Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Aku berhutang nyawa padanya!" - Gelandang Barcelona merasa "bersyukur" kepada Hansi Flick atas kesuksesannya menjadi bintang di La Liga, sambil menanti-nanti kabar pemanggilan ke timnas Spanyol
Prodigy masih menyimpan harapan untuk Piala Dunia
Bernal mencatatkan musim yang gemilang bersama Barcelona, dengan tampil dalam 21 pertandingan La Liga dan menyumbang tiga gol setelah pulih dari cedera ligamen cruciatum yang parah. Setelah kembali menjadi starter reguler pada Februari akibat absennya Frenkie de Jong, pemain muda ini berharap dapat memanfaatkan absennya Fermin Lopez di level internasional setelah gelandang tersebut dipastikan absen di Piala Dunia mendatang akibat patah kaki. Berbicara kepada Catalunya Radio, bintang muda kelahiran Berga ini mengaku tetap optimis terkait kemungkinan namanya masuk dalam daftar skuad yang akan diumumkan Luis de la Fuente.
- Getty Images Sport
Bernal mengungkapkan impian internasional terbesarnya
Menanggapi integrasi taktisnya yang cepat serta keengganannya untuk merencanakan liburan musim panas sebelum pengumuman resmi dari pihak administrasi pada hari Senin, Bernal berkata: "Tentu saja saya ingin pergi, mewakili negara adalah impian tertinggi bagi seorang pesepakbola dan saya belum menutup kemungkinan itu. Saat ini saya belum membuat rencana apa pun untuk musim panas, untuk saat ini saya hanya harus menunggu."
Gelandang tersebut juga memberikan pujian yang sangat besar kepada Flick, yang memberinya debut senior saat usianya baru 17 tahun sebelum dengan cermat mengelola proses pemulihannya. Bernal menambahkan: "Saya berhutang nyawa padanya. Dia mempercayai saya saat saya baru berusia 17 tahun, dan saya akan selalu berterima kasih padanya."
Kabar kepergian sang legenda semakin mendekat
Saat klub bersiap menghadapi kepergian Robert Lewandowski pada musim panas mendatang, Bernal mengenang peran penting yang dimainkan striker asal Polandia itu dalam membantu tim meraih gelar juara liga domestik dua kali berturut-turut. Menyikapi warisan sang striker, Bernal berkata: "Dia telah banyak membantu Barca untuk kembali meraih gelar juara. Dia adalah seorang legenda dan kami akan selalu berterima kasih padanya."
Menatap ke depan mengenai tujuannya sendiri setelah tersingkir di perempat final Liga Champions yang berlangsung sengit di tangan Atletico Madrid, Bernal menambahkan: "Terus meraih gelar, itulah yang membuat Anda merasa paling bahagia. Kami senang. Liga Champions terlepas dari genggaman kami karena detail-detail kecil dalam pertandingan level tinggi, tetapi tahun depan kami menargetkan lebih banyak lagi."
- Getty Images Sport
Perebutan gelar Piala Dunia semakin dekat
Gelandang bertahan yang sangat diunggulkan ini akan menghadapi momen penting secara administratif pada hari Senin, saat Spanyol mengumumkan skuad final mereka untuk Piala Dunia. Jika terpilih, Bernal akan memiliki kesempatan untuk membantu La Roja mengejar gelar juara kedua mereka setelah kemenangan pada tahun 2010. Spanyol akan memulai perjalanan mereka di Grup H melawan Cape Verde pada 15 Juni, sebelum menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi dan Uruguay.