"Masa-masa saya di Juve bagaikan naik rollercoaster emosi. Namun, saya selalu merasa betah di sini dan selalu merasa bahwa saya memang pantas berada di sini," kata McKennie. "Saya bisa saja mengambil jalan pintas ketika Juventus ingin menjual saya satu setengah tahun lalu. Saat mereka ingin menjual saya, saya bisa saja berkata: 'Oke, kalian tidak menginginkan saya di sini, saya akan pergi.' "Tapi saya tahu saya bisa bermain di tim ini dan bisa kembali menjadi pemain inti. Saya tahu itu tidak akan mudah: mungkin harus duduk di bangku cadangan, berlatih sangat keras setiap hari. Tapi saya bersedia melakukannya. Terkadang kamu harus memahami bahwa hal-hal tidak selalu mudah dan tidak diberikan begitu saja. Saat kamu sudah terdesak ke dinding, kamu tidak bisa kembali lagi. Kamu hanya bisa maju."

McKennie sering menjadi sasaran kritik dari sebagian pendukung Juventus dan troll online, terutama terkait kondisi fisik dan gaya hidupnya. Bintang USMNT ini menanggapi komentar-komentar tersebut secara langsung, menyarankan bahwa banyak kata-kata kasar yang ditujukan padanya melalui platform media sosial tidak mencerminkan kenyataan tentang penampilannya di lapangan atau kepribadiannya di luar lapangan.

"Saya pikir jika orang-orang punya waktu untuk benar-benar mengenal saya, banyak hal yang mereka tulis di internet tidak akan pernah mereka katakan secara langsung. Misalnya, soal berat badan bukanlah rahasia, itu adalah sesuatu yang sudah dibicarakan. Selama ini, saya berhasil 'lolos' karena saya masih muda dan bisa berlari sangat banyak. Biasanya, saya adalah yang paling banyak berlari dalam pertandingan," katanya.