"Aku berjanji akan mengembalikan piala ini" - Nico Paz bertekad membawa kejayaan bagi Argentina di masa depan setelah kekecewaan di final Piala Dunia

Meskipun menyaksikan babak akhir yang menegangkan dari bangku cadangan, Paz tetap menunjukkan kedewasaan yang sesungguhnya dengan langsung membuka Instagram untuk mengangkat semangat rekan-rekan setimnya. Pemain muda berbakat ini tak lupa memberikan penghormatan atas kerja keras luar biasa yang ditunjukkan rekan senegaranya sebelum memberikan apresiasi yang elegan kepada lawan yang menang.

Paz berkata: "Hari ini, lebih dari sebelumnya, saya bangga mewakili negara ini, tim nasional ini, dan menjadi bagian dari sekelompok orang luar biasa yang rela berkorban demi warna-warna ini serta selalu memberikan segenap hati dan jiwa mereka. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka.

"Saya berjanji akan memberikan segalanya untuk membawa piala ini kembali ke Argentina.

"Selamat kepada Spanyol dan seluruh rakyat Spanyol.

"Argentina, selalu ada di saat suka maupun duka."







