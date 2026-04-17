"Aku cuma tertawa!" - Cole Palmer dengan tegas membantah kabar yang mengaitkannya dengan Man Utd dalam sebuah wawancara sambil menegaskan komitmennya kepada Chelsea
Palmer membantah kabar tentang Man Utd
Nama pemain andalan Chelsea ini terus dikaitkan dengan kemungkinan kepindahannya kembali ke wilayah barat laut, kembali ke daerah tempat ia meniti kariernya di Manchester City sebelum pindah ke Stamford Bridge pada musim panas 2023. Namun, saat berbicara menjelang laga krusial Liga Premier melawan Manchester United, Palmer dengan cepat menegaskan bahwa ia tidak berniat meninggalkan The Blues, meski godaan Old Trafford terus mengintai di latar belakang.
“Semua orang hanya bicara,” kata Palmer dalam wawancara dengan The Guardian saat ditanya tentang rumor Manchester United. “Ketika saya melihatnya, saya hanya tertawa. Jelas Manchester adalah rumah saya. Seluruh keluarga saya ada di sana, tapi saya tidak merindukannya. Mungkin saya akan merindukannya jika tidak pulang selama tiga bulan atau lebih. Tapi ketika saya pulang, saya pikir tidak ada yang bisa saya lakukan di sana. Saya tidak punya rencana untuk pindah dari Chelsea. Kami masih punya banyak hal yang harus diperjuangkan.”
Komitmen terhadap proyek Chelsea
Meskipun ada beberapa ketidakstabilan di bawah asuhan Liam Rosenior, Palmer tetap sangat yakin dengan visi jangka panjang klub. Pemain berusia 23 tahun itu, yang terikat kontrak hingga 2033, mengungkapkan bahwa diskusi rutin dengan kapten Reece James dan jajaran petinggi klub telah memperkuat keyakinannya terhadap arah tim.
“Saya dan Reece banyak berbicara,” jelas Palmer. “Tentang hal-hal yang kami butuhkan, pemain yang perlu kami rekrut, dan bagaimana segala sesuatunya harus berjalan. Dia tidak akan menandatangani kontrak baru jika tidak tahu apa yang sedang terjadi. Reece tidak akan menandatangani kontrak enam tahun jika belum berbicara dengan pemilik dan direksi. Ini adalah sesuatu yang kami kerjakan bersama. Kami sepaham. Kami ingin menang sekarang dan saya pikir jika kami melakukan perekrutan yang tepat pada musim panas, kami bisa bersaing untuk trofi-trofi besar musim depan.”
Mengatasi rasa frustrasi akibat cedera
Meskipun mengalami cedera pangkal paha yang mengganggu ritme permainannya, Palmer telah tampil dalam 27 pertandingan musim ini, mencetak 10 gol dan memberikan 3 assist. Kontribusinya sangat penting mengingat Chelsea saat ini berada di peringkat keenam, hanya terpaut empat poin dari zona Liga Champions. “Saya menemui seorang spesialis dan dia mengatakan butuh 10 hingga 12 minggu,” ungkap Palmer. “Saya belum pernah mengalami cedera seperti ini sebelumnya. Saya kembali bermain pada awal Desember [melawan] Leeds di kandang lawan, saya masuk sebagai pemain pengganti selama 30 menit dan bahkan tidak bisa berlari kencang... bahkan tidak bisa menendang bola. Tapi saya sangat ingin bermain.”
Sorotan pada Piala Dunia
Kini setelah kembali bugar sepenuhnya, Palmer bertekad untuk menutup musim ini dengan gemilang guna mengamankan tempatnya di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia mendatang. Setelah tampil gemilang di final Euro 2024, penyerang ini sangat ingin kembali ke performa 'Ice Cold' yang membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik PFA.
“Saya baik-baik saja sekarang,” tegasnya. “Ini hanya soal menemukan ritme dan tampil kembali. Karena saya tampil bagus saat pertama kali datang ke sini. Musim lalu saya mencetak 14 gol di Liga Premier dalam 20 pertandingan. Lalu ada Piala Dunia Antarklub. Kemampuan itu tidak akan hilang begitu saja. Saya tidak kehilangan semua kemampuan saya. Saya hanya cedera. Sekarang tinggal fokus pada beberapa minggu terakhir ini. Kembali menjadi diri saya yang saya kenal dengan baik. Bekerja keras dan semoga bisa berangkat bersama timnas Inggris. Saat saya bahagia, saya bermain dengan performa terbaik.”