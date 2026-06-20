"Aku bukan penyihir".. Apakah Tunisia akan menikmati kemenangan dari piala Renard yang hitam?

Ketika pelatih asal Prancis, Hervé Renard, tampil dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih kepala tim nasional Tunisia, menjelang pertandingan melawan Jepang di Piala Dunia 2026, ia segera berusaha meredam ekspektasi yang terlalu tinggi dengan mengatakan: “Saya bukan penyihir, tidak ada sihir dalam sepak bola.”

Pernyataan tersebut tampaknya masuk akal di permukaan, terutama karena sang pelatih mengambil alih tugas dalam situasi yang luar biasa setelah Federasi Sepak Bola Tunisia memutuskan untuk memecat staf teknis sebelumnya usai putaran pertama turnamen.

Namun, kata-kata ini mengingatkan kembali pada pengalaman yang sangat mirip yang dialami Renard bersama tim nasional Arab Saudi, ketika ia menggunakan pesan yang hampir sama sebelum memulai masa jabatannya yang kedua—pengalaman yang berakhir dengan hasil yang sangat jauh dari harapan.

Di antara kenangan di Arab Saudi dan harapan di Tunisia, muncul pertanyaan penting: Apakah Renard akan menghadapi skenario serupa, ataukah kali ini ia mampu mengubah hasil akhirnya?