"Aku kehilangan kendali" - Neymar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Robinho Jr atas tamparan yang dilayangkan saat latihan, setelah merayakan gol di Copa Sudamericana bersama rekan setimnya di Santos
Neymar mengakui insiden keributan saat latihan
Berbicara setelah hasil imbang 1-1 melawan Deportivo Recoleta di Copa Sudamericana pada Selasa malam, di mana ia mencetak gol untuk Santos, pemain bernomor punggung 10 itu tidak menghindar dari sorotan seputar insiden tersebut. Penyerang berpengalaman itu membenarkan bahwa perselisihan selama sesi latihan akhir pekan lalu berkembang lebih jauh dari yang seharusnya, yang berujung pada bentrokan fisik dengan pemain muda berusia 18 tahun tersebut.
Menurut ESPN, Neymar mengatakan kepada wartawan: "Ini seharusnya diselesaikan di antara kami, itu adalah kesalahpahaman dalam latihan, dan saya akhirnya bereaksi berlebihan. Tapi segera setelah itu terjadi, permintaan maaf telah disampaikan, kami berbicara di ruang ganti, baik Robinho Jr. maupun saya. Dia adalah anak yang saya sayangi secara khusus. Hal ini terjadi dalam sepak bola, Anda bertengkar dengan saudara Anda, teman Anda, saya pernah berdebat dengan beberapa teman saya di sepak bola.
"Jika mereka menginginkan permintaan maaf secara terbuka kepada pers, inilah dia. Saya sudah meminta maaf kepadanya dan keluarganya. Ya, saya kehilangan kendali. Semua orang membuat kesalahan, itu adalah kesalahan saya, kesalahannya, saya membuat kesalahan yang lebih besar. Tapi saya sudah meminta maaf, saya pikir masalahnya sudah diselesaikan di antara kami di ruang ganti. Kami berkumpul lagi pada hari Senin, saya meminta maaf di depan seluruh tim, dia juga meminta maaf. Kami pikir masalahnya sudah selesai, tapi terkadang orang-orang mencoba ikut campur dan membesar-besarkan masalah."
Robinho Jr membenarkan bahwa ia dipukul
Menyusul pernyataan Neymar, Robinho Jr angkat bicara untuk membenarkan bahwa ia memang mendapat tamparan di wajah selama sesi latihan tersebut. Namun, penyerang muda itu menegaskan tidak ada dendam yang tersisa. Ia juga menjelaskan bahwa permohonan pemutusan kontrak resminya merupakan keputusan gegabah yang diambil karena emosi bersama agen-agennya, serta menegaskan bahwa ia telah menarik permohonan tersebut dan berniat untuk memenuhi kontraknya hingga Maret 2031.
"Itulah yang terjadi [ditampar di wajah], tapi, seperti yang saya katakan, dia langsung meminta maaf," kata pemain muda itu. "Dia menyadari telah bertindak terlalu jauh, meminta maaf berkali-kali, dan saya sudah mengatakan bahwa permintaan maafnya diterima. Sekarang saatnya fokus pada hasil dan apa yang paling penting bagi Santos. Hal itu membuat saya sedih karena dia telah menjadi idola saya sejak kecil. Dia adalah orang yang sangat saya cintai, sejak saya masih kecil. Hadiah pertama yang dia berikan kepada saya adalah saat saya berusia 8 tahun, dan saya menangis banyak; saya masih menyimpannya hingga hari ini. Meskipun itu adalah kesalahan, dia sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dia cukup berani untuk mengakuinya. Saya juga cukup berani untuk mendekatinya dan berbicara, dan semuanya baik-baik saja. Orang-orang di sekitar kita mengatakan banyak hal yang tidak benar, dan menyedihkan melihat hal ini telah mencapai tingkat ini. Namun, saya tenang, kami sudah berbicara, dan semuanya telah terselesaikan."
Pelukan perayaan di Paraguay
Proses rekonsiliasi tampak berjalan lancar di lapangan selama pertandingan hari Selasa melawan Deportivo Recoleta. Setelah mencetak gol pembuka pada menit ke-40, Neymar memeluk Robinho Jr dan menepuk pipinya dengan penuh canda sebagai isyarat perdamaian. Hal itu jelas merupakan upaya untuk memberi sinyal kepada para penggemar dan media bahwa perselisihan internal di Vila Belmiro telah sepenuhnya teratasi.
Nasib kampanye di Eropa masih belum pasti
Sayangnya bagi Santos, suasana positif di lapangan tak berhasil diubah menjadi tiga poin. Gol di menit-menit akhir dari Fernando Galeano (Recoleta) memaksa hasil imbang 1-1, sehingga menempatkan Peixe dalam posisi yang sangat genting.
Raksasa Brasil ini masih belum pernah menang di Grup D, saat ini berada di dasar klasemen dengan hanya tiga poin dari empat pertandingan. Situasi kini sangat kritis bagi Santos, yang harus memenangkan dua laga kandang tersisa melawan San Lorenzo dan Deportivo Cuenca untuk memiliki harapan lolos. Dengan hanya juara grup yang lolos langsung ke babak 16 besar Copa Sudamericana, Neymar dan kawan-kawan harus mengubah intensitas latihan mereka menjadi fokus di hari pertandingan jika ingin menghindari tersingkir dini yang memalukan dari kompetisi kontinental.