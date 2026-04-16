"Aku bodoh... Maaf" - Julian Nagelsmann meminta maaf kepada salah satu pemain timnas Jerman asuhannya atas saran dari istrinya, Lena
Kritik taktis berubah menjadi serangan pribadi
Setelah Jerman menang tipis 2-1 atas Ghana dalam laga persahabatan, Nagelsmann memicu kehebohan di media dengan mempertanyakan tingkat keterlibatan Undav, meskipun sang penyerang mencetak gol penentu kemenangan. Manajer tersebut menyarankan bahwa meskipun pemain berusia 29 tahun itu efektif sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak di menit-menit akhir saat lawan sudah kelelahan, ia akan kesulitan mempertahankan pengaruhnya jika diturunkan sebagai starter. Hal ini memicu perdebatan mengenai peran Undav dalam skuad, mengingat performa gemilangnya di Bundesliga yang mencakup 18 gol dan lima assist musim ini.
Nagelsmann mengakui kesalahannya di depan umum
Pelatih Jerman itu kini mengungkapkan bahwa ia merasa perlu menemui sang penyerang untuk meminta maaf setelah merenungkan cara ia menyampaikan pernyataan selama konferensi pers pasca-pertandingan. Nagelsmann mengakui bahwa rasa frustrasinya akibat pertanyaan yang berulang-ulang membuatnya kurang bijaksana dalam menyikapi keterbatasan seorang pemain di hadapan publik.
Berbicara kepada MagentaTV tentang panggilan telepon pribadi yang ia lakukan kepada pemain Stuttgart tersebut, Nagelsmann mengatakan: “Itu tidak benar, dan cara penyampaiannya terlalu blak-blakan untuk konsumsi publik. Saya berkata: ‘Itu tindakan bodoh dari saya, maaf.’ Itu adalah komentar yang tidak perlu, dan saya meminta maaf langsung kepada Deniz keesokan harinya. Untungnya dia menerimanya, dan semuanya sudah baik-baik saja di antara kami. Saat itu saya sedikit terpicu oleh banyaknya pertanyaan berulang tentang topik yang sama.”
Pengaruh seorang istri
Peluang Undav untuk mendapatkan peran yang lebih menonjol semakin diperkuat oleh catatan internasionalnya yang mengesankan, yakni empat gol dalam hanya tujuh penampilan sejak debutnya melawan Prancis. Nagelsmann mengakui bahwa istrinya, Lena, memainkan peran penting dalam keputusannya untuk meminta maaf, dengan bertindak sebagai penasihat terkait perilakunya di depan publik.
Meskipun sebelumnya ia mengisyaratkan bahwa status Undav sebagai pemain cadangan sudah pasti, sang manajer kini membuka peluang untuk perubahan dalam hierarki, dengan menambahkan: “Dia adalah seseorang yang mencerminkan saya dengan sangat baik dan secara alami mengatakan kepada saya secara langsung ketika ada sesuatu yang tidak baik. Misalnya, Deniz Undav. Saya bilang kepadanya bahwa saya akan memanggilnya, dan dia berkata, 'ya, saya sarankan Anda untuk melakukannya juga.' Itu intinya. Peran Undav selalu bisa berubah – tetapi hal itu tidak hanya berlaku untuk Deniz, melainkan untuk semua pemain."
Pertarungan untuk posisi starter
Penampilan gemilang Undav bersama klub dan tim nasional telah memberikan tekanan besar kepada Nagelsmann untuk mempertimbangkan kembali strategi taktisnya. Jerman akan meningkatkan persiapan mereka melalui laga persahabatan melawan Finlandia pada akhir Mei dan Amerika Serikat pada 6 Juni, yang akan menjadi ujian penentu bagi Undav untuk membuktikan bahwa ia mampu memimpin lini depan selama 90 menit penuh. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ujian terakhir sebelum Die Mannschaft memulai kampanye Grup E Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador.