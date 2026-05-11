"Aku cuma mau lihat apakah David Raya dilanggar!" - Wojciech Szczesny mengaku pikirannya tertuju pada Arsenal saat rekan-rekan setimnya di Barcelona bersiap menghadapi laga Clasico melawan Real Madrid
Kegelisahan Szczesny selama El Clasico
Barcelona meraih kemenangan gemilang 2-0 atas Real Madrid untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol, namun kiper veteran Szczesny mengakui bahwa fokusnya sebelum pertandingan terpecah. Sementara para pemain Blaugrana lainnya sepenuhnya fokus pada misi mengalahkan rival abadi mereka, mantan pemain Arsenal itu terus memantau perkembangan di London.
The Gunners sedang terlibat dalam pertandingan Liga Premier yang sangat penting melawan West Ham pada waktu yang sama, dan Szczesny, yang terkenal tetap menjadi pendukung mantan timnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa skornya. Berbicara setelah perayaan gelar juara Barca, ia mengungkapkan persiapan uniknya untuk pertandingan puncak di Spanyol tersebut.
Menanggapi Kontroversi VAR Raya
Momen spesifik yang menarik perhatian Szczesny adalah insiden VAR di menit-menit akhir yang melibatkan kiper utama Arsenal saat ini, David Raya.
Ketika West Ham melihat gol penyama kedudukan yang berpotensi dianulir akibat pelanggaran terhadap kiper asal Spanyol tersebut, Szczesny termasuk di antara mereka yang meneliti tayangan ulang untuk memastikan apakah rekan sesama kipernya itu dilindungi oleh wasit.
“Sebelum pertandingan, semua orang bersiap untuk El Clasico dan saya hanya mencoba mencari tahu apakah Raya dilanggar,” kata Szczesny kepada Eleven Sports PL.
Ketika ditanya apakah ia yakin keputusan untuk menganulir gol tersebut adalah keputusan yang tepat, kiper tersebut menunjukkan solidaritasnya kepada rekan setimnya di Arsenal.
“Dia memang dilanggar,” jawab Szczesny. “Kamu bertanya kepada seorang kiper, jadi… Ya, itu pelanggaran. Mereka memegang lengannya dan dia tidak bisa melompat dengan benar.”
Merasa tertekan oleh upaya Arsenal meraih trofi
Meskipun kariernya sudah mendekati akhir setelah pernah membela sejumlah klub terbesar di Eropa, Szczesny mengakui bahwa menyaksikan tim asuhan Mikel Arteta berjuang meraih gelar juara bagaikan naik rollercoaster emosional.
Dengan Arsenal yang masih berjuang di berbagai kompetisi, pemain asal Polandia ini mengaku bahwa tekanan dari perebutan gelar Liga Premier dan final Liga Champions yang semakin dekat memengaruhinya sama seperti para penggemar lainnya.
Ketika ditanya apakah ia yakin The Gunners akan melaju hingga akhir dan meraih kejayaan di Eropa, ia tampak bersemangat. “Jangan tanya saya soal itu!” jawab Szczesny. “Jangan tanya saya dulu. Sulit [untuk membicarakannya, karena] saat ini saya sedang berusaha menikmati kemenangan saya sendiri, dan hal lain itu… dua trofi yang tersisa (untuk Arsenal), itu membuat saya cukup stres.”
Rencana untuk final Liga Champions
Meskipun prioritas utamanya saat ini adalah merayakan kesuksesan Barcelona di kancah domestik, Szczesny sudah menantikan akhir musim kompetisi Eropa. Dilaporkan bahwa kiper berusia 36 tahun itu berencana pergi ke Budapest untuk menyaksikan langsung final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, terutama dengan kemungkinan klub lamanya itu mengangkat trofi.
Reporter Eleven Sports, Radoslaw Przybysz, mengonfirmasi melalui media sosial bahwa kiper tersebut berencana untuk berada di tribun penonton pada final tersebut.