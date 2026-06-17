"Aku bukan orang yang mudah putus asa!" Pemain cadangan andalan DFB, Antonio Rüdiger, membalas para pengkritiknya dan menunjukkan dirinya sebagai pemain tim yang solid di Piala Dunia

"Tidak mudah berada di bangku cadangan," akunya, namun yang terpenting adalah tim. "Kita semua di sini hanya memiliki satu tujuan, setiap orang itu penting. Jika bisa memberikan masukan dari luar, itu lebih baik lagi." Karena itu, ia berusaha "bersenang-senang bersama rekan-rekan dan menyebarkan energi positif".

Hal itu juga dilakukan pemain profesional Real Madrid tersebut dalam konferensi pers di Amerika Serikat. “Kaki kirinya itu emas,” katanya tentang bek Nico Schlotterbeck, “itu harus diakui.” Rekan setimnya, Jonathan Tah, ia sebut sebagai “bos baru” dan memujinya: “Jona memang luar biasa. Dari segi fisik saja, itu bisa jadi menakutkan. Kalau aku jadi penyerang dan harus melawan Jona, itu pasti akan sangat sulit.”