Penyerang RB Leipzig yang sangat diunggulkan ini, yang kini tampil gemilang bersama Pantai Gading di Piala Dunia, telah mengalami kemajuan pesat di dunia sepak bola Eropa, dengan mencetak 12 gol di Bundesliga setelah pindah dari Leganes. Namun, kesuksesan olahraga ini terjadi di tengah duka pribadi yang mendalam setelah adik kandungnya meninggal dunia dua tahun lalu di Abidjan.

Membuka diri tentang apa yang terjadi, Diomande menulis dalam surat terbuka yang penuh emosi di The Players’ Tribune: "Seseorang terus menelepon saya dari kampung halaman. Saya kesal. Saya tidak mengerti mengapa mereka terus menelepon saya. Saya mengangkat telepon, dan mereka bahkan tidak melunakkan kabar itu. Anda tahu bagaimana keadaan di kampung halaman. Tanpa emosi. Hanya……..

'Adikmu sudah tiada.' 'Apa?' 'Dia meninggal.' 'Apa yang kamu bicarakan?' 'Seseorang mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya di sebuah pesta, dan dia tidak pernah bangun lagi. Dia sudah tiada.'

"Kamu saat itu berusia 15 tahun. 15 tahun.

"Aku tidak pernah mendapat jawaban apa pun. Aku tidak tahu apakah aku ingin tahu alasannya. Mungkin itu karena kecemburuan. Mungkin itu hanya sesuatu yang biasa terjadi di negara kita. Mungkin aku bisa melindungimu. Aku tidak tahu."