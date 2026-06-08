“Aku kira aku akan menang” - Mengapa kekalahan dalam perebutan Ballon d’Or dari Ousmane Dembélé justru “bermanfaat” bagi Lamine Yamal, saat bintang Barcelona dan Spanyol itu membidik Ballon d’Or 2026

Yamal mengungkapkan bahwa ia benar-benar yakin akan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia pada upacara Ballon d’Or terakhir. Pemain sayap Barcelona yang kariernya meroket dengan cepat ini mengaku bahwa kekecewaan karena tidak berhasil memenangkan penghargaan tersebut merupakan momen penting dalam karier mudanya.

“Sejujurnya, hari itu saya pikir saya akan memenangkannya,” kata Yamal dalam sebuah video di saluran YouTube-nya.

Namun, pemain berusia 18 tahun ini kini percaya bahwa kekalahannya dari mantan rekan setimnya di Barcelona, Ousmane Dembele, adalah berkah terselubung. “Saya benar-benar percaya bahwa kemenangan Dembele itu baik bagi saya, sehingga saya bisa berkembang. Mungkin itu bukan waktu yang tepat bagi saya,” tambahnya, sambil mencatat bahwa pengalaman tersebut memaksanya untuk melakukan perubahan dalam hidupnya dan menjadi lebih dewasa sebagai pribadi.