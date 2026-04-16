"Aku bodoh... Maaf" - Julian Nagelsmann meminta maaf kepada salah satu pemain timnas Jerman asuhannya atas saran dari istrinya, Lena

Pelatih Jerman itu kini mengungkapkan bahwa ia merasa perlu menemui sang penyerang untuk meminta maaf setelah merenungkan cara ia menyampaikan pernyataan selama konferensi pers pasca-pertandingan. Nagelsmann mengakui bahwa rasa frustrasinya akibat pertanyaan yang berulang-ulang membuatnya kurang bijaksana dalam menyikapi keterbatasan seorang pemain di hadapan publik.

Berbicara kepada MagentaTV tentang panggilan telepon pribadi yang ia lakukan kepada pemain Stuttgart tersebut, Nagelsmann mengatakan: “Itu tidak benar, dan cara penyampaiannya terlalu blak-blakan untuk konsumsi publik. Saya berkata: ‘Itu tindakan bodoh dari saya, maaf.’ Itu adalah komentar yang tidak perlu, dan saya meminta maaf langsung kepada Deniz keesokan harinya. Untungnya dia menerimanya, dan semuanya sudah baik-baik saja di antara kami. Saat itu saya sedikit terpicu oleh banyaknya pertanyaan berulang tentang topik yang sama.”