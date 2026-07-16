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"Aku di sini untuk menang!" - Rodri bertekad meraih gelar Piala Dunia bersama Spanyol, namun ia memperingatkan bahwa "bagian tersulit masih akan datang" menjelang laga melawan Argentina
Kapten Rodri menuntut fokus penuh menjelang pertandingan terakhir
Pesan yang bergema di ruang ganti tim Spanyol sejak turnamen dimulai sangat jelas dan tak tergoyahkan: "Saya di sini untuk memenangkan Piala Dunia." Ini adalah semboyan yang dipelopori oleh kapten Rodri, yang pengaruhnya di lapangan semakin meningkat seiring dengan penampilan tajam Spanyol. Meskipun telah menunjukkan performa gemilang di Amerika Utara, gelandang ini tetap rendah hati menjelang perebutan gelar tertinggi.
Berbicara setelah kemenangan di semifinal, bintang Manchester City ini dengan cepat meredam antusiasme berlebihan dari luar. "Jika ada yang berpikir kami akan memenangkan Piala Dunia tanpa melalui perjuangan, mereka salah," Rodri memperingatkan, melalui Marca. "Mereka adalah tim-tim terbaik di dunia, tetapi tim kami telah menunjukkan kedewasaan yang sangat penting untuk memenangkan turnamen ini. Tim ini terus berkembang di turnamen ini. Kami telah bersabar selama Piala Dunia dan kini kami mengejar gelar juara."
- (C)Getty Images
Spanyol tiba di New Jersey untuk menghadapi Argentina
Skuad asuhan Luis de la Fuente telah tiba di wilayah New York, menurut laporan Periodico, meskipun perjalanan mereka tidak luput dari insiden. Tim tersebut mengalami penundaan selama beberapa jam akibat badai petir di Dallas, dan akhirnya mendarat di Bandara Newark pada pukul tiga dini hari waktu setempat. Sejak itu, mereka telah menetap di MC Hotel Monclair sambil mempersiapkan diri secara penuh menjelang final hari Minggu di MetLife Stadium.
Pertandingan ini menandai semacam 'Finalissima', yang mempertemukan juara bertahan Eropa dan Amerika Selatan untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen. Rodri sendiri berada di ambang keabadian dalam dunia sepak bola. Jika Spanyol berhasil, ia bisa menjadi pemain ketujuh dalam sejarah yang memenangkan Piala Dunia, Kejuaraan Eropa, Liga Champions, dan Ballon d'Or, bergabung dengan daftar yang mencakup ikon-ikon seperti Zinedine Zidane dan Lionel Messi.
Mengelola euforia di dalam kamp
Sementara masyarakat Spanyol bermimpi meraih bintang kedua, suasana di dalam skuad tetap tenang dan penuh fokus. Para pemain seperti Mikel Oyarzabal menekankan pentingnya ketenangan daripada kegembiraan. "Saya sama tenangnya seperti hari pertama setelah pertandingan melawan Cape Verde, ketika segalanya tidak berjalan dengan baik," kata Oyarzabal. "Kami bahkan tidak pernah membayangkannya, tetapi kini kami bisa dengan bangga mengatakan bahwa kami berada di final Piala Dunia."
Rasa tenang ini juga diungkapkan oleh bintang muda Pau Cubarsi, yang tetap sangat tenang meskipun momen ini sangat penting. "Di dalam hati saya sangat bahagia, tapi saya tetap tenang," kata sang bek. "Hari-hari mendatang akan sangat istimewa, kami akan pergi ke New York, mimpi ini masih hidup, dan kami benar-benar ingin pertandingan itu segera tiba."
- AFP
Keruntuhan Prancis membuka jalan
Spanyol melaju ke final berkat kemenangan telak 2-0 atas Prancis, yang menjadi favorit turnamen—hasil yang mengejutkan seluruh kompetisi. Gol-gol dari Oyarzabal dan Pedro Porro memastikan kemenangan di Dallas, sementara lini tengah La Roja, yang dipimpin oleh Rodri, berhasil menetralisir ancaman Kylian Mbappé dan rekan-rekan penyerang Prancis lainnya.
Kini, hanya Lionel Messi dan Argentina yang menghalangi jalan menuju kejayaan. Rodri menyadari bahwa beban sejarah dari pertandingan ini sangat besar, namun misi pribadinya tetap sama. "Kami melangkah selangkah demi selangkah, dan tinggal satu langkah terakhir yang tersisa," tutup sang kapten. "Tim sedang diliputi euforia, ini adalah kali kedua dalam sejarah kami. Kita harus menikmatinya, dan kini saatnya beristirahat serta mempersiapkan diri untuk pertandingan yang akan sangat sulit.”
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