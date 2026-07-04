"Aku harus melakukannya!" - Mohamed Salah mencetak gol Panenka yang cerdik saat Mesir berhasil mempertahankan ketenangan dalam adu penalti Piala Dunia dan mengalahkan Australia

Di tengah adu penalti yang berlangsung sangat ketat, kapten berpengalaman itu maju untuk menghadapi kiper cadangan Mat Ryan dan melepaskan tendangan chip menakjubkan tepat ke tengah gawang.

Saat merefleksikan risiko yang telah ia hitung dengan matang di zona campuran, legenda Liverpool yang kini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan The Reds ini menekankan tanggung jawabnya untuk memimpin para pemain muda dengan memberi contoh.

Salah menyatakan: "Jika ada yang akan melakukannya, itu pasti saya. Saya lebih berpengalaman daripada yang lain, dan saya ingin memberi mereka kepercayaan diri. Saya memutuskan [pada] menit terakhir, saya tidak tahu apakah ini Piala Dunia terakhir saya atau tidak, tetapi saya harus melakukannya."

Setelah membawa negaranya meraih kemenangan pertama sepanjang sejarah di babak gugur turnamen ini, sang penyerang sangat menyadari betapa besarnya makna di balik pencapaian tersebut.

Dia menambahkan: "Ini sejarah. Saya bilang ke teman-teman sebelum pertandingan bahwa ini panggung terbesar yang bisa kalian mainkan, jadi nikmati saja, dan jangan biarkan tekanan menguasai kalian. Saya senang kami berhasil memenangkan pertandingan ini. Sayang sekali bagi mereka, mereka kalah lewat adu penalti. Tapi saya senang kami telah menorehkan sejarah hari ini."