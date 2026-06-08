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“Aku kira aku akan menang” - Mengapa kekalahan dalam perebutan Ballon d’Or dari Ousmane Dembélé justru “bermanfaat” bagi Lamine Yamal, saat bintang Barcelona dan Spanyol itu membidik Ballon d’Or 2026
Kekecewaan Ballon d’Or dan kedewasaan pribadi
Yamal mengungkapkan bahwa ia benar-benar yakin akan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia pada upacara Ballon d’Or terakhir. Pemain sayap Barcelona yang kariernya meroket dengan cepat ini mengaku bahwa kekecewaan karena tidak berhasil memenangkan penghargaan tersebut merupakan momen penting dalam karier mudanya.
“Sejujurnya, hari itu saya pikir saya akan memenangkannya,” kata Yamal dalam sebuah video di saluran YouTube-nya.
Namun, pemain berusia 18 tahun ini kini percaya bahwa kekalahannya dari mantan rekan setimnya di Barcelona, Ousmane Dembele, adalah berkah terselubung. “Saya benar-benar percaya bahwa kemenangan Dembele itu baik bagi saya, sehingga saya bisa berkembang. Mungkin itu bukan waktu yang tepat bagi saya,” tambahnya, sambil mencatat bahwa pengalaman tersebut memaksanya untuk melakukan perubahan dalam hidupnya dan menjadi lebih dewasa sebagai pribadi.
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Belajar dari kancah internasional
Saat mengenang perjalanannya bersama tim nasional Spanyol, Yamal membahas tekanan yang dirasakannya saat tampil di panggung-panggung terbesar. Meskipun telah menjadi pilar utama tim yang meraih gelar juara di Euro 2024, penyerang ini mengakui bahwa ia merasakan beban ekspektasi sejak awal karier internasionalnya.
“Saya masih anak-anak; Anda pasti merasa gugup karena ini turnamen internasional. Saya belajar untuk tetap tenang. Pertandingannya panjang, begitu pula turnamennya. Anda selalu tampil lebih baik di akhir daripada di awal,” jelas Yamal.
Idola dan pengaruh Neymar
Meskipun Yamal kini menjadi panutan bagi jutaan pemain muda yang bercita-cita tinggi, ia tetap mencari inspirasi dari para legenda sepak bola. Saat ditanya tentang pemain yang menurutnya paling menarik untuk ditonton, lulusan akademi ini langsung menyebut nama seorang ikon Brasil yang pernah mengukir sejarah di Spotify Camp Nou.
“Saya selalu senang menonton Ney karena dia adalah idola saya,” kata Yamal, memberikan penghormatan kepada Neymar. Menariknya, pemain asal Spanyol ini juga terus memantau talenta-talenta kontemporer dari Liga Premier dan Ligue 1.
Ia menyebut Jeremy Doku dan Rayan Cherki sebagai dua pemain yang sangat ia sukai, yang menunjukkan apresiasinya terhadap permainan sayap modern yang intens serta sentuhan teknis yang apik.
- Getty Images Sport
Janji terbesar Piala Dunia
Menjelang Piala Dunia 2026, Yamal sudah memikirkan bagaimana ia akan merayakannya jika Spanyol berhasil mengulangi kesuksesan mereka di ajang Eropa di panggung dunia. Pemain sayap ini telah membuktikan dirinya sebagai motor serangan tim Spanyol dan banyak diprediksi sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar pemain terbaik turnamen tersebut.
Yamal telah membuat janji yang santai namun tegas kepada para penggemarnya terkait potensi kemenangan trofi dua tahun mendatang. Ia berjanji bahwa jika Spanyol memenangkan Piala Dunia, ia akan menumbuhkan “jenggot dan kumis selama tiga minggu.”