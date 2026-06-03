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"Aku harus menghentikan latihan untuk pergi menangis!" - Bintang Juventus Arkadiusz Milik mengungkapkan pengakuan yang memilukan terkait mimpi buruk cedera yang dialaminya
Mimpi buruk cedera yang tak kunjung berakhir
Milik telah mengalami masa-masa sulit akibat masalah kebugaran, sehingga sangat jarang tampil untuk Juventus belakangan ini. Penyerang berpengalaman ini, yang bergabung dengan klub raksasa Italia tersebut dari Marseille pada tahun 2023 setelah masa peminjaman awal, kini dengan berani membagikan kisah tentang perjuangan mental yang menyertai masalah fisiknya di Turin.
Dalam wawancara eksklusif dengan media Polandia Kanal Sportowy, penyerang ini menjelaskan bagaimana masa-masa pemulihannya yang berkepanjangan telah mendorongnya ke batas kemampuan. Juventus telah mendukungnya selama masa pemulihan, namun beban yang harus dipikulnya sendiri terasa sangat berat.
"Dalam dua tahun terakhir, satu-satunya hal yang bisa saya bicarakan hanyalah cedera saya," katanya. "Saya baru saja melewati masa yang benar-benar melelahkan. Saya ingin melepaskan diri dari segalanya."
- Getty Images Sport
Mencapai titik terendah
Beban emosionalnya mencapai puncaknya pada pergantian tahun, saat Milik merasa benar-benar kewalahan akibat kemunduran besar lainnya. Penyerang yang sebelumnya tampil gemilang bersama Ajax dengan 47 gol dalam 76 pertandingan, Napoli dengan 48 gol dalam 122 laga, dan Marseille di mana ia mencetak 30 gol dalam 55 penampilan, menceritakan secara rinci masa-masa tergelapnya.
Ia mengaku: "Pada awal 2025 saya mengalami masalah besar, itu adalah momen-momen yang tidak menyenangkan. Saya telah mencapai titik terendah, tiba-tiba saya pergi ke gym untuk berlatih dan beberapa kali saya menghentikan latihan dan pergi ke kamar mandi untuk melampiaskan emosi dan menangis."
Musim yang sepenuhnya terbuang sia-sia karena rasa sakit
Secara statistik, musim 2025–26 benar-benar bisa dibilang gagal total, dengan Milik hanya tampil dua kali di Serie A dan bermain selama 34 menit saja. Riwayat cedera yang dialaminya selama dua musim terakhir sungguh memprihatinkan; cedera lutut membuatnya absen selama 208 hari pada tahun 2024, disusul oleh masalah pada betis, cedera otot, dan cedera yang belum diketahui penyebabnya yang membuatnya absen selama 147 hari lagi.
Cedera betis berikutnya di awal tahun ini membuatnya absen selama lebih dari dua bulan, sebelum robekan otot paha belakang pada bulan April menambah 30 hari lagi penderitaannya.
"Saya menyesal musim bersama Juve telah berakhir," lanjutnya. "Dalam periode terakhir, saya merasa seperti orang lapar yang berjalan di jalanan penuh restoran. Hari ini, saya tersenyum, beristirahat, dan siap bermain."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Milik?
Dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2027, pemenang Coppa Italia dua kali ini bertekad untuk mengubah nasibnya. Kini ia akan sepenuhnya fokus pada persiapan pramusimnya, dengan tujuan meyakinkan staf pelatih bahwa masalah kebugarannya telah benar-benar teratasi.