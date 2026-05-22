"Aku bisa menangis sampai habis-habisan!" - Mikel Merino berbagi kisahnya tentang mimpi buruk cedera selama lima bulan yang "menakutkan", saat gelandang Arsenal itu sempat khawatir tak akan bisa bermain lagi
Gelandang berhasil pulih dari patah tulang yang mengancam kariernya
Pemain andalan berusia 29 tahun itu telah absen total sejak Arsenal menelan kekalahan menyakitkan 3-2 dari Manchester United pada 25 Januari. Dalam pertandingan tersebut, Merino masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol sebelum kemudian mengalami retak halus yang aneh dan parah di kakinya. Masalah yang kompleks ini membutuhkan operasi segera dan program rehabilitasi yang melelahkan, sehingga menghentikan secara tiba-tiba musim di mana ia telah mencetak empat gol dan tiga assist dalam 21 pertandingan liga.
Merino menguraikan pertarungan psikologis
Sambil merenungkan ketidakpastian yang menakutkan seputar diagnosis langka yang diterimanya serta lika-liku emosional selama proses rehabilitasinya, sang juara Kejuaraan Eropa itu menceritakan kecemasan yang sangat mendalam yang ia rasakan pada awalnya.
Berbicara kepada saluran media resmi klub, Merino mengatakan: "Itu adalah fraktur stres di bagian kaki yang sangat aneh yang bahkan belum pernah dilihat oleh para spesialis sebelumnya. Awalnya memang aneh, saya sedikit takut karena kami tidak memiliki contoh dari orang lain yang mengalami cedera yang sama, jadi kami tidak tahu apa yang akan terjadi, jalan apa yang harus dilalui selama pemulihan, dan apakah saya akan bisa bermain lagi.
"Awalnya sangat sulit. Saya sempat bermain sambil menahan rasa sakit, tapi saya tidak menyangka akan terjadi patah tulang besar di sana. Jadi, ketika mereka mengatakan cedera ini akan memakan waktu sekitar lima bulan, saya hanya bisa memikirkan bahwa saya akan melewatkan Piala Dunia dan sisa musim bersama tim saya, serta tidak bisa membantu mereka, jadi saya sangat hancur saat itu.
"Butuh beberapa hari bagi saya untuk pulih dari itu, tapi setelah memikirkannya, saya punya dua pilihan: menyerah dan menangis sampai habis, atau tetap tegar, berpikir positif, dan mencoba memanfaatkan waktu saya untuk memperbaiki aspek-aspek lain. Bekerja sekeras mungkin adalah cara saya menghadapi hidup."
Solidaritas di ruang ganti menjadi pendorong pemulihan
Setelah mengatasi keterkejutannya pada awalnya, gelandang serang ini dengan sengaja menolak untuk mengisolasi diri selama masa pemulihannya yang cukup lama, dan justru memilih untuk membenamkan diri dalam dinamika harian tim yang sedang berjuang meraih gelar juara bersejarah.
Menekankan kekuatan transformatif dari dorongan yang ia terima dari petinggi Arsenal dan rekan-rekannya, Merino menambahkan: “Pagi ini saya bangun dan merasa seperti ini adalah hari pertama sekolah! Pergi ke sana dengan gugup, melihat semua rekan setim saya, dan berada di sekitar mereka untuk pertama kalinya, sungguh luar biasa mendapatkan semua cinta dari mereka.
"Kaki saya sudah baik-baik saja, saya bahkan tidak memikirkannya lagi. Saya sangat senang bisa berada di luar bersama para pemain hari ini. Saya telah berlatih sangat keras, tidak hanya di lapangan rumput tetapi juga di dalam ruangan bersama tim kebugaran dan fisioterapis, berusaha memberikan segalanya setiap hari agar bisa mendekati kesempurnaan saat kembali bersama tim. Saya pikir saya dalam kondisi sangat baik, merasa bugar, dan siap bertanding.”
Acara unggulan Continental menutup tahun bersejarah
Merino harus segera berjuang keras agar siap bertanding menjelang laga kandang terakhir Arsenal melawan Crystal Palace pada hari Minggu. Tujuan utama sang gelandang adalah memastikan dirinya masuk dalam skuad untuk final Liga Champions pekan depan, meskipun derby London tersebut hanya akan menjadi ajang perayaan penyerahan trofi. Membuktikan kebugarannya dalam sesi latihan tetap menjadi hal yang krusial jika ia ingin mewujudkan impian jangka panjangnya untuk mendapatkan tempat di skuad Spanyol untuk Piala Dunia.