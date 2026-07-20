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"Aku berjanji akan mengembalikan piala ini" - Nico Paz bertekad membawa kejayaan bagi Argentina di masa depan setelah kekecewaan di final Piala Dunia
Spanyol meraih gelar juara dunia
Perlawanan gigih Argentina akhirnya terpatahkan setelah mereka harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah yang diterima Enzo Fernandez pada masa tambahan waktu. Ferran Torres mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-106 untuk memastikan kemenangan tipis 1-0 bagi Spanyol di New York. Kekalahan yang menyakitkan di babak perpanjangan waktu ini mengakhiri impian sang juara bertahan untuk meraih gelar juara dunia dua kali berturut-turut dengan cara yang memilukan.
Gelandang itu menyampaikan janji yang penuh emosi
Meskipun menyaksikan babak akhir yang menegangkan dari bangku cadangan, Paz tetap menunjukkan kedewasaan yang sesungguhnya dengan langsung membuka Instagram untuk mengangkat semangat rekan-rekan setimnya. Pemain muda berbakat ini tak lupa memberikan penghormatan atas kerja keras luar biasa yang ditunjukkan rekan senegaranya sebelum memberikan apresiasi yang elegan kepada lawan yang menang.
Paz berkata: "Hari ini, lebih dari sebelumnya, saya bangga mewakili negara ini, tim nasional ini, dan menjadi bagian dari sekelompok orang luar biasa yang rela berkorban demi warna-warna ini serta selalu memberikan segenap hati dan jiwa mereka. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka.
"Saya berjanji akan memberikan segalanya untuk membawa piala ini kembali ke Argentina.
"Selamat kepada Spanyol dan seluruh rakyat Spanyol.
"Argentina, selalu ada di saat suka maupun duka."
Pertandingan final yang sengit berubah menjadi ricuh
Final di New York itu merupakan pertarungan taktis yang sengit dan penuh perlawanan, yang terus-menerus terhenti akibat pelanggaran brutal serta jeda babak pertama yang aneh selama 27 menit untuk konser musik selebriti. Di luar lapangan, kubu Spanyol menghabiskan sebagian besar waktu pertandingan dengan marah kepada wasit Slavko Vincic, dengan mengklaim bahwa ia terlalu lunak terhadap beberapa tekel keras dari tim Amerika Selatan.
Meskipun kekalahan ini mengakhiri siklus yang menyakitkan bagi sang juara bertahan, La Roja mencatatkan sejarah dengan menjadi negara pertama yang menguasai kompetisi pria dan wanita pada saat yang bersamaan.
- AFP
Kaum muda memimpin upaya pemulihan di masa depan
Kegagalan mempertahankan gelar juara kemungkinan besar akan mempercepat proses perombakan di skuad asuhan Lionel Scaloni menjelang siklus turnamen besar berikutnya. Talenta-talenta muda seperti Paz kini diprediksi akan mendapat kesempatan yang jauh lebih besar, seiring staf pelatih berupaya menggeser beberapa pemain senior yang sudah mulai menua. Tantangan nyata pertama mereka adalah menenangkan pikiran dan menemukan kembali ritme permainan agar dapat mewujudkan janji untuk membawa trofi kembali ke Buenos Aires.
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