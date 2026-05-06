"Aku berhasil mencetak gol!" - Bukayo Saka menikmati perannya yang menentukan dalam "kisah indah" Arsenal, sementara kemenangan atas Atlético Madrid memastikan tempat di final Liga Champions
Keluhan jenaka Saka setelah pertandingan
Segera setelah peluit akhir dibunyikan, pemain berusia 24 tahun itu harus ditarik menjauh dari rekan-rekan setimnya yang sedang merayakan kemenangan untuk memenuhi kewajiban wawancara dengan media. Saat berbincang dengan reporter Prime Video, Gabriel Clarke, sang pemain sayap dengan bercanda mengungkapkan rasa kecewanya karena harus melewatkan pesta di lapangan. "Kamu menarikku menjauh dari perayaan, bro! Ini sungguh indah. Kamu tahu betapa berartinya ini bagi kami dan bagi para penggemar. Kami semua sangat bahagia," katanya, jelas menikmati besarnya pencapaian ini. "Pertandingan ini adalah pertandingan dengan tekanan tinggi dan sangat berarti bagi kedua belah pihak. Kami berhasil mengatasinya dengan baik dan membawa diri kami ke final, jadi kami senang."
Momen penentu di Emirates
The Gunners menampilkan permainan yang tenang dan profesional untuk mengakhiri penantian selama dua dekade mereka untuk kembali tampil di final Liga Champions. Meskipun pertandingan berlangsung ketat, Saka memanfaatkan kesalahan langka yang dilakukan Oblak sesaat sebelum babak pertama berakhir dengan bereaksi paling cepat terhadap bola lepas di kotak penalti. Itu adalah gol ke-81-nya untuk klub dan bisa dibilang yang paling berarti hingga saat ini.
Menyikapi gol tersebut, Saka berkata: "Ini pasti termasuk yang terbaik. Dalam situasi seperti itu, saya hanya berusaha tetap waspada dan terkadang bola memantul menguntungkan Anda, terkadang tidak, tapi Anda harus ada di sana. Saya ada di sana dan bola jatuh ke arah saya. Saya mencetak gol, jadi puji Tuhan dan kami akan melaju ke final sekarang."
Suasana di dalam stadion menjadi latar belakang yang sempurna untuk kemenangan bersejarah ini, dengan Saka mencatat: "Itu dimulai sebelum pertandingan saat kami tiba dengan bus, saya belum pernah melihat yang seperti itu. Mereka mendorong kami, dan mendorong kami, dan mendorong kami. Mereka memiliki momen spesial di akhir, jadi kami merayakannya bersama."
Mengatasi tekanan akibat tuduhan ganda
Arsenal berada dalam posisi yang menguntungkan namun penuh tekanan menjelang pekan-pekan terakhir musim ini. Dengan perebutan gelar Liga Premier kembali berada di tangan mereka setelah hasil imbang dramatis 3-3 antara Manchester City dan Everton, sorotan terhadap skuad asuhan Arteta kini mencapai titik tertinggi. Namun, Saka menegaskan bahwa para pemain justru menyambut baik sorotan tersebut alih-alih merasa terintimidasi.
"Tidak mungkin Anda berada di posisi ini tanpa merasakan tekanan," kata Saka saat ditanya tentang beban ekspektasi. "Di semifinal, sekarang kami berada di final Liga Champions. Kami berjuang untuk gelar Liga Premier, jadi bagaimana mungkin orang-orang tidak membicarakan dan mengkritik kami? Kami harus mengabaikannya dan fokus untuk menyelesaikan tugas. Kami telah melakukannya dan ini adalah langkah maju lainnya."
Mengincar trofi di Budapest untuk mengakhiri 'kisah indah'
Perhatian kini beralih ke final, di mana Arsenal akan menghadapi Bayern Munich atau Paris Saint-Germain sambil berupaya melangkah lebih jauh daripada pencapaian mereka pada tahun 2006. Dengan tim yang tampil gemilang di semua lini dan pemain kunci seperti Saka yang mampu menunjukkan ketajaman di saat-saat krusial, tak heran jika kepercayaan diri di dalam tim sedang tinggi.
"Ini adalah kisah yang indah dan saya harap berakhir dengan baik di Budapest," katanya mengakhiri. Apakah mereka bisa mempertahankan momentum ini hingga minggu-minggu terakhir Mei masih harus dilihat, tetapi pada malam yang penuh emosi di Emirates, Saka dan Arsenal membuktikan bahwa mereka memiliki mental untuk panggung terbesar.