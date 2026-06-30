Saat menjadi tamu di acara "World Cup After Hours" di Fox, Bellingham mengatakan bahwa dunia akting sangat menarik baginya, dengan peran James Bond menjadi yang teratas dalam daftar keinginannya. Ketika ditanya tentang ambisinya di luar sepak bola, Bellingham mengatakan kepada James Corden bahwa akting adalah karier yang paling menarik baginya.

"Saya ingin sekali bermain dalam sebuah film," aku Bellingham. "Orang-orang selalu bertanya kepada saya, ‘Apa yang ingin saya lakukan di luar sepak bola?’ – dan saya tidak pernah benar-benar memikirkannya secara mendalam, tetapi ketika saya memikirkannya, jawaban yang selalu muncul adalah ‘Saya ingin sekali bermain dalam sebuah film’.

"Saya ingin sekali menjadi James Bond. Saya sudah menonton semuanya. Aku sudah menonton film-film yang dibintangi (Sean) Connery, Roger Moore, aku sudah menonton semuanya. Aku suka James Bond. Aku bersumpah, aku ingin sekali tampil di film James Bond. (Mungkin) sebagai James Bond sendiri, tapi kita harus belajar merangkak sebelum bisa berjalan. Mereka belum (menemukan Bond baru), kan?"

Bellingham juga mengucapkan kalimat terkenal, “Namaku Bond, James Bond,” sebelum bercanda: “Aku rasa aku punya peluang!”