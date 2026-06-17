Mbappe memasuki turnamen ini di tengah sorotan tajam setelah menjalani musim domestik yang sulit bersama Madrid. Terlepas dari berbagai komentar seputar penampilannya di Spanyol, pemain asal Prancis ini dengan cepat menepis anggapan bahwa aksi heroiknya melawan Senegal bertujuan untuk membuktikan bahwa orang-orang salah. "Saya bermain untuk menorehkan sejarah bagi negara saya dan memastikan tim saya lolos ke final serta memenangkan Piala Dunia," katanya kepada media Prancis usai pertandingan.

Ketika ditanya apakah penampilannya merupakan respons terhadap hujatan yang ia hadapi di Madrid, Mbappe tetap bersikap tegas. "Tidak ada balas dendam [terhadap para kritikus]. Jika saya mulai bermain demi semua orang yang mengkritik saya dan untuk membungkam mereka, saya harus bermain sampai usia 80 tahun. Setelah mencetak dua gol, saya memikirkan kerabat, keluarga, dan teman-teman dekat saya yang hadir di sini hari ini. Setiap kali saya mencetak gol, itu untuk mereka," tambah sang kapten.