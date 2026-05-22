"Aku bisa menangis sampai habis-habisan!" - Mikel Merino berbagi kisahnya tentang mimpi buruk cedera selama lima bulan yang "menakutkan", saat gelandang Arsenal itu sempat khawatir tak akan bisa bermain lagi

Sambil merenungkan ketidakpastian yang menakutkan seputar diagnosis langka yang diterimanya serta lika-liku emosional selama proses rehabilitasinya, sang juara Kejuaraan Eropa itu menceritakan kecemasan yang sangat mendalam yang ia rasakan pada awalnya.

Berbicara kepada saluran media resmi klub, Merino mengatakan: "Itu adalah fraktur stres di bagian kaki yang sangat aneh yang bahkan belum pernah dilihat oleh para spesialis sebelumnya. Awalnya memang aneh, saya sedikit takut karena kami tidak memiliki contoh dari orang lain yang mengalami cedera yang sama, jadi kami tidak tahu apa yang akan terjadi, jalan apa yang harus dilalui selama pemulihan, dan apakah saya akan bisa bermain lagi.

"Awalnya sangat sulit. Saya sempat bermain sambil menahan rasa sakit, tapi saya tidak menyangka akan terjadi patah tulang besar di sana. Jadi, ketika mereka mengatakan cedera ini akan memakan waktu sekitar lima bulan, saya hanya bisa memikirkan bahwa saya akan melewatkan Piala Dunia dan sisa musim bersama tim saya, serta tidak bisa membantu mereka, jadi saya sangat hancur saat itu.

"Butuh beberapa hari bagi saya untuk pulih dari itu, tapi setelah memikirkannya, saya punya dua pilihan: menyerah dan menangis sampai habis, atau tetap tegar, berpikir positif, dan mencoba memanfaatkan waktu saya untuk memperbaiki aspek-aspek lain. Bekerja sekeras mungkin adalah cara saya menghadapi hidup."