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"Aku benar-benar tak bisa berkata-kata" - Bintang muda Pantai Gading, Yan Diomande, berbagi kisahnya mengenai kematian tragis adik perempuannya yang berusia 15 tahun, Roxanne, setelah minuman yang diminumnya dicampur zat berbahaya di sebuah pesta
Tragedi membentuk bintang yang sedang naik daun
Penyerang RB Leipzig yang sangat diunggulkan ini, yang kini tampil gemilang bersama Pantai Gading di Piala Dunia, telah mengalami kemajuan pesat di dunia sepak bola Eropa, dengan mencetak 12 gol di Bundesliga setelah pindah dari Leganes. Namun, kesuksesan olahraga ini terjadi di tengah duka pribadi yang mendalam setelah adik kandungnya meninggal dunia dua tahun lalu di Abidjan.
Membuka diri tentang apa yang terjadi, Diomande menulis dalam surat terbuka yang penuh emosi di The Players’ Tribune: "Seseorang terus menelepon saya dari kampung halaman. Saya kesal. Saya tidak mengerti mengapa mereka terus menelepon saya. Saya mengangkat telepon, dan mereka bahkan tidak melunakkan kabar itu. Anda tahu bagaimana keadaan di kampung halaman. Tanpa emosi. Hanya……..
'Adikmu sudah tiada.' 'Apa?' 'Dia meninggal.' 'Apa yang kamu bicarakan?' 'Seseorang mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya di sebuah pesta, dan dia tidak pernah bangun lagi. Dia sudah tiada.'
"Kamu saat itu berusia 15 tahun. 15 tahun.
"Aku tidak pernah mendapat jawaban apa pun. Aku tidak tahu apakah aku ingin tahu alasannya. Mungkin itu karena kecemburuan. Mungkin itu hanya sesuatu yang biasa terjadi di negara kita. Mungkin aku bisa melindungimu. Aku tidak tahu."
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Winger mengungkapkan kekosongan emosional
Bintang muda internasional itu menceritakan secara rinci rasa kebas yang tak kunjung hilang dan beban psikologis yang ditimbulkan oleh kehilangan yang memilukan tersebut dalam sebuah pernyataan pers yang sangat pribadi. Diomande berkata: “Dulu aku punya perasaan. Sekarang, aku tidak merasakan apa-apa. Rasanya seperti aku bahkan bukan manusia. Sejak kamu meninggal, pikiranku kosong.”
Terlepas dari beban emosional yang berat ini, sang penyerang tetap mempertahankan tekad yang kuat di lapangan untuk menghormati kenangannya. Ia menambahkan: “Yang bisa aku lakukan hanyalah memanfaatkan rasa sakit ini untuk bekerja lebih keras, dan mewujudkan semua yang pernah kita impikan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan memastikan namamu tetap dikenang. Aku akan memastikan semua orang tahu namamu. Seluruh dunia. Segala sesuatu yang aku lakukan di lapangan sepak bola, itu semua untukmu.”
Liverpool mengincar Diomande
Penampilan luar biasa sang penyerang telah menjadikannya target utama manajer baru Liverpool, Andoni Iraola, yang memandangnya sebagai penerus jangka panjang Mohamed Salah. Klub asal Merseyside itu berupaya keras untuk menangkis minat kuat dari Paris Saint-Germain guna memastikan terwujudnya transfer besar-besaran ini. Perkembangan taktisnya yang mengesankan serta atribut fisiknya yang eksplosif telah membuat nilai pasarnya meningkat secara signifikan setelah satu musim yang gemilang di Jerman.
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Pertandingan penentu di fase grup menguji Diomande dan rekan-rekan setimnya
Pemain sayap asal Pantai Gading ini harus mengesampingkan sejenak spekulasi transfer yang gencar demi fokus pada laga krusial Grup E melawan Jerman di Toronto. Setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam kemenangan pembuka melawan Ekuador, remaja ini akan menghadapi ujian taktis tingkat tinggi melawan para bek Bundesliga yang sudah tak asing lagi baginya, seperti Jonathan Tah dan Joshua Kimmich. Meraih tiga poin akan secara efektif memastikan posisi teratas bagi negara Afrika tersebut sebelum fase gugur dimulai.