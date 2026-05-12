Dalam acara The Overlap EFL Fan Debate diSkyBet, Rooney membela dukungannya yang telah lama ia berikan kepada Gyokeres meskipun sempat mendapat kritik di awal musim ini.

"Saya sudah mengatakan ini sepanjang musim dan saya dikritik karena mengatakannya, tapi saya sebenarnya sangat menyukainya," kata Rooney. "Apa yang dia bawa ke tim Arsenal adalah dia mengikat para bek. Dia membuat mereka bekerja keras, dia memaksa mereka bertahan, dia berlari di ruang-ruang kosong."

"Dan yang kita lihat belakangan ini adalah hal itu menciptakan lebih banyak ruang bagi Eberechi Eze dan Bukayo Saka – karena jika salah satu, atau kedua bek tengah harus maju untuk mengawasinya dan kemudian bek sayap harus menutup ruang, ketika Anda mengalihkan bola dengan cepat, hal itu menciptakan begitu banyak ruang bagi semua orang yang berada tepat di belakangnya."