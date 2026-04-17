"Aku harus memberikan yang terbaik!" - Antoine Griezmann yang tampak terharu mengaku telah "melupakan rasa lelah" menjelang final Copa del Rey terakhirnya bersama Atlético Madrid melawan mantan klubnya, Real Sociedad

Penyerang berusia 35 tahun ini saat ini sedang menjalani enam pekan terakhir masa baktinya di Metropolitano, namun jadwalnya masih dipenuhi dengan pertandingan-pertandingan krusial. Dengan trofi Copa del Rey yang dipertaruhkan dan semifinal Liga Champions yang menanti, Griezmann bertekad untuk meninggalkan ibu kota Spanyol dengan pencapaian bersejarah.

“Saya sangat bersemangat, antusias, dan bahagia. Saya tidak tahu, saya hanya sangat senang bisa bermain di final. Saya merasa siap menghadapi pertandingan yang sulit di mana saya harus memberikan yang terbaik di lapangan,” kata Griezmann kepada wartawan. Bintang veteran ini juga mencatat bahwa kegembiraan atas kesuksesan Atleti baru-baru ini telah memberikan dorongan mental: “Mencapai semifinal [Liga Champions] membuat Anda melupakan semua usaha dan kelelahan. Saya melihat orang-orang sangat percaya diri, bahagia, dan bersemangat untuk berlatih dan bertanding besok.”