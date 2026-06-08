“Aku ingin Gavi ini” - Pelatih Spanyol tak mempermasalahkan aksi agresif bintang Barcelona yang menendang rekan setimnya sendiri setelah insiden tekel di lapangan latihan memicu kekhawatiran cedera pada Rodri

Pelatih kepala Spanyol segera bertindak untuk meredam kritik yang ditujukan kepada Gavi setelah video aksi tekel keras terhadap Rodri menjadi viral. Gelandang Barcelona itu tampak menginjak kaki bintang Manchester City tersebut selama sesi latihan, yang membuat gelandang senior itu tampak kesakitan dan memicu kekhawatiran akan potensi cedera menjelang turnamen besar.

Terlepas dari badai media sosial yang terjadi setelah insiden tersebut, De la Fuente bersikukuh bahwa intensitas seperti itulah yang ia harapkan dari para pemainnya. Saat berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pada hari Minggu, sang pelatih meredam segala spekulasi mengenai adanya ketegangan di dalam tim atau perilaku sembrono dari pemain sensasional berusia 21 tahun tersebut.