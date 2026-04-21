"Aku benar-benar khawatir" - Bintang Barcelona Lamine Yamal mendapat peringatan tegas bahwa situasinya "tidak normal" dari pemenang Ballon d'Or

Dalam wawancara dengan ASdi Madrid sebagai anggota Akademi Laureus, pria asal Belanda berusia 63 tahun itu mengakui kekagumannya terhadap bakat Yamal, namun mempertanyakan keterlibatannya yang terus-menerus dalam pertandingan-pertandingan krusial. Ia menyoroti contoh yang ditunjukkan oleh lulusan La Masia lainnya yang mengalami kemunduran signifikan setelah dipaksa menjalani jadwal padat sejak usia muda.

Menyampaikan kekhawatirannya mengenai ketahanan fisik sang remaja, Gullit berkata: "Ini tidak normal. Masalahnya, tim sangat bergantung padanya. Dan dia masih sangat muda. Saya benar-benar khawatir dia akan cedera karena mereka terus-menerus memainkannya. Dan mereka bilang, 'Ya, tapi dia masih muda.' Tapi kamu lihat saja kasus Pedri, dan Gavi. Mereka harus bermain di Piala Dunia. Lalu kamu pergi bermain di Piala Dunia dengan para pemain muda, dan kemudian kamu cedera. Dan pulih dari cedera itu sulit. Jadi saya harap hal itu tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, saya menyukai apa yang dia lakukan."