim itu cukup solid, tetapi ada momen-momen sulit pada tahun pertama sang gelandang kembali ke Bundesliga. Momen-momen sulit dan masa-masa adaptasi itu justru semakin memperkuat rasa percaya dirinya.

    “Dia tidak mengalami tahun yang mudah di level klub, dan itu bisa dibilang merupakan kemunduran nyata pertamanya dalam kariernya,” kata Timothy Tillman. “Saya rasa, harus menerima hal itu dan melewatinya membantunya memahami dengan lebih baik apa yang sebenarnya penting dan apa yang perlu dia fokuskan, apa yang harus dia lakukan, apa yang mampu dia lakukan, serta apa yang ada dalam kendalinya. Saya rasa itulah sebabnya dia terlihat begitu matang di lapangan."

    “Di luar lapangan, menurut saya dia selalu sama terhadap saya,” tambahnya, sambil tersenyum seperti yang biasa dilakukan kakak laki-laki saat mengatakan hal seperti itu. “Itu tidak terlalu berubah, tapi ya, di lapangan saya rasa Anda benar-benar bisa melihat bahwa hal itu memang sedang terjadi.”

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  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    Musim panas yang istimewa bagi anak-anak laki-laki kecil sang ibu

    Musim panas masih berlanjut, dan keluarga Tillman turut menikmati momen ini. Keduanya berencana untuk menonton pertandingan-pertandingan yang tersisa. Bagi Timothy, menghadiri pertandingan sejauh ini tidaklah mudah. Setelah melewatkan pertandingan di Seattle, ia khawatir akan melewatkan pertandingan hari Rabu di Santa Clara karena jadwal sesi latihan LAFC pada hari Kamis. Untungnya, kelompok pemilik LAFC juga terbang ke sana, sehingga ia diundang naik pesawat tersebut agar perjalanannya bisa terlaksana.

    Tentu saja, semua itu sepadan. Ia bisa hadir untuk menyaksikan momen besar saudaranya. Yang tak kalah pentingnya, ia bisa merayakan momen itu bersama ibunya. Apa yang bisa lebih baik dari itu?

    "Aku pasti akan menonton semua pertandingan yang akan datang," katanya, "dan ya, itulah perjalanan kami sejauh ini."

    Adapun bagi Anja Tillman, ini adalah perjalanan seumur hidup. Pada Rabu malam, dia memeluk putra sulungnya sementara putra bungsunya mewujudkan semua impian mereka. Namun, dia tidak memandang ke lapangan dan melihat seorang bintang USMNT, dan dia juga tidak memeluk pemain andalan LAFC.

    Bahkan pada saat itu, Malik dan Timothy tetaplah anak-anak kecilnya, itulah sebabnya momen itu akan terus terngiang-ngiang dalam ingatannya selamanya.

    “Saya masih melihat hal itu pada keduanya,” katanya. “Mereka kini sudah menjadi pria dewasa, dan mereka sedang memimpikan serta mewujudkan impian mereka. Ini sungguh istimewa.”

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