"Aku cuma tertawa!" - Cole Palmer dengan tegas membantah kabar yang mengaitkannya dengan Man Utd dalam sebuah wawancara sambil menegaskan komitmennya kepada Chelsea

Nama pemain andalan Chelsea ini terus dikaitkan dengan kemungkinan kepindahannya kembali ke wilayah barat laut, kembali ke daerah tempat ia meniti kariernya di Manchester City sebelum pindah ke Stamford Bridge pada musim panas 2023. Namun, saat berbicara menjelang laga krusial Liga Premier melawan Manchester United, Palmer dengan cepat menegaskan bahwa ia tidak berniat meninggalkan The Blues, meski godaan Old Trafford terus mengintai di latar belakang.

“Semua orang hanya bicara,” kata Palmer dalam wawancara dengan The Guardian saat ditanya tentang rumor Manchester United. “Ketika saya melihatnya, saya hanya tertawa. Jelas Manchester adalah rumah saya. Seluruh keluarga saya ada di sana, tapi saya tidak merindukannya. Mungkin saya akan merindukannya jika tidak pulang selama tiga bulan atau lebih. Tapi ketika saya pulang, saya pikir tidak ada yang bisa saya lakukan di sana. Saya tidak punya rencana untuk pindah dari Chelsea. Kami masih punya banyak hal yang harus diperjuangkan.”