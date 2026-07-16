"Aku di sini untuk menang!" - Rodri bertekad meraih gelar Piala Dunia bersama Spanyol, namun ia memperingatkan bahwa "bagian tersulit masih akan datang" menjelang laga melawan Argentina

Pesan yang bergema di ruang ganti tim Spanyol sejak turnamen dimulai sangat jelas dan tak tergoyahkan: "Saya di sini untuk memenangkan Piala Dunia." Ini adalah semboyan yang dipelopori oleh kapten Rodri, yang pengaruhnya di lapangan semakin meningkat seiring dengan penampilan tajam Spanyol. Meskipun telah menunjukkan performa gemilang di Amerika Utara, gelandang ini tetap rendah hati menjelang perebutan gelar tertinggi.

Berbicara setelah kemenangan di semifinal, bintang Manchester City ini dengan cepat meredam antusiasme berlebihan dari luar. "Jika ada yang berpikir kami akan memenangkan Piala Dunia tanpa melalui perjuangan, mereka salah," Rodri memperingatkan, melalui Marca. "Mereka adalah tim-tim terbaik di dunia, tetapi tim kami telah menunjukkan kedewasaan yang sangat penting untuk memenangkan turnamen ini. Tim ini terus berkembang di turnamen ini. Kami telah bersabar selama Piala Dunia dan kini kami mengejar gelar juara."



