"Aku bukan orang bodoh!" - Carlo Ancelotti menanggapi dengan keras para pengkritiknya, sementara pelatih Brasil itu menegaskan bahwa mantan manajer Manchester United itu adalah SATU-SATUNYA orang yang bisa memberinya nasihat

Menanggapi tekanan yang semakin meningkat, manajer Selecao itu menekankan bahwa karier panjangnya di level tertinggi sepak bola Eropa melindunginya dari penilaian pihak luar.

Ancelotti menyatakan: "Di Italia, ada pepatah yang mengatakan bahwa semua pria ingin menjadi pelatih dan semua wanita ingin menjadi arsitek. Saya tidak tahu apakah saya memahami sepak bola atau tidak, tetapi tidak ada yang bisa menilai saya dalam hal ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa saya telah mempersiapkan lebih dari 1.400 pertandingan. Itu mungkin tidak cukup untuk memahami sepak bola, tetapi tentu saja itu merupakan pengalaman yang cukup banyak.

"Hanya satu orang yang telah mempersiapkan lebih banyak pertandingan daripada saya: Alex Ferguson, yang telah mempersiapkan lebih dari 2.000 pertandingan. Saya menerima saran dari siapa pun, tapi satu-satunya orang yang benar-benar tepat untuk memberi saya saran adalah Alex Ferguson. Saya seratus persen yakin bahwa saya bukan seorang jenius, tapi di saat yang sama, saya seratus persen yakin bahwa saya bukan orang bodoh."