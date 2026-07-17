Melalui akun Instagram pribadinya, mantan penyerang Newcastle United itu mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam kepada para pendukung Three Lions setelah tersingkirnya tim yang memilukan ini. Gordon menulis: "Sungguh hancur hati. Saya benar-benar berpikir inilah saatnya kami menang setelah menunggu bertahun-tahun, tetapi ternyata tidak terjadi dan ini akan terasa menyakitkan untuk beberapa waktu.

"Saya belum pernah begitu sangat ingin menang, bukan hanya demi trofi, tetapi demi semua yang telah kami bangun sebagai sebuah tim dan apa artinya hal itu bagi Inggris. Saya sangat menikmati setiap menit saat mewakili negara ini di Piala Dunia dan menciptakan kenangan yang akan abadi."