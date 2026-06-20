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"Aku bukan penyihir".. Apakah Tunisia akan menikmati kemenangan dari piala Renard yang hitam?

FEATURES
Tunisia vs Japan
Tunisia
Japan
World Cup
H. Renard
Saudi Arabia
Tunisia
Jepang
Meksiko
Prancis
Arab Saudi

Tugas rumit menanti Si Rubah Prancis

Ketika pelatih asal Prancis, Hervé Renard, tampil dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih kepala tim nasional Tunisia, menjelang pertandingan melawan Jepang di Piala Dunia 2026, ia segera berusaha meredam ekspektasi yang terlalu tinggi dengan mengatakan: “Saya bukan penyihir, tidak ada sihir dalam sepak bola.”

Pernyataan tersebut tampaknya masuk akal di permukaan, terutama karena sang pelatih mengambil alih tugas dalam situasi yang luar biasa setelah Federasi Sepak Bola Tunisia memutuskan untuk memecat staf teknis sebelumnya usai putaran pertama turnamen.

Namun, kata-kata ini mengingatkan kembali pada pengalaman yang sangat mirip yang dialami Renard bersama tim nasional Arab Saudi, ketika ia menggunakan pesan yang hampir sama sebelum memulai masa jabatannya yang kedua—pengalaman yang berakhir dengan hasil yang sangat jauh dari harapan.

Di antara kenangan di Arab Saudi dan harapan di Tunisia, muncul pertanyaan penting: Apakah Renard akan menghadapi skenario serupa, ataukah kali ini ia mampu mengubah hasil akhirnya?

  • FBL-WC-2026-PRESSER-TUNAFP

    Ungkapan yang berulang... dan kenangan pun kembali

    Kalimat "Saya bukan penyihir" bukanlah hal baru bagi para penggemar sepak bola Arab, karena Renard sebelumnya pernah menggunakan makna yang sama ketika kembali melatih tim nasional Arab Saudi pada masa jabatannya yang kedua, dengan menegaskan saat itu bahwa perubahan situasi tidak akan terjadi dalam semalam.

    Namun, apa yang terjadi setelahnya tidak menenangkan para penggemar Saudi, karena tim nasional mengalami kesulitan dalam hal hasil dan performa, serta tampak tidak mampu menampilkan identitas yang jelas di lapangan meskipun memiliki sekelompok pemain yang sebelumnya pernah meraih hasil bagus pada periode-periode sebelumnya.

    Seiring berjalannya waktu, kritik terhadap pelatih asal Prancis itu semakin meningkat, bukan hanya karena hasil pertandingan, tetapi juga karena kurangnya perkembangan teknis dan tidak adanya visi yang jelas untuk mengembalikan tim “Al-Akhdar” ke persaingan sebagaimana mestinya.

    Oleh karena itu, pengulangan pernyataan yang sama saat menghadapi Tunisia kembali memicu perbandingan antara kedua pengalaman tersebut, terutama karena sang pelatih sekali lagi berada dalam situasi yang rumit dan menghadapi tekanan besar sejak hari pertama.

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    Arab Saudi... Perjalanan kedua yang berakhir dengan kekecewaan besar

    Jika masa jabatan pertama Renard bersama timnas Arab Saudi telah memberinya posisi istimewa di mata para penggemar, masa jabatan keduanya justru berjalan ke arah yang sama sekali berbeda.

    Timnas Arab Saudi selama periode tersebut tampil tidak konsisten dan mengalami serangkaian hasil negatif yang memunculkan banyak pertanyaan mengenai kemampuan sang pelatih untuk mengulangi kesuksesan sebelumnya.

    Krisis tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pertandingan, tetapi juga meluas ke aspek teknis. Timnas Saudi tampak tidak memiliki identitas yang jelas dalam banyak pertandingan, berganti-ganti antara berbagai gaya permainan tanpa menemukan karakteristik yang konsisten di lapangan.

    Seiring dengan terus memburuknya performa, Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengambil keputusan untuk memecat pelatih asal Prancis tersebut hanya sekitar satu setengah bulan sebelum dimulainya Piala Dunia, sebuah langkah yang mencerminkan besarnya kekecewaan atas hasil dari pengalaman kedua yang sangat jauh dari ekspektasi.

  • Apakah situasinya berbeda di Tunisia?

    Terlepas dari semua perbandingan, situasinya tetap relatif berbeda bagi tim nasional Tunisia. Frinard mengambil alih tugas ini di tengah-tengah turnamen itu sendiri, yang berarti waktu yang dimilikinya jauh lebih sedikit daripada program pelatihan biasa.

    Namun di sisi lain, situasi ini justru menempatkannya di bawah tekanan yang lebih besar. Para pendukung Tunisia tidak menunggu alasan, melainkan solusi cepat yang dapat membantu tim nasional tetap bersaing.

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    Pelatih asal Prancis ini menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalannya dalam petualangan ini mungkin akan ditentukan hanya dalam beberapa pertandingan saja, terutama karena Piala Dunia tidak memberikan kelonggaran waktu atau kesempatan bagi para pelatih untuk memperbaiki kesalahan dalam jangka panjang.

    Oleh karena itu, ungkapan “Saya bukan penyihir” terdengar realistis secara logis, namun pada saat yang sama menimbulkan kekhawatiran di kalangan sebagian suporter yang masih ingat bagaimana petualangan tim Saudi dimulai dengan pesan-pesan serupa sebelum berakhir dengan kekecewaan besar.

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