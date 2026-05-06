"Aku berhasil mencetak gol!" - Bukayo Saka menikmati perannya yang menentukan dalam "kisah indah" Arsenal, sementara kemenangan atas Atlético Madrid memastikan tempat di final Liga Champions

The Gunners menampilkan permainan yang tenang dan profesional untuk mengakhiri penantian selama dua dekade mereka untuk kembali tampil di final Liga Champions. Meskipun pertandingan berlangsung ketat, Saka memanfaatkan kesalahan langka yang dilakukan Oblak sesaat sebelum babak pertama berakhir dengan bereaksi paling cepat terhadap bola lepas di kotak penalti. Itu adalah gol ke-81-nya untuk klub dan bisa dibilang yang paling berarti hingga saat ini.

Menyikapi gol tersebut, Saka berkata: "Ini pasti termasuk yang terbaik. Dalam situasi seperti itu, saya hanya berusaha tetap waspada dan terkadang bola memantul menguntungkan Anda, terkadang tidak, tapi Anda harus ada di sana. Saya ada di sana dan bola jatuh ke arah saya. Saya mencetak gol, jadi puji Tuhan dan kami akan melaju ke final sekarang."

Suasana di dalam stadion menjadi latar belakang yang sempurna untuk kemenangan bersejarah ini, dengan Saka mencatat: "Itu dimulai sebelum pertandingan saat kami tiba dengan bus, saya belum pernah melihat yang seperti itu. Mereka mendorong kami, dan mendorong kami, dan mendorong kami. Mereka memiliki momen spesial di akhir, jadi kami merayakannya bersama."