"Aku kira semuanya sudah berakhir!" - Rasmus Hojlund berbagi kisah tentang beban berat yang dialaminya selama masa-masa sulit di Man Utd sebelum "menemukan kembali kegembiraan bermain sepak bola" di Napoli

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Denmark TV2, Hojlund mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Napoli karena telah memberinya kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan dirinya setelah masa-masa sulit di Liga Premier. Penyerang ini telah menjadi sosok sentral dalam skuad asuhan Antonio Conte, sekaligus kembali menunjukkan performa yang semula menjadikannya salah satu talenta muda paling diincar di Eropa.

Penyerang asal Denmark ini bergabung dengan United dari Atalanta dalam kesepakatan senilai £72 juta pada Agustus 2023. Namun, ia kesulitan memberikan ancaman serangan yang konsisten di Old Trafford, hanya mencetak 26 gol dalam 95 penampilan di semua kompetisi selama dua musim pertamanya sebelum dikembalikan ke Serie A melalui kesepakatan pinjaman awal.

“Di sini saya telah menemukan kembali kegembiraan bermain sepak bola. Sepertinya semuanya sudah berakhir, bahkan di Denmark pun mereka mengatakan hal itu, tapi saya tidak pernah menyerah dan selalu percaya. Anda tidak selalu bisa berada di performa terbaik, saya tahu betul bahwa saya masih harus bekerja keras dan banyak memperbaiki diri. Saya sangat kritis terhadap diri sendiri soal ini. Sekarang di Denmark mereka bilang saya kembali menjadi bagian penting dari tim, karena saya bekerja keras dan mencetak gol jauh lebih banyak,” ungkap Hojlund.