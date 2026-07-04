AFP
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"Aku harus melakukannya!" - Mohamed Salah mencetak gol Panenka yang cerdik saat Mesir berhasil mempertahankan ketenangan dalam adu penalti Piala Dunia dan mengalahkan Australia
Para Firaun memastikan langkah bersejarah
Mesir melaju lebih jauh ke babak selanjutnya setelah mengalahkan tim Australia yang gigih dalam adu penalti yang menegangkan. Tim Firaun awalnya membuka skor melalui Emam Ashour, namun gol bunuh diri yang dicetak Mohamed Hany pada babak kedua menghapus keunggulan tipis tersebut. Setelah perpanjangan waktu tidak mampu menentukan pemenang, kegagalan Harry Souttar dan Lucas Herrington dari pihak Australia memungkinkan Hossam Abdelmaguid mencetak tendangan penalti penentu, yang memastikan kemenangan 4-2 dalam adu penalti.
- AFP
Salah menjelaskan tendangan Panenka yang berani
Di tengah adu penalti yang berlangsung sangat ketat, kapten berpengalaman itu maju untuk menghadapi kiper cadangan Mat Ryan dan melepaskan tendangan chip menakjubkan tepat ke tengah gawang.
Saat merefleksikan risiko yang telah ia hitung dengan matang di zona campuran, legenda Liverpool yang kini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan The Reds ini menekankan tanggung jawabnya untuk memimpin para pemain muda dengan memberi contoh.
Salah menyatakan: "Jika ada yang akan melakukannya, itu pasti saya. Saya lebih berpengalaman daripada yang lain, dan saya ingin memberi mereka kepercayaan diri. Saya memutuskan [pada] menit terakhir, saya tidak tahu apakah ini Piala Dunia terakhir saya atau tidak, tetapi saya harus melakukannya."
Setelah membawa negaranya meraih kemenangan pertama sepanjang sejarah di babak gugur turnamen ini, sang penyerang sangat menyadari betapa besarnya makna di balik pencapaian tersebut.
Dia menambahkan: "Ini sejarah. Saya bilang ke teman-teman sebelum pertandingan bahwa ini panggung terbesar yang bisa kalian mainkan, jadi nikmati saja, dan jangan biarkan tekanan menguasai kalian. Saya senang kami berhasil memenangkan pertandingan ini. Sayang sekali bagi mereka, mereka kalah lewat adu penalti. Tapi saya senang kami telah menorehkan sejarah hari ini."
Mesir bergabung dengan jajaran elit Afrika
Kemenangan luar biasa ini menandai tonggak sejarah yang monumental dalam dunia sepak bola, menjadikan Mesir sebagai negara Afrika kelima yang berhasil melaju ke babak gugur Piala Dunia. Hasil ini membuat Mesir bergabung dengan Kamerun, Senegal, Ghana, dan Maroko dalam mencatatkan prestasi tersebut, di mana tim "Firaun" telah menghancurkan hambatan psikologis yang telah lama ada di panggung dunia.
- (C)Getty Images
Tantangan besar yang menentukan menanti
Skuad ini harus segera memulihkan kondisi emosional mereka sambil bersiap menghadapi laga besar dan menantang di babak 16 besar melawan Argentina, salah satu tim unggulan di turnamen ini. Raksasa Amerika Selatan itu lolos setelah berhasil melewati pertandingan menegangkan yang diwarnai lima gol saat berhadapan dengan Cape Verde. Mempertahankan formasi pertahanan yang kokoh dan memanfaatkan peluang serangan balik melalui kapten ikonik mereka akan menjadi kunci bagi tim yang tidak diunggulkan ini untuk melanjutkan perjalanan mereka.
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