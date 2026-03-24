"Aku kira semuanya sudah berakhir!" - Rasmus Hojlund berbagi kisah tentang beban berat yang dialaminya selama masa-masa sulit di Man Utd sebelum "menemukan kembali kegembiraan bermain sepak bola" di Napoli
Penebusan di Napoli
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Denmark TV2, Hojlund mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Napoli karena telah memberinya kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan dirinya setelah masa-masa sulit di Liga Premier. Penyerang ini telah menjadi sosok sentral dalam skuad asuhan Antonio Conte, sekaligus kembali menunjukkan performa yang semula menjadikannya salah satu talenta muda paling diincar di Eropa.
Penyerang asal Denmark ini bergabung dengan United dari Atalanta dalam kesepakatan senilai £72 juta pada Agustus 2023. Namun, ia kesulitan memberikan ancaman serangan yang konsisten di Old Trafford, hanya mencetak 26 gol dalam 95 penampilan di semua kompetisi selama dua musim pertamanya sebelum dikembalikan ke Serie A melalui kesepakatan pinjaman awal.
“Di sini saya telah menemukan kembali kegembiraan bermain sepak bola. Sepertinya semuanya sudah berakhir, bahkan di Denmark pun mereka mengatakan hal itu, tapi saya tidak pernah menyerah dan selalu percaya. Anda tidak selalu bisa berada di performa terbaik, saya tahu betul bahwa saya masih harus bekerja keras dan banyak memperbaiki diri. Saya sangat kritis terhadap diri sendiri soal ini. Sekarang di Denmark mereka bilang saya kembali menjadi bagian penting dari tim, karena saya bekerja keras dan mencetak gol jauh lebih banyak,” ungkap Hojlund.
Meninggalkan Old Trafford
Kebangkitan sang penyerang di Serie A terjadi setelah masa-masa sulit di akhir kariernya bersama United, di mana ekspektasi tinggi dan kurangnya konsistensi membuatnya menjadi sorotan publik. Hojlund tetap jujur mengenai performa dirinya selama berkarier di Inggris, dan mengakui bahwa perubahan lingkungan diperlukan demi perkembangannya sebagai pemain.
“Jika kita melihat periode-periode terakhir di Manchester United, saya tidak tampil baik, saya menyadarinya, tetapi sekarang banyak hal telah berubah. Saya telah berkembang lebih jauh,” tambahnya.
Masa depan yang menetap di Italia?
Napoli sangat terkesan dengan kontribusi pemain berusia 23 tahun itu sehingga mereka memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Stadio Diego Armando Maradona secara permanen. Meskipun awalnya transfer ini dilakukan melalui skema peminjaman, klub telah menunjukkan niatnya untuk mengaktifkan klausul finansial yang diperlukan agar pemain asal Denmark itu tetap berseragam biru muda secara permanen.
Direktur olahraga Giovanni Manna baru-baru ini mengklarifikasi situasi tersebut, menegaskan bahwa Hojlund akan tetap berada di klub.
“Tidak ada keraguan. Rasmus Hojlund akan tetap di sini. Kami memiliki kewajiban untuk membeli dari Man Utd, jika Napoli lolos ke Liga Champions, tetapi dia tetap dalam rencana kami meskipun ada syarat tersebut,” katanya.
Dengan 13 gol dan dua assist di Serie A dan Liga Champions musim ini, klub yakin dia adalah orang yang tepat untuk memimpin lini depan dalam beberapa tahun ke depan.
Mengincar kesuksesan internasional
Selain kesuksesannya di level domestik, Hojlund fokus memimpin Denmark dalam berbagai pertandingan internasional, termasuk laga play-off Piala Dunia yang krusial melawan Makedonia. Ia yakin performa apiknya di klub akan membawa kesuksesan bagi negaranya saat mereka berjuang untuk lolos ke putaran final.
“Saya yakin pada akhirnya kami akan bisa lolos. Makedonia adalah tim yang bagus, tapi dengan segala hormat, kami bertekad mengalahkan mereka agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami tidak bermain melawan Prancis atau Jerman,” tutup sang striker.