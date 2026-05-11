"Aku cuma mau lihat apakah David Raya dilanggar!" - Wojciech Szczesny mengaku pikirannya tertuju pada Arsenal saat rekan-rekan setimnya di Barcelona bersiap menghadapi laga Clasico melawan Real Madrid

Momen spesifik yang menarik perhatian Szczesny adalah insiden VAR di menit-menit akhir yang melibatkan kiper utama Arsenal saat ini, David Raya.

Ketika West Ham melihat gol penyama kedudukan yang berpotensi dianulir akibat pelanggaran terhadap kiper asal Spanyol tersebut, Szczesny termasuk di antara mereka yang meneliti tayangan ulang untuk memastikan apakah rekan sesama kipernya itu dilindungi oleh wasit.

“Sebelum pertandingan, semua orang bersiap untuk El Clasico dan saya hanya mencoba mencari tahu apakah Raya dilanggar,” kata Szczesny kepada Eleven Sports PL.

Ketika ditanya apakah ia yakin keputusan untuk menganulir gol tersebut adalah keputusan yang tepat, kiper tersebut menunjukkan solidaritasnya kepada rekan setimnya di Arsenal.

“Dia memang dilanggar,” jawab Szczesny. “Kamu bertanya kepada seorang kiper, jadi… Ya, itu pelanggaran. Mereka memegang lengannya dan dia tidak bisa melompat dengan benar.”



