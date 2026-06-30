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"Aku ingin sekali jadi James Bond!" - Jude Bellingham mengungkapkan impian tak terduga di dunia akting di tengah upayanya meraih kejayaan di Piala Dunia bersama timnas Inggris
Bellingham berbagi cerita tentang kehidupannya setelah pensiun dari sepak bola
Bellingham menjadi salah satu pemain Inggris yang paling menonjol di Piala Dunia 2026. Gelandang ini mencetak gol dalam kemenangan pembuka Three Lions 4-2 atas Kroasia, sebelum meraih gelar Man of the Match secara berturut-turut saat melawan Ghana dan Panama, yang membawa Inggris melaju ke babak gugur. Saat Inggris bersiap menghadapi Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, pemain berusia 23 tahun ini mengungkapkan bahwa ia sudah memikirkan kehidupan setelah pensiun dari sepak bola.
- Getty Images Sport
Bellingham mengincar gelar 007
Saat menjadi tamu di acara "World Cup After Hours" di Fox, Bellingham mengatakan bahwa dunia akting sangat menarik baginya, dengan peran James Bond menjadi yang teratas dalam daftar keinginannya. Ketika ditanya tentang ambisinya di luar sepak bola, Bellingham mengatakan kepada James Corden bahwa akting adalah karier yang paling menarik baginya.
"Saya ingin sekali bermain dalam sebuah film," aku Bellingham. "Orang-orang selalu bertanya kepada saya, ‘Apa yang ingin saya lakukan di luar sepak bola?’ – dan saya tidak pernah benar-benar memikirkannya secara mendalam, tetapi ketika saya memikirkannya, jawaban yang selalu muncul adalah ‘Saya ingin sekali bermain dalam sebuah film’.
"Saya ingin sekali menjadi James Bond. Saya sudah menonton semuanya. Aku sudah menonton film-film yang dibintangi (Sean) Connery, Roger Moore, aku sudah menonton semuanya. Aku suka James Bond. Aku bersumpah, aku ingin sekali tampil di film James Bond. (Mungkin) sebagai James Bond sendiri, tapi kita harus belajar merangkak sebelum bisa berjalan. Mereka belum (menemukan Bond baru), kan?"
Bellingham juga mengucapkan kalimat terkenal, “Namaku Bond, James Bond,” sebelum bercanda: “Aku rasa aku punya peluang!”
Proses pengecoran dengan cetakan mungkin tidak semudah yang dibayangkan
Penampilan Bellingham mencakup beberapa momen akting yang santai bersama Corden, termasuk reka ulang adegan ruang sidang terkenal dari film *A Few Good Men*. Kepercayaan dirinya di depan kamera semakin memperkaya diskusi yang penuh canda mengenai kemungkinan kariernya di dunia akting di masa depan. Namun, mantan direktur casting James Bond, Debbie McWilliams, berpendapat bahwa popularitas global Bellingham justru bisa menjadi hambatan baginya.
"Sangatlah penting baginya untuk tetap menjadi sosok yang penuh misteri. Kami ingin tahu sesedikit mungkin tentang mereka secara pribadi, karena itulah sifat seorang mata-mata," katanya kepada The Independent.
- Getty Images Sport
Piala Dunia tetap menjadi prioritas
Ambisi apa pun di Hollywood harus ditunda dulu. Fokus utama Bellingham saat ini adalah membantu Inggris melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia, di mana The Three Lions akan menghadapi Republik Demokratik Kongo di babak gugur dalam upaya mereka merebut trofi tersebut.