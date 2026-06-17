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"Aku harus bermain sampai usia 80 tahun untuk membungkam para kritikus!" - Kylian Mbappé membantah klaim soal "misi balas dendam" setelah bintang Real Madrid itu membawa Prancis meraih kemenangan atas Senegal di Piala Dunia berkat dua gol gemilangnya
Mbappe mencetak sejarah di New Jersey
Mbappe tak membuang waktu untuk meninggalkan jejaknya di Piala Dunia 2026, dengan membawa Prancis meraih kemenangan telak 3-1 atas Senegal di New Jersey. Penyerang tersebut tampil gemilang, mencetak dua gol brilian yang di antaranya adalah tendangan jarak jauh sensasional untuk memastikan kemenangan dan memastikan tim asuhan Didier Deschamps memulai kampanye mereka dengan langkah yang tepat.
Gol kedua malam itu sangatlah penting, karena menandai gol internasional ke-58 Mbappe. Dengan demikian, ia melampaui Olivier Giroud dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Prancis. Pemain berusia 27 tahun ini sempat menyalip Lionel Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, namun bintang Argentina itu kemudian mencetak hat-trick dalam kemenangan negaranya atas Aljazair.
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Membantah narasi 'balas dendam'
Mbappe memasuki turnamen ini di tengah sorotan tajam setelah menjalani musim domestik yang sulit bersama Madrid. Terlepas dari berbagai komentar seputar penampilannya di Spanyol, pemain asal Prancis ini dengan cepat menepis anggapan bahwa aksi heroiknya melawan Senegal bertujuan untuk membuktikan bahwa orang-orang salah. "Saya bermain untuk menorehkan sejarah bagi negara saya dan memastikan tim saya lolos ke final serta memenangkan Piala Dunia," katanya kepada media Prancis usai pertandingan.
Ketika ditanya apakah penampilannya merupakan respons terhadap hujatan yang ia hadapi di Madrid, Mbappe tetap bersikap tegas. "Tidak ada balas dendam [terhadap para kritikus]. Jika saya mulai bermain demi semua orang yang mengkritik saya dan untuk membungkam mereka, saya harus bermain sampai usia 80 tahun. Setelah mencetak dua gol, saya memikirkan kerabat, keluarga, dan teman-teman dekat saya yang hadir di sini hari ini. Setiap kali saya mencetak gol, itu untuk mereka," tambah sang kapten.
Melewati masa-masa sulit di Madrid
Latar belakang persiapan Mbappe menjelang turnamen ini sama sekali tidak mulus. Setelah Madrid mengakhiri musim kedua berturut-turut tanpa trofi besar, penyerang ini menjadi sasaran utama para pendukung yang frustrasi di Santiago Bernabeu. Ia sering dicemooh oleh penonton tuan rumah, dan petisi yang diprakarsai para penggemar yang menuntut kepergiannya dilaporkan mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan.
Intensitas kritik tersebut membuat rekan setimnya di timnas Prancis, Ousmane Dembele, secara terbuka membela sang bintang sebelum turnamen dimulai, dengan menyebut perlakuan terhadap Mbappe tidak adil. Namun, pemain Madrid itu tampak seperti orang yang terlahir kembali saat mengenakan seragam timnas, seolah terbebas dari tekanan yang mengikutinya sepanjang musim bersama klub.
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Fokus pada tujuan di Philadelphia
Dengan tiga poin dan rekor bersejarah yang sudah diraih, Prancis kini akan mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan kedua fase grup. Les Bleus dijadwalkan menghadapi Irak di Philadelphia pada hari Senin, di mana kemenangan lain akan hampir memastikan kelolosan mereka ke babak gugur saat mereka berupaya merebut kembali trofi yang terakhir kali mereka raih pada tahun 2018. Sementara itu, kekalahan ini berarti Senegal akan menghadapi pertandingan yang akan menentukan nasib mereka di turnamen ini, karena Norwegia—yang saat ini memuncaki Grup I setelah menang 4-1 atas Irak—akan menjadi lawan mereka berikutnya.