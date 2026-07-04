AFP
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"Aku bukan orang bodoh!" - Carlo Ancelotti menanggapi dengan keras para pengkritiknya, sementara pelatih Brasil itu menegaskan bahwa mantan manajer Manchester United itu adalah SATU-SATUNYA orang yang bisa memberinya nasihat
Ancelotti menampik kritik publik
Manajer veteran tersebut menghadapi reaksi keras meskipun berhasil membawa tim juara dunia lima kali itu meraih kemenangan comeback 2-1 atas Jepang di Houston. Gol-gol di babak kedua dari Casemiro dan Gabriel Martinelli memastikan kelolosan tim, namun reaksi publik mengkritik penampilan tim tersebut sebagai terlalu berhati-hati.
Manajer asal Italia yang biasanya tenang itu tampak defensif saat ditanya mengenai kemampuannya mengelola skuad secara efektif menjelang pertandingan sistem gugur berikutnya. Pada akhirnya, ia mengutip kariernya yang sangat panjang untuk membungkam skeptisisme dari luar yang semakin meningkat.
- Getty Images Sport
Italia mempertahankan rekor historisnya
Menanggapi tekanan yang semakin meningkat, manajer Selecao itu menekankan bahwa karier panjangnya di level tertinggi sepak bola Eropa melindunginya dari penilaian pihak luar.
Ancelotti menyatakan: "Di Italia, ada pepatah yang mengatakan bahwa semua pria ingin menjadi pelatih dan semua wanita ingin menjadi arsitek. Saya tidak tahu apakah saya memahami sepak bola atau tidak, tetapi tidak ada yang bisa menilai saya dalam hal ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa saya telah mempersiapkan lebih dari 1.400 pertandingan. Itu mungkin tidak cukup untuk memahami sepak bola, tetapi tentu saja itu merupakan pengalaman yang cukup banyak.
"Hanya satu orang yang telah mempersiapkan lebih banyak pertandingan daripada saya: Alex Ferguson, yang telah mempersiapkan lebih dari 2.000 pertandingan. Saya menerima saran dari siapa pun, tapi satu-satunya orang yang benar-benar tepat untuk memberi saya saran adalah Alex Ferguson. Saya seratus persen yakin bahwa saya bukan seorang jenius, tapi di saat yang sama, saya seratus persen yakin bahwa saya bukan orang bodoh."
Endrick mempersembahkan pujian kepada Tuhan
Meskipun ada rasa frustrasi yang semakin meningkat di kalangan pendukung terkait kurangnya permainan serangan yang mengalir dari tim, manajemen tetap mendapat dukungan penuh dari para pemain. Penyerang Endrick dengan tegas mendukung manajernya, dengan menyatakan bahwa pelatih veteran tersebut bertindak berdasarkan intuisi yang unik.
Endrick berkata: "Saya rasa tidak ada orang yang lebih cocok darinya. Dia tidak takut. Dia melakukan apa yang menurutnya benar, dan semuanya berjalan lancar. Sepertinya Tuhan selalu melindunginya, dan dia terinspirasi karena segala sesuatu yang dilakukan Carlo selalu berhasil. Ketika pelatih menyuruh saya melakukan sesuatu, saya tidak akan ragu. Saya hanya akan melakukan apa pun yang dia minta."
- (C)Getty images
Laga babak 16 besar menuntut adanya peningkatan
Brasil akan bertandang ke New York untuk menghadapi Norwegia pada hari Minggu dalam laga babak 16 besar. Tim asal Eropa itu diperkirakan akan menampilkan blok pertahanan yang disiplin, sehingga Selecao harus menunjukkan kelancaran permainan yang jauh lebih baik untuk menghindari tersingkir lebih awal. Di tengah tekanan yang semakin meningkat dan ekspektasi internal yang tinggi, Ancelotti membutuhkan penampilan yang meyakinkan untuk membenarkan pilihan susunan pemainnya dan mempertahankan momentum menjelang babak perempat final.
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