"Aku benar-benar seru!" - Pelatih Man City, Pep Guardiola, bercanda bahwa seharusnya ada tribun di Wembley yang dinamai menurut namanya
Manajer Citizens membidik pencapaian bersejarah
Guardiola akan memimpin City dalam penampilan ke-24 mereka di stadion nasional di bawah kepemimpinannya pada pertandingan puncak hari Sabtu nanti. Meskipun spekulasi semakin menguat bahwa sang pelatih mungkin akan meninggalkan klub pada musim panas ini, ia tetap sangat fokus untuk meraih trofi besar ke-20 selama masa jabatannya yang dominan selama sepuluh tahun. City memasuki pertandingan bersejarah ini sebagai tim pertama yang mencapai empat final Piala FA berturut-turut, dengan target meraih prestasi ganda di ajang piala domestik setelah sebelumnya menjuarai Piala EFL.
Guardiola merefleksikan warisannya
Ketika ditanya apakah kesuksesannya yang luar biasa sering dianggap remeh, Guardiola membela koleksi gelarnya dengan gaya khasnya. Ia berkata: “Ya. Tentu saja, 19 gelar dalam 10 tahun bukanlah hal yang buruk. Mereka tak perlu menunggu sampai aku pergi, mereka tahu aku selalu menyenangkan. Saya sangat menghibur. Jadi, 19 gelar, berjuang untuk meraih 20 gelar dalam 10 tahun, sejujurnya itu tidak buruk.”
Kecintaan terhadap stadion nasional
Guardiola dengan tegas membantah segala spekulasi bahwa final mendatang akan diwarnai kesedihan akibat kemungkinan kepergiannya, sambil menyoroti sisa kontraknya dan sejarah panjangnya di stadion tersebut.
Dia menambahkan: “Tidak mungkin [ini akan menjadi kali terakhir saya di Wembley]. Tidak mungkin. Saya masih memiliki sisa kontrak satu tahun. Saya sangat kecewa karena mereka tidak memberikan tempat khusus untuk Pep [di Wembley], mengingat berapa kali saya sudah berada di sana – setidaknya sebuah lounge atau kotak VIP. Mungkin saya akan datang lagi 24 kali.
"Ini adalah tempat yang istimewa, dengan Barcelona pada tahun 1992 dan setelah itu melawan Manchester United bersama Barcelona untuk kedua kalinya, serta berkali-kali sejak saya berada di sini untuk semifinal dan final. Sangat menyenangkan bisa kembali ke Wembley. Luar biasa.”
Perebutan gelar juara dan peluang meraih dua gelar sudah di depan mata
Tantangan mendesak bagi City adalah memastikan kondisi kebugaran gelandang andalan Rodri menjelang laga melawan Chelsea dalam pertemuan bersejarah ketujuh di Wembley ini. Setelah final Piala FA, City akan mengalihkan seluruh fokusnya kembali ke Liga Premier, di mana mereka saat ini tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Arsenal dengan dua laga krusial tersisa. Kemenangan pada Sabtu nanti akan memastikan gelar ganda domestik lagi dan memberikan momentum besar sebelum mereka berusaha menyalip The Gunners pada pekan terakhir musim ini.