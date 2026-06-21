"Aku benar-benar menyukainya" - Lamine Yamal mendapat pujian "luar biasa" dari Wayne Rooney setelah membantu Spanyol menghancurkan Arab Saudi di Piala Dunia 2026

Setelah memulai pertandingan dari bangku cadangan dan hanya bermain selama 19 menit dalam laga imbang tanpa gol melawan Cape Verde akibat masalah kebugaran, Yamal diturunkan sejak awal pada Minggu. Pemain sayap berusia 18 tahun itu hanya membutuhkan 10 menit untuk mencetak gol pembuka dalam kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi, menandai gol Piala Dunia pertamanya dan menambah koleksi gol internasionalnya menjadi tujuh gol dalam 27 penampilan.

Ia diganti pada babak pertama saat Spanyol sudah memimpin 3-0, yang dikonfirmasi oleh sang pemain sebagai rencana yang telah disepakati sebelumnya untuk mengatur beban kerjanya. Berbicara sebagai pakar, Rooney tidak dapat menyembunyikan kekagumannya yang mendalam terhadap penyerang berbakat ini, sambil menyoroti pengaruhnya yang luar biasa.