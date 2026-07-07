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“Aku ini Salt Bae yang baru, sialan!” - Peter Crouch merasa malu akibat pelukan emosional dari Harry Kane yang membuat mantan striker Inggris itu bertingkah seperti “orang gila” setelah kemenangan epik di Piala Dunia atas Meksiko
Crouch merusak pesta di Azteca
Crouch, seorang veteran yang telah dua kali berlaga di Piala Dunia, menjadi sorotan dalam momen viral setelah kemenangan menegangkan Inggris 3-2 atas Meksiko. Saat peluit akhir dibunyikan dalam laga babak 16 besar yang sangat krusial itu, mantan pemain Tottenham tersebut kehilangan ketenangannya, bergegas memeluk kapten Three Lions saat ini, Kane, dalam sebuah adegan yang dengan cepat menyebar di media sosial.
Merenungkan momen emosional di Mexico City tersebut, Crouch mengakui bahwa ia terlalu terbawa emosi. Berbicara dalam podcast-nya melalui Prime Video, striker setinggi 6ft 7in itu menjelaskan: "Harry menghampiri dan langsung memelukku dengan sangat erat, lalu kami menari-nari dan aku mengatakan betapa aku sangat mencintainya. Kemudian aku melihat sekeliling dan rasanya seperti momen khusus antara aku dan Harry, padahal pasti ada ribuan fotografer di sekitar kami."
- Getty Images Sport
Perbandingan dengan 'Salt Bae'
Pelukan itu langsung membangkitkan kenangan akan Nusret Gokce, yang lebih dikenal sebagai Salt Bae, yang menjadi bahan olok-olok global karena ikut campur dalam perayaan Argentina setelah final Piala Dunia 2022. Crouch segera menyadari bahwa ia mungkin telah melakukan kesalahan etiket sosial yang sama saat merayakan bersama mantan rekan setimnya di Spurs.
Crouch bercanda tentang kurangnya kesadaran dirinya di tengah panasnya momen tersebut, dengan mengatakan: "Lalu saya sadar—saya adalah Salt Bae yang baru, sialan! Saya benar-benar jadi Salt Bae sepenuhnya. Itu adalah salah satu momen konyol di mana saya memakai seragam lengkap. Aku hampir merasa seolah-olah seharusnya aku mengenakan seragam itu lagi dan berpura-pura menjadi bagian dari tim." Perbandingan ini muncul di tengah reputasi Salt Bae yang masih terpuruk setelah upayanya untuk menghampiri Lionel Messi selama perayaan di Qatar.
Terserap dalam suasana Azteca
Kemenangan Inggris sama sekali tidak berjalan mulus, dengan tim asuhan Thomas Tuchel terpaksa bertahan dengan heroik setelah Jarell Quansah diusir dari lapangan. Intensitas pertandingan itu jelas merembet ke perayaan pasca-pertandingan, dengan Crouch mengakui bahwa ia nyaris tergoda untuk turun ke lapangan guna mengikuti konser dadakan bersama skuad saat ini.
"Saya benar-benar terbawa suasana. Ada satu momen ketika Anthony Gordon memanggil saya untuk menyanyikan 'Wonderwall' bersama mereka, dan saya nyaris melakukannya! Syukurlah saya tidak melakukannya karena para pemain layak mendapatkan semua pujian - rasanya seperti saya ikut-ikutan saja! Tapi saya benar-benar sangat bersemangat dengan seluruh situasi itu," tambah Crouch. Meskipun merasa malu, ia menegaskan: "Pelukan dengan Harry itu terasa tulus. Saya sangat bangga padanya dan tim ini."
- Getty Images Sport
Kane memimpin serangan
Sementara Crouch menghadirkan momen-momen lucu di luar lapangan, Kane sekali lagi membuktikan kemampuannya di atas lapangan, dengan mencetak gol penalti penentu yang memastikan Inggris melaju ke perempat final. Kemenangan ini menandai pertarungan seru melawan Norwegia, meskipun Inggris harus melanjutkannya tanpa Quansah yang sedang menjalani skorsing saat mereka terus mengejar kejayaan dunia.
Kane dan Crouch memiliki sejarah panjang, karena pernah menjadi rekan setim di White Hart Lane pada tahap awal karier kapten Three Lions tersebut. Meskipun striker senior itu kini telah mantap berkecimpung di dunia analisis sepak bola, ikatannya dengan generasi bintang Three Lions saat ini tetap terlihat jelas — meskipun hal itu terkadang menghasilkan foto-foto yang sedikit canggung di stadion-stadion paling terkenal di dunia.
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