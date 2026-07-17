AFP
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"Aku ingin bermain bersama Pau Cubarsi!" - Bintang muda Belanda itu mengungkapkan impiannya untuk berduet dengan bek tengah Barcelona itu setelah melihatnya menghadapi Cristiano Ronaldo
Nijstad Buka-bukaan soal Ambisinya di Barcelona
Barcelona tampaknya telah mengamankan salah satu dari pasangan bek tengah jangka panjang mereka bersama Cubarsi, yang telah mengukuhkan posisinya di tim utama dan terus tampil mengesankan bersama timnas Spanyol. Nijstad muncul sebagai opsi potensial untuk melengkapi sang remaja. Bek Twente berusia 18 tahun itu sebelumnya telah dikaitkan dengan Blaugrana dan kini telah berbicara secara terbuka mengenai prospek suatu hari nanti bermain bersama Cubarsi di Camp Nou.
- Getty
Bek asal Belanda itu mengungkapkan kekagumannya terhadap Cubarsi
Nijstad membahas ambisinya dalam sebuah wawancara dengan Sportnieuws, sekaligus menekankan bahwa ia tetap berkomitmen pada perkembangannya di Twente meskipun ada spekulasi seputar masa depannya. Bek tersebut mengungkapkan bahwa menyaksikan penampilan Cubarsí melawan Ronaldo saat Spanyol menang 1-0 atas Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026 semakin memperkuat kekagumannya terhadap pemain muda Barcelona itu dan mengukuhkan tujuan jangka panjangnya.
"Saya melihatnya (Cubarsí) bermain melawan Cristiano Ronaldo dan saya benar-benar menikmati penampilannya," akunya. "Saya tidak berharap segalanya berjalan secepat itu bagi saya, tetapi bermain untuk FC Barcelona dan membentuk duet bek tengah bersama Cubarsí tentu saja akan menjadi tujuan akhir saya. Namun untuk saat ini, saya ingin terus berkembang di Twente. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari di sini."
Profil yang cocok untuk Barcelona
Nijstad mencatatkan musim terobosan yang mengesankan bersama Twente, dengan tampil dalam 24 pertandingan dan menjadi pemain inti tetap pada bulan-bulan terakhir musim tersebut. Bek tengah berkaki kiri ini dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Belanda, dan profilnya sesuai dengan preferensi Barcelona dalam merekrut talenta muda elit yang memiliki potensi jangka panjang. Kabar-kabar sebelumnya yang mengaitkannya dengan klub Catalan tersebut semakin menambah minat terhadap perkembangannya.
- Getty
Pembangunan tetap menjadi prioritas
Nijstad diperkirakan akan terus menunjukkan perkembangan positifnya di Twente, di mana ia berharap dapat memanfaatkan terobosan yang diraihnya musim lalu dan menunjukkan konsistensi yang lebih baik di level senior. Jika ia mampu mempertahankan tren positifnya, minat yang dilaporkan dari Blaugrana berpotensi berkembang lebih lanjut pada jendela transfer mendatang, seiring klub tersebut terus mengevaluasi opsi-opsi pertahanan jangka panjang.
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