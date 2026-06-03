"Aku harus menghentikan latihan untuk pergi menangis!" - Bintang Juventus Arkadiusz Milik mengungkapkan pengakuan yang memilukan terkait mimpi buruk cedera yang dialaminya

Milik telah mengalami masa-masa sulit akibat masalah kebugaran, sehingga sangat jarang tampil untuk Juventus belakangan ini. Penyerang berpengalaman ini, yang bergabung dengan klub raksasa Italia tersebut dari Marseille pada tahun 2023 setelah masa peminjaman awal, kini dengan berani membagikan kisah tentang perjuangan mental yang menyertai masalah fisiknya di Turin.

Dalam wawancara eksklusif dengan media Polandia Kanal Sportowy, penyerang ini menjelaskan bagaimana masa-masa pemulihannya yang berkepanjangan telah mendorongnya ke batas kemampuan. Juventus telah mendukungnya selama masa pemulihan, namun beban yang harus dipikulnya sendiri terasa sangat berat.

"Dalam dua tahun terakhir, satu-satunya hal yang bisa saya bicarakan hanyalah cedera saya," katanya. "Saya baru saja melewati masa yang benar-benar melelahkan. Saya ingin melepaskan diri dari segalanya."