Getty
Diterjemahkan oleh
"Aku benar-benar menyukainya" - Wayne Rooney menegaskan bahwa Viktor Gyokeres adalah "alasan utama" mengapa Arsenal berada di ambang meraih gelar ganda Liga Premier dan Liga Champions
Rooney menyoroti peran penting Gyokeres dalam upaya Arsenal merebut gelar juara
Rooney menilai Gyokeres sebagai sosok kunci di balik upaya Arsenal meraih gelar ganda bersejarah di kompetisi domestik dan Eropa musim ini. The Gunners berupaya mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier Inggris sekaligus bersaing memperebutkan gelar Liga Champions. Penyerang tersebut bergabung dengan Arsenal pada musim panas lalu dengan nilai transfer sebesar £64 juta dari Sporting CP.
Setelah awal yang lambat di Inggris, Gyokeres baru-baru ini kembali menemukan sentuhan golnya dan semakin berpengaruh dalam sistem serangan Arsenal. Pemain internasional Swedia ini kini telah mencetak 21 gol di semua kompetisi, yang menempatkannya sejajar dengan legenda klub Thierry Henry dan Ian Wright sebagai pemain Arsenal yang mencapai angka 20 gol di musim debut mereka.
- (C)Getty Images
Rooney menjelaskan mengapa ia begitu mengagumi striker Arsenal
Dalam acara The Overlap EFL Fan Debate diSkyBet, Rooney membela dukungannya yang telah lama ia berikan kepada Gyokeres meskipun sempat mendapat kritik di awal musim ini.
"Saya sudah mengatakan ini sepanjang musim dan saya dikritik karena mengatakannya, tapi saya sebenarnya sangat menyukainya," kata Rooney. "Apa yang dia bawa ke tim Arsenal adalah dia mengikat para bek. Dia membuat mereka bekerja keras, dia memaksa mereka bertahan, dia berlari di ruang-ruang kosong."
"Dan yang kita lihat belakangan ini adalah hal itu menciptakan lebih banyak ruang bagi Eberechi Eze dan Bukayo Saka – karena jika salah satu, atau kedua bek tengah harus maju untuk mengawasinya dan kemudian bek sayap harus menutup ruang, ketika Anda mengalihkan bola dengan cepat, hal itu menciptakan begitu banyak ruang bagi semua orang yang berada tepat di belakangnya."
Mengapa Gyokeres Bisa Menjadi Potongan Puzzle yang Hilang bagi Arsenal
Meskipun Gyokeres masih tertinggal 16 gol dari Erling Haaland dari Manchester City dalam daftar pencetak gol terbanyak, nilai taktisnya telah menuai pujian dari para pengamat. Rooney yakin bahwa pengaruhnya pada akhirnya bisa menjadi faktor penentu dalam upaya Arsenal meraih trofi-trofi besar.
"Dalam beberapa pekan terakhir, dia semakin menunjukkan hal itu, dan jika Arsenal berhasil memenangkan liga dan Liga Champions, dia akan menjadi salah satu faktor utama di balik kesuksesan itu, karena di situlah Arsenal mengalami kekurangan dalam beberapa tahun terakhir," tambahnya.
- AFP
Arsenal akan menghadapi beberapa pekan krusial dalam perebutan gelar juara dan kompetisi Eropa
Arsenal hanya butuh dua kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun. Jadwal sisa mereka mencakup laga melawan Burnley di Emirates Stadium dan laga tandang ke markas Crystal Palace. Selain persaingan di liga domestik, The Gunners juga akan bertanding di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada 30 Mei di Budapest, di mana Gyokeres berpeluang mengakhiri musim debutnya yang luar biasa di Inggris dengan gemilang.