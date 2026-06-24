"Aku ingin memancarkan kegembiraan yang sama seperti dia!" Jamal Musiala menyebut legenda NBA sebagai panutan utamanya

Selain itu, ia menyukai bagaimana Curry “sebagai pribadi. Meskipun sukses, ia tidak pernah berubah, selalu ramah dan menyenangkan. Memang saya belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Namun, dari semua yang saya dengar tentangnya, ia adalah orang yang sangat baik.”

Secara umum, Musiala percaya bahwa tim nasional Jerman bisa belajar banyak dari para pemain basket di Piala Dunia. Juara NBA New York Knicks, katanya, mengandalkan “kekompakan tim”. Meskipun lawan di final, San Antonio Spurs, memiliki “pemain individu yang lebih baik”, “tetapi tim Knicks lebih kompak. Dan hal itu juga bisa menjadi faktor penentu bagi kami.”

Sama seperti Musiala yang sedang dalam performa terbaiknya. “Semakin banyak menit dan pertandingan yang saya mainkan, semakin baik pula perasaan saya saat menguasai bola. Bermain sepak bola kembali benar-benar menyenangkan bagi saya,” katanya. Tidak ada yang memberi “tekanan lebih besar daripada yang saya berikan pada diri sendiri. Namun, yang juga telah saya pelajari selama bertahun-tahun: Saya tidak boleh terlalu keras terhadap diri sendiri. Pada akhirnya, hal itu hanya akan berdampak negatif pada permainan Anda sendiri.”