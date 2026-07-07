“Aku ini Salt Bae yang baru, sialan!” - Peter Crouch merasa malu akibat pelukan emosional dari Harry Kane yang membuat mantan striker Inggris itu bertingkah seperti “orang gila” setelah kemenangan epik di Piala Dunia atas Meksiko

Crouch, seorang veteran yang telah dua kali berlaga di Piala Dunia, menjadi sorotan dalam momen viral setelah kemenangan menegangkan Inggris 3-2 atas Meksiko. Saat peluit akhir dibunyikan dalam laga babak 16 besar yang sangat krusial itu, mantan pemain Tottenham tersebut kehilangan ketenangannya, bergegas memeluk kapten Three Lions saat ini, Kane, dalam sebuah adegan yang dengan cepat menyebar di media sosial.

Merenungkan momen emosional di Mexico City tersebut, Crouch mengakui bahwa ia terlalu terbawa emosi. Berbicara dalam podcast-nya melalui Prime Video, striker setinggi 6ft 7in itu menjelaskan: "Harry menghampiri dan langsung memelukku dengan sangat erat, lalu kami menari-nari dan aku mengatakan betapa aku sangat mencintainya. Kemudian aku melihat sekeliling dan rasanya seperti momen khusus antara aku dan Harry, padahal pasti ada ribuan fotografer di sekitar kami."