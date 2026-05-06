Berbicara setelah hasil imbang 1-1 melawan Deportivo Recoleta di Copa Sudamericana pada Selasa malam, di mana ia mencetak gol untuk Santos, pemain bernomor punggung 10 itu tidak menghindar dari sorotan seputar insiden tersebut. Penyerang berpengalaman itu membenarkan bahwa perselisihan selama sesi latihan akhir pekan lalu berkembang lebih jauh dari yang seharusnya, yang berujung pada bentrokan fisik dengan pemain muda berusia 18 tahun tersebut.

Menurut ESPN, Neymar mengatakan kepada wartawan: "Ini seharusnya diselesaikan di antara kami, itu adalah kesalahpahaman dalam latihan, dan saya akhirnya bereaksi berlebihan. Tapi segera setelah itu terjadi, permintaan maaf telah disampaikan, kami berbicara di ruang ganti, baik Robinho Jr. maupun saya. Dia adalah anak yang saya sayangi secara khusus. Hal ini terjadi dalam sepak bola, Anda bertengkar dengan saudara Anda, teman Anda, saya pernah berdebat dengan beberapa teman saya di sepak bola.

"Jika mereka menginginkan permintaan maaf secara terbuka kepada pers, inilah dia. Saya sudah meminta maaf kepadanya dan keluarganya. Ya, saya kehilangan kendali. Semua orang membuat kesalahan, itu adalah kesalahan saya, kesalahannya, saya membuat kesalahan yang lebih besar. Tapi saya sudah meminta maaf, saya pikir masalahnya sudah diselesaikan di antara kami di ruang ganti. Kami berkumpul lagi pada hari Senin, saya meminta maaf di depan seluruh tim, dia juga meminta maaf. Kami pikir masalahnya sudah selesai, tapi terkadang orang-orang mencoba ikut campur dan membesar-besarkan masalah."