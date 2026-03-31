"Aku ingin bermain!" - Kiper Manchester United yang terlupakan siap bersaing dengan Senne Lammens untuk memperebutkan posisi kiper utama musim depan
Bertekad untuk kembali
Dalam wawancara dengan Sun Sport, Vitek mengungkapkan ambisinya dengan jelas. Sejak bergabung dengan The Robins sebagai pemain pinjaman pada 28 Juli, kiper ini telah bermain selama 3.060 menit dalam 34 penampilan untuk klub divisi dua tersebut, dengan kebobolan 45 gol. United telah memperpanjang kontraknya hingga 2028, namun ia tidak berniat hanya menjadi pelengkap di belakang Lammens. Ia menyatakan: "Pada tahap karier saya saat ini, di usia yang masih muda, saya ingin bermain sebanyak mungkin. Saya tidak akan mendapat manfaat apa pun jika hanya duduk di bangku cadangan di sini, atau hal lain apa pun."
Uji coba di Liga Championship
Transisi ke Championship menjadi pengalaman belajar yang menantang setelah masa peminjamannya sebelumnya di Accrington Stanley dan Blau-Weiss Linz. Kiper kelahiran Vsetín ini mencatat adanya lompatan taktis yang signifikan dibandingkan saat ia bermain di League Two. "Perbedaan utamanya adalah kualitas para pemain yang lebih mengutamakan taktik," jelasnya. "Saya ingat di League 2, situasinya lebih seperti pertarungan sengit! Anda benar-benar mengandalkan umpan-umpan panjang dan semua orang berebut bola-bola kedua. Namun di Championship ini, jelas lebih taktis; setiap tim memainkan variasi umpan atau kombinasi yang berbeda, jadi Anda harus menyesuaikan diri."
Memanfaatkan postur tubuhnya yang tinggi besar
Dengan tinggi badan yang mengesankan, yakni 1,98 meter, postur tubuhnya telah menjadi aset utama dalam menghadapi tantangan bola-bola lambung di sepak bola Inggris. Di era di mana kiper sering menjadi sasaran utama saat situasi bola mati, tinggi badannya memberinya keunggulan alami. Menekankan kelebihan ini, ia berkata: "Ini sulit bagi kiper, tapi untungnya saya memiliki tinggi 6 kaki 5 inci. Jadi, saya bisa mengatasinya. Saya suka keluar untuk mengantisipasi umpan silang dan membantu rekan setim dengan menangkapnya atau menepisnya jauh dari area berbahaya." Dominasi ini telah membantunya mempertahankan rekor clean sheet yang mengesankan musim ini.
Menghadapi persaingan yang ketat di Old Trafford
Memperkuat posisinya di Red Devils bukanlah tugas yang mudah. Kiper utama saat ini sedang menampilkan performa yang sangat luar biasa, sehingga Lammens akan sangat sulit untuk menggantikannya. Selain itu, Andre Onana, yang baru-baru ini pindah ke Turki, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk kembali ke klub, yang hanya akan memperketat persaingan untuk mendapatkan menit bermain. Meskipun menghadapi rintangan ini, pemain muda asal Ceko tersebut tetap teguh pada tuntutannya. "Saya akan berkomunikasi secara intensif dengan Man United dan kita akan lihat apa yang terbaik bagi saya musim depan. Tapi saya ingin bermain sepak bola. Saya tidak ingin hanya duduk di bangku cadangan," pungkasnya.