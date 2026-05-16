"Aku benar-benar seru!" - Pelatih Man City, Pep Guardiola, bercanda bahwa seharusnya ada tribun di Wembley yang dinamai menurut namanya

Guardiola dengan tegas membantah segala spekulasi bahwa final mendatang akan diwarnai kesedihan akibat kemungkinan kepergiannya, sambil menyoroti sisa kontraknya dan sejarah panjangnya di stadion tersebut.

Dia menambahkan: “Tidak mungkin [ini akan menjadi kali terakhir saya di Wembley]. Tidak mungkin. Saya masih memiliki sisa kontrak satu tahun. Saya sangat kecewa karena mereka tidak memberikan tempat khusus untuk Pep [di Wembley], mengingat berapa kali saya sudah berada di sana – setidaknya sebuah lounge atau kotak VIP. Mungkin saya akan datang lagi 24 kali.

"Ini adalah tempat yang istimewa, dengan Barcelona pada tahun 1992 dan setelah itu melawan Manchester United bersama Barcelona untuk kedua kalinya, serta berkali-kali sejak saya berada di sini untuk semifinal dan final. Sangat menyenangkan bisa kembali ke Wembley. Luar biasa.”