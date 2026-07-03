“Aku masih melihatnya sebagai anak kecil” - Momen emosional Malik Tillman di Piala Dunia bersama keluarga yang menyaksikannya menjadi pahlawan timnas AS

Anja Tillman tak bisa menghitung dengan pasti berapa kali ia menonton tendangan bebas putranya yang kini sudah terkenal itu. Beberapa jam setelah Malik Tillman melepaskan tendangan itu dengan kaki kanannya, laman media sosialnya dipenuhi tayangan ulangnya — siaran berbahasa Inggris, siaran berbahasa Spanyol, hingga video yang diedit dengan iringan musik. Ia menonton semuanya, berulang-ulang, bukan hanya untuk melihat gol itu lagi, tetapi juga untuk menghidupkan kembali momen tersebut.

"Instagram saya jadi ramai sekali," katanya kepada GOAL sambil tersenyum. "Yang saya lihat hanyalah tendangan bebasnya. Ada video-video yang menjelaskan betapa sulitnya tendangan itu!"

Namun, video terbaik adalah yang muncul hampir seketika. Video itu dimulai dengan fokus pada gelandang Tim Nasional Pria AS itu saat ia mendekati bola. Kemudian, bahkan sebelum bola itu menyentuh jaring gawang, kamera dengan cepat berpindah. Kamera itu malah berfokus pada Anja dan kakak laki-laki Malik, bintang Los Angeles FC, Timothy. Mata Anja berkaca-kaca. Timothy tersenyum lebar. ‘Malik berhasil,’ pikir mereka. Mereka pun ikut merasakannya.

Tendangan bebas itu hanyalah salah satu dari banyak kenangan musim panas ini yang akan dikenang keluarga Tillman di masa depan. Hal itu karena musim panas seperti ini tidak sering terjadi. Dengan Malik di Leverkusen dan Timothy di Los Angeles, keluarga Tillman hampir tidak pernah bisa menghabiskan waktu bersama. Musim panas ini, mereka bisa. Itulah keajaiban Piala Dunia.

"Tepat sebelum kami berangkat ke pertandingan pertama," kata Timothy Tillman kepada GOAL, "saya sedang berbincang dengan [ibu saya], pacar saya, dan agen kami. Saya hanya bertanya kepada mereka, 'Siapa yang menyangka bahwa kami akan berada di sini di LA, saya akan tinggal di sini, dan kami akan pergi ke pertandingan Piala Dunia untuk menonton Malik bermain?'"

Keluarga Tillman kini berada jauh dari Nuremberg. Mereka menciptakan kenangan yang melampaui impian terliar mereka. Dan, musim panas ini, saat anak bungsu mereka mewujudkan impian Piala Dunia-nya sendiri, keluarganya pun menikmati momen ini dengan berbagai cara.

“Melihatnya di sana, di Piala Dunia, sungguh istimewa,” kata Anja Tillman, menahan emosi. “Aku masih melihatnya sebagai anak kecil.”

Anak kecil itu kini telah menjadi pahlawan olahraga Amerika. Ia mengukuhkan status itu pada Rabu malam.