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“Aku ingin Gavi ini” - Pelatih Spanyol tak mempermasalahkan aksi agresif bintang Barcelona yang menendang rekan setimnya sendiri setelah insiden tekel di lapangan latihan memicu kekhawatiran cedera pada Rodri
De la Fuente menanggapi kontroversi seputar sesi latihan
Pelatih kepala Spanyol segera bertindak untuk meredam kritik yang ditujukan kepada Gavi setelah video aksi tekel keras terhadap Rodri menjadi viral. Gelandang Barcelona itu tampak menginjak kaki bintang Manchester City tersebut selama sesi latihan, yang membuat gelandang senior itu tampak kesakitan dan memicu kekhawatiran akan potensi cedera menjelang turnamen besar.
Terlepas dari badai media sosial yang terjadi setelah insiden tersebut, De la Fuente bersikukuh bahwa intensitas seperti itulah yang ia harapkan dari para pemainnya. Saat berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pada hari Minggu, sang pelatih meredam segala spekulasi mengenai adanya ketegangan di dalam tim atau perilaku sembrono dari pemain sensasional berusia 21 tahun tersebut.
Dukungan penuh terhadap gaya bermain Gavi yang agresif
"Pelatih La Roja menegaskan bahwa ia menghargai semangat kompetitif yang dibawa Gavi ke dalam skuad, baik saat pertandingan maupun sesi latihan. Menanggapi insiden tersebut secara langsung, De la Fuente menyatakan: "Inilah sepak bola; ini hanya latihan. Para pemain memberikan yang terbaik, dan tak ada yang perlu meminta maaf. Semuanya baik-baik saja. Gavi memiliki energi dan semangat. Ia harus mengatur ritme permainannya, tapi inilah Gavi yang saya inginkan."
Dengan menolak meminta permintaan maaf, manajer tersebut telah mengirimkan pesan yang jelas bahwa lingkungan dengan intensitas tinggi di kamp Spanyol tidak akan terganggu. Rodri dapat melanjutkan sesi latihan setelah rasa sakit awal mereda, yang semakin memperkuat keputusan manajer untuk memperlakukan insiden tersebut sebagai bagian standar dari persiapan tingkat elit.
Dukungan dari ruang ganti dan semangat kompetitif yang menular
Suasana di ruang ganti sangat mencerminkan pandangan taktis sang manajer, dengan para pemain menghargai keunggulan psikologis yang diberikan pemain muda tersebut. Pemain sayap Crystal Palace, Yeremy Pino, dengan santai meredam drama di lapangan latihan saat ditanya tentang apa yang disuntikkan oleh bintang Barcelona yang energik itu ke dalam tim.
"Banyak tendangan! Tidak, itu hanya bercanda," kata Pino sambil tertawa. "[Dia membawa] semangat juang, kekompakan, dan kegembiraan. Dia adalah pemain yang energinya menular. Dia sangat penting bagi kami."
- AFP
Rotasi skuad menjelang laga pembuka Piala Dunia
Di luar kontroversi Gavi, De la Fuente membahas rencana taktisnya menjelang laga persahabatan Spanyol melawan Peru. Setelah pertandingan melawan Irak baru-baru ini, sang manajer berencana merotasi skuadnya untuk memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menghadapi ketatnya Piala Dunia 2026. Ia menegaskan bahwa para penggemar dapat mengharapkan susunan pemain inti yang berbeda pada laga berikutnya.
“Tujuannya adalah memberikan lebih banyak waktu bermain bagi mereka yang tidak ikut bertanding melawan Irak,” tambahnya. “Saya sudah memiliki gambaran tentang tim ini, tetapi pasti akan ada perubahan. Saya memiliki rencana tentang bagaimana memulai Piala Dunia jika tidak ada keadaan yang tidak menguntungkan. Sepak bola selalu bisa mengejutkan Anda, tetapi saya tidak akan mengungkapkan susunan pemain untuk Rabu nanti.”
Spanyol berada di Grup H Piala Dunia bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.