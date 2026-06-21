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"Aku benar-benar menyukainya" - Lamine Yamal mendapat pujian "luar biasa" dari Wayne Rooney setelah membantu Spanyol menghancurkan Arab Saudi di Piala Dunia 2026
Yamal memukau di panggung dunia
Setelah memulai pertandingan dari bangku cadangan dan hanya bermain selama 19 menit dalam laga imbang tanpa gol melawan Cape Verde akibat masalah kebugaran, Yamal diturunkan sejak awal pada Minggu. Pemain sayap berusia 18 tahun itu hanya membutuhkan 10 menit untuk mencetak gol pembuka dalam kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi, menandai gol Piala Dunia pertamanya dan menambah koleksi gol internasionalnya menjadi tujuh gol dalam 27 penampilan.
Ia diganti pada babak pertama saat Spanyol sudah memimpin 3-0, yang dikonfirmasi oleh sang pemain sebagai rencana yang telah disepakati sebelumnya untuk mengatur beban kerjanya. Berbicara sebagai pakar, Rooney tidak dapat menyembunyikan kekagumannya yang mendalam terhadap penyerang berbakat ini, sambil menyoroti pengaruhnya yang luar biasa.
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Rooney melontarkan pujian yang sangat tinggi
Mantan striker Manchester United dan timnas Inggris itu langsung mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa saat menganalisis penampilan luar biasa tersebut, sambil menyoroti kedewasaan unik yang dimiliki sang pemain sayap. "Tahukah kamu, aku benar-benar menyukainya; dia selalu membuatku tersenyum. Kesenangan dan kegembiraan yang dia tunjukkan saat bermain," kata Rooney kepada BBC. "Apa yang dia lakukan untuk tim Spanyol itu—ada banyak pemain muda di tim Spanyol itu—dan dia memberi mereka kepercayaan diri. Mereka memenangkan Euro saat dia masih berusia 16 tahun, kini dia telah matang sebagai pemain, yang terdengar gila untuk dikatakan tentang seorang berusia 18 tahun, tapi dia memberi setiap pemain Spanyol di lapangan itu kepercayaan diri dan keyakinan bahwa mereka bisa terus maju dan memenangkan Piala Dunia ini."
Menjadi teladan bagi Spanyol
Rooney tidak hanya terkesan dengan kehebatan Yamal dalam menyerang, tetapi juga kerja kerasnya yang luar biasa di lini pertahanan selama pertandingan. "Ketika kamu memiliki kualitas seperti itu, yang membuat pemain lain merasa lebih nyaman di lapangan, sungguh luar biasa bisa memilikinya di usia 18 tahun," tambahnya. "Dia berlari kembali ke belakang dan membantu timnya. Ketika kamu memiliki pemain bintang yang bersedia berlari kembali dan bersedia membantu. Dampak yang ditimbulkannya terhadap sisa tim, mereka melihat hal itu dan berpikir, 'kami memiliki seorang superstar yang berlari kembali dan membantu di lini pertahanan.' Itu berarti semua orang lain harus melakukannya, suka atau tidak suka."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Yamal?
Setelah kemenangan penting ini, Spanyol telah naik ke puncak Grup H dan akan berupaya mempertahankan momentum impresif mereka. Yamal dan rekan-rekan setimnya kini akan mulai mempersiapkan diri untuk laga yang sangat dinantikan melawan Uruguay pada Sabtu, 27 Juni, yang berpotensi menjadi pertarungan penentu untuk mengamankan posisi teratas di grup.