Getty
Diterjemahkan oleh
"Aku bisa saja memilih jalan yang mudah" - Weston McKennie menjelaskan mengapa ia menolak upaya Juventus untuk menjualnya, saat bintang Timnas AS itu berbagi kisah tentang masa-masa yang penuh lika-liku di klub Serie A tersebut
Memilih jalan yang sulit
McKennie telah membuktikan dirinya sebagai bagian penting dalam skuad Juventus, namun pemain internasional Amerika Serikat ini mengakui bahwa perjalanannya untuk menjadi pemain inti di Turin sama sekali tidak mudah. Setelah masa peminjaman yang sulit di Liga Premier bersama Leeds, gelandang ini kembali ke Italia dengan masa depan yang tidak pasti, karena klub tampaknya siap untuk melepasnya secara permanen. Namun, McKennie memilih untuk memperkuat komitmennya kepada Si Nyonya Tua, dan akhirnya mendapatkan perpanjangan kontrak yang membuatnya tetap di Allianz Stadium hingga 2030.
Saat merefleksikan ketangguhannya dalam penampilan terbarunya di podcast The Cooligans, pemain asal Texas ini mengungkapkan bahwa ia sengaja mengabaikan pintu keluar ketika petinggi klub sedang mencari pembeli. Pemain berusia 27 tahun ini menjelaskan bahwa ia merasakan ikatan yang dalam dengan klub yang mencegahnya untuk begitu saja pergi mencari tim lain di mana ia mungkin akan mengalami transisi yang lebih mulus ke dalam starting XI setelah masa-masa di Inggris.
- Getty Images
McKennie berada dalam situasi yang sangat sulit
"Masa-masa saya di Juve bagaikan naik rollercoaster emosi. Namun, saya selalu merasa betah di sini dan selalu merasa bahwa saya memang pantas berada di sini," kata McKennie. "Saya bisa saja mengambil jalan pintas ketika Juventus ingin menjual saya satu setengah tahun lalu. Saat mereka ingin menjual saya, saya bisa saja berkata: 'Oke, kalian tidak menginginkan saya di sini, saya akan pergi.' "Tapi saya tahu saya bisa bermain di tim ini dan bisa kembali menjadi pemain inti. Saya tahu itu tidak akan mudah: mungkin harus duduk di bangku cadangan, berlatih sangat keras setiap hari. Tapi saya bersedia melakukannya. Terkadang kamu harus memahami bahwa hal-hal tidak selalu mudah dan tidak diberikan begitu saja. Saat kamu sudah terdesak ke dinding, kamu tidak bisa kembali lagi. Kamu hanya bisa maju."
McKennie sering menjadi sasaran kritik dari sebagian pendukung Juventus dan troll online, terutama terkait kondisi fisik dan gaya hidupnya. Bintang USMNT ini menanggapi komentar-komentar tersebut secara langsung, menyarankan bahwa banyak kata-kata kasar yang ditujukan padanya melalui platform media sosial tidak mencerminkan kenyataan tentang penampilannya di lapangan atau kepribadiannya di luar lapangan.
"Saya pikir jika orang-orang punya waktu untuk benar-benar mengenal saya, banyak hal yang mereka tulis di internet tidak akan pernah mereka katakan secara langsung. Misalnya, soal berat badan bukanlah rahasia, itu adalah sesuatu yang sudah dibicarakan. Selama ini, saya berhasil 'lolos' karena saya masih muda dan bisa berlari sangat banyak. Biasanya, saya adalah yang paling banyak berlari dalam pertandingan," katanya.
Menatap Piala Dunia 2026
Menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di kandang sendiri, McKennie telah menyampaikan pesan yang jelas mengenai ambisi Timnas AS. Gelandang Juventus itu menekankan mentalitas "pertandingan demi pertandingan", sambil menegaskan bahwa target internal tim jauh melampaui persepsi publik atau kritik dari luar.
"Saya tidak akan mengatakan bahwa saya memiliki harapan tertentu mengenai di mana kami harus berada, karena pada akhirnya, tujuan kami, seperti setiap tim yang akan berpartisipasi di Piala Dunia, adalah pergi ke sana dan menang," katanya. "Itulah yang harus kami coba lakukan. Sebagai sebuah tim, saya pikir ekspektasi kami lebih tinggi daripada yang dimiliki para penggemar terhadap kami."
- (C)Getty Images
Perdebatan seputar saus ranch
Di luar lapangan, McKennie telah mengambil peran sebagai duta budaya tidak resmi, meskipun senjata andalannya—saus ranch—sering membuatnya bertentangan dengan tradisi kuliner Italia yang ketat. Gelandang Juventus itu mengungkapkan bahwa anggota keluarganya sering menyelundupkan botol-botol saus khas Amerika itu ke Turin untuk memuaskan keinginannya.
"Apakah saya sudah belajar hidup tanpa saus itu di Italia? Hmm, maksud saya, ya, tentu saja," katanya. "Tapi saya rasa itu sudah menjadi rahasia umum. Setiap kali teman atau keluargaku datang mengunjungiku di sini, mereka membawa ranch untukku. Itu menambah sentuhan istimewa. Kamu pasti kaget kalau tahu berapa banyak orang yang sudah kuberikan ranch di Italia. Lalu, tentu saja, sisi Italia mereka muncul: 'Aku nggak mau, nggak, nggak.' Aku bilang ke mereka untuk mencobanya dulu sebelum menilai, dan beberapa di antara mereka benar-benar menyukainya."
Iklan