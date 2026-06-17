Antonio Rüdiger telah kehilangan posisinya sebagai kapten pertahanan dan tempatnya sebagai pemain inti di tim nasional Jerman, namun ia sama sekali tidak iri pada “penggantinya” yang kini memegang peran lebih besar. “Setiap orang punya waktunya masing-masing, sekarang giliran mereka. Semoga para pemain muda ini berhasil. Saya hanya bisa mendukung mereka,” kata pemain berusia 33 tahun itu pada Rabu di markas DFB di Winston-Salem.
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"Aku bukan orang yang mudah putus asa!" Pemain cadangan andalan DFB, Antonio Rüdiger, membalas para pengkritiknya dan menunjukkan dirinya sebagai pemain tim yang solid di Piala Dunia
"Tidak mudah berada di bangku cadangan," akunya, namun yang terpenting adalah tim. "Kita semua di sini hanya memiliki satu tujuan, setiap orang itu penting. Jika bisa memberikan masukan dari luar, itu lebih baik lagi." Karena itu, ia berusaha "bersenang-senang bersama rekan-rekan dan menyebarkan energi positif".
Hal itu juga dilakukan pemain profesional Real Madrid tersebut dalam konferensi pers di Amerika Serikat. “Kaki kirinya itu emas,” katanya tentang bek Nico Schlotterbeck, “itu harus diakui.” Rekan setimnya, Jonathan Tah, ia sebut sebagai “bos baru” dan memujinya: “Jona memang luar biasa. Dari segi fisik saja, itu bisa jadi menakutkan. Kalau aku jadi penyerang dan harus melawan Jona, itu pasti akan sangat sulit.”
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Antonio Rüdiger membalas para pengkritik dan ujaran kebencian di media sosial: "Berita buruk pun tetaplah berita"
Namun, banyak yang dibicarakan tentang Rüdiger, terutama di dunia maya, di mana ia sering kali menerima hujatan dalam jumlah besar. “Saya bukan orang yang mudah tersinggung, saya menghormati pendapat orang, tapi pendapat yang serius. Kritik yang serius selalu saya terima dengan baik,” katanya. Selain itu, begitulah adanya: “Nama saya sering menjadi sorotan. Terkadang, pemberitaan negatif pun bisa menjadi pemberitaan yang baik.”
Tapi bagaimana dengan kebencian itu? “Di dunia media sosial, saya dianggap sebagai kambing hitam, dan itu tidak masalah bagi saya.” Di stadion, tekel-tekel kerasnya—seperti saat melawan Italia di Nations League—juga disambut dengan sorakan. Jadi: “Biarkan media sosial tetap menjadi media sosial—dan kita tetap berada di dunia nyata.”