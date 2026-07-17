"Aku ingin bermain bersama Pau Cubarsi!" - Bintang muda Belanda itu mengungkapkan impiannya untuk berduet dengan bek tengah Barcelona itu setelah melihatnya menghadapi Cristiano Ronaldo

Nijstad membahas ambisinya dalam sebuah wawancara dengan Sportnieuws, sekaligus menekankan bahwa ia tetap berkomitmen pada perkembangannya di Twente meskipun ada spekulasi seputar masa depannya. Bek tersebut mengungkapkan bahwa menyaksikan penampilan Cubarsí melawan Ronaldo saat Spanyol menang 1-0 atas Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026 semakin memperkuat kekagumannya terhadap pemain muda Barcelona itu dan mengukuhkan tujuan jangka panjangnya.

"Saya melihatnya (Cubarsí) bermain melawan Cristiano Ronaldo dan saya benar-benar menikmati penampilannya," akunya. "Saya tidak berharap segalanya berjalan secepat itu bagi saya, tetapi bermain untuk FC Barcelona dan membentuk duet bek tengah bersama Cubarsí tentu saja akan menjadi tujuan akhir saya. Namun untuk saat ini, saya ingin terus berkembang di Twente. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari di sini."