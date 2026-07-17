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"Aku kira inilah saatnya bagi kita" - Anthony Gordon "sangat terpukul" akibat kegagalan Inggris di Piala Dunia sambil menyampaikan pesan yang tulus kepada para pendukung
Gordon mengalami kekecewaan di babak semifinal
Impian Inggris untuk melaju ke final Piala Dunia kembali pupus setelah menelan kekalahan dramatis 2-1 dari Argentina dalam laga semifinal di Atlanta. Pemain sayap Barcelona, Gordon, sempat membawa tim asuhan Tuchel unggul pada menit ke-55 dengan memanfaatkan umpan silang dari Morgan Rogers. Namun, keputusan Tuchel untuk mengganti Gordon pada babak kedua ternyata berakibat fatal, karena Argentina berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir melalui gol-gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez.
- Getty Images Sport
Winger membagikan pesan yang menyentuh hati
Melalui akun Instagram pribadinya, mantan penyerang Newcastle United itu mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam kepada para pendukung Three Lions setelah tersingkirnya tim yang memilukan ini. Gordon menulis: "Sungguh hancur hati. Saya benar-benar berpikir inilah saatnya kami menang setelah menunggu bertahun-tahun, tetapi ternyata tidak terjadi dan ini akan terasa menyakitkan untuk beberapa waktu.
"Saya belum pernah begitu sangat ingin menang, bukan hanya demi trofi, tetapi demi semua yang telah kami bangun sebagai sebuah tim dan apa artinya hal itu bagi Inggris. Saya sangat menikmati setiap menit saat mewakili negara ini di Piala Dunia dan menciptakan kenangan yang akan abadi."
Pemain sayap Barcelona mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Three Lions
Pemain berusia 25 tahun itu menampilkan performa mengesankan di turnamen di Amerika Utara, dengan mencetak satu gol dan tiga assist dalam enam penampilannya.
Gordon juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan luar biasa yang ditunjukkan oleh para penggemar, baik yang datang langsung ke Amerika Serikat maupun yang menonton dari rumah. "Terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung kami dalam perjalanan ini di AS dan di rumah, sungguh menyenangkan melihat kebersamaan dan perayaan tersebut. Suatu hari nanti giliran kami," tambahnya dalam postingan yang penuh emosi itu.
- Getty Images Sport
Pertandingan perebutan tempat ketiga digelar sebelum liburan
Sebelum kembali ke Spanyol, Gordon harus memenuhi satu kewajiban internasional terakhirnya saat Inggris berhadapan dengan Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Pertandingan perebutan tempat ketiga ini akan menjadi ujian berat bagi mentalitas skuad asuhan Tuchel, yang masih terguncang akibat kekalahan pahit di Atlanta.
Setelah kampanye Piala Dunia secara resmi berakhir, sang pemain sayap akan menikmati liburan musim panas sebelum terbang ke Catalonia untuk bergabung dengan Barcelona dalam sesi latihan pramusim.
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