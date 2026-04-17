AFP
Diterjemahkan oleh
"Aku harus memberikan yang terbaik!" - Antoine Griezmann yang tampak terharu mengaku telah "melupakan rasa lelah" menjelang final Copa del Rey terakhirnya bersama Atlético Madrid melawan mantan klubnya, Real Sociedad
Akhir yang sempurna bagi pemain asal Prancis itu
Penyerang berusia 35 tahun ini saat ini sedang menjalani enam pekan terakhir masa baktinya di Metropolitano, namun jadwalnya masih dipenuhi dengan pertandingan-pertandingan krusial. Dengan trofi Copa del Rey yang dipertaruhkan dan semifinal Liga Champions yang menanti, Griezmann bertekad untuk meninggalkan ibu kota Spanyol dengan pencapaian bersejarah.
“Saya sangat bersemangat, antusias, dan bahagia. Saya tidak tahu, saya hanya sangat senang bisa bermain di final. Saya merasa siap menghadapi pertandingan yang sulit di mana saya harus memberikan yang terbaik di lapangan,” kata Griezmann kepada wartawan. Bintang veteran ini juga mencatat bahwa kegembiraan atas kesuksesan Atleti baru-baru ini telah memberikan dorongan mental: “Mencapai semifinal [Liga Champions] membuat Anda melupakan semua usaha dan kelelahan. Saya melihat orang-orang sangat percaya diri, bahagia, dan bersemangat untuk berlatih dan bertanding besok.”
- Getty Images Sport
Momen-momen tak terlupakan di bawah asuhan Simeone
Meskipun banyak sorotan tertuju pada kepindahannya yang akan segera terjadi ke Amerika Serikat, Griezmann menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan narasi 'pertandingan terakhir' itu mengganggu penampilannya. Dengan Arsenal yang menanti di ajang Eropa, sang juara Piala Dunia ini hanya fokus pada prestise pertandingan di La Cartuja.
“Saya tidak memikirkan apakah ini pertandingan terakhir saya atau tidak, hanya saja ini adalah pertandingan yang sangat penting. Ini adalah final yang hanya sedikit pemain yang berkesempatan untuk memainkannya. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa, sumber kebanggaan. Saya hanya ingin berada di sana besok dan tampil sesuai harapan kita semua,” jelasnya. Namun, ia mengakui bahwa ia sangat menghargai interaksi terakhirnya dengan Diego Simeone: “Saya menyadarinya saat berada di lapangan, bermain, dan menikmati diri sendiri. Saya menikmati setiap pesan dari manajer, saya menyerapnya. Yang kami inginkan adalah bermain.”
Penghormatan terhadap akar sejarah Real Sociedad
Dalam sebuah kebetulan yang penuh makna, final domestik besar terakhir Griezmann bersama Atlético justru mempertemukannya dengan klub yang memberinya kesempatan pertama sebagai pemain profesional. Real Sociedad, yang kini dilatih oleh Pellegrino Matarazzo, kini berdiri di antara Griezmann dan trofi—sebuah kenyataan yang diakui sang pemain Prancis sulit untuk diterima tanpa merasa terharu.
“Saya tidak terlalu memikirkannya, karena jika tidak, saya akan terlalu emosional, dan saya tidak ingin itu terjadi. Saya ingin tetap segar untuk pertandingan ini. Saya berhutang banyak kepada mereka; mereka membuka pintu bagi saya yang tidak dibuka oleh Prancis. Saya berhutang banyak kepada mereka. Ini adalah pertandingan yang istimewa. Tapi saya tidak memikirkannya terlalu dalam, hanya fokus bermain dan memberikan yang terbaik,” katanya. Ia juga memuji evolusi taktis mantan timnya, sambil mencatat: “Sejak pelatih baru datang, mereka telah berubah cukup banyak: permainan yang cepat, umpan-umpan terobosan… Saya benar-benar menikmati musim Guedes; saya sudah melihatnya di Valencia, dan sekarang dia tampaknya menikmati permainannya. Dia kunci bagi mereka.”
- Getty Images Sport
Pesan terakhir untuk para penggemar Atlético
Menjelang dimulainya pertandingan di Seville, Griezmann menyempatkan diri untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung Atlético yang selalu mendukungnya selama dua periode kariernya di klub tersebut. Ia memuji peran para penggemar dalam kemajuan dramatis klub sepanjang musim ini, terutama saat menghadapi tekanan dari Barcelona baru-baru ini.
“Terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang telah kalian berikan kepada kami tahun ini, dan terus berikan kepada kami. Kalian selalu menjadi sumber kekuatan di masa-masa sulit. Kami melihatnya pada hari Selasa, ketika Barca menekan kami: kalian ada di belakang kami, mendorong kami untuk terus maju. Ini adalah pertandingan yang sangat istimewa bagi para penggemar, dan semoga kami bisa memberikan mereka kemenangan,” pungkasnya. Dengan final yang dijadwalkan pada Sabtu malam, panggung telah siap untuk salah satu ikon terhebat Atleti sepanjang masa untuk mengukuhkan warisannya.