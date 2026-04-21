AFP
"Aku benar-benar khawatir" - Bintang Barcelona Lamine Yamal mendapat peringatan tegas bahwa situasinya "tidak normal" dari pemenang Ballon d'Or
Legenda khawatir akan nasib pemain muda berbakat
Gullit berpendapat bahwa performa luar biasa Yamal di usianya yang baru 18 tahun telah menjadi hal yang terlalu biasa di dunia sepak bola. Pemain timnas Spanyol ini telah tampil sebanyak 44 kali di semua kompetisi musim ini, menyumbang 23 gol dan 18 assist untuk klub raksasa Catalan tersebut. Namun, Gullit menyarankan bahwa ketergantungan taktis Barcelona yang begitu besar pada pemain muda seperti itu dapat berujung pada kelelahan fisik atau cedera yang dapat mengakhiri kariernya.
Beban kerja yang diberi label 'tidak normal'
Dalam wawancara dengan ASdi Madrid sebagai anggota Akademi Laureus, pria asal Belanda berusia 63 tahun itu mengakui kekagumannya terhadap bakat Yamal, namun mempertanyakan keterlibatannya yang terus-menerus dalam pertandingan-pertandingan krusial. Ia menyoroti contoh yang ditunjukkan oleh lulusan La Masia lainnya yang mengalami kemunduran signifikan setelah dipaksa menjalani jadwal padat sejak usia muda.
Menyampaikan kekhawatirannya mengenai ketahanan fisik sang remaja, Gullit berkata: "Ini tidak normal. Masalahnya, tim sangat bergantung padanya. Dan dia masih sangat muda. Saya benar-benar khawatir dia akan cedera karena mereka terus-menerus memainkannya. Dan mereka bilang, 'Ya, tapi dia masih muda.' Tapi kamu lihat saja kasus Pedri, dan Gavi. Mereka harus bermain di Piala Dunia. Lalu kamu pergi bermain di Piala Dunia dengan para pemain muda, dan kemudian kamu cedera. Dan pulih dari cedera itu sulit. Jadi saya harap hal itu tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, saya menyukai apa yang dia lakukan."
Pelajaran dari masa lalu
Ikon asal Belanda itu menyoroti perbedaan jalur pemulihan antara Pedri dan Gavi sebagai peringatan bagi petinggi Barcelona terkait pengelolaan pemain muda berbakat mereka. Sementara Pedri berhasil mempertahankan level performanya meski mengalami masalah otot yang berulang, perkembangan Gavi terhambat secara signifikan akibat cedera lutut yang serius. Gullit mendesak klub untuk lebih bijaksana dalam menangani talenta-talenta mudanya guna memastikan kebugaran jangka panjang mereka tidak dikorbankan demi hasil instan atau kesuksesan turnamen.
Panggung dunia kembali memanggil
Yamal semakin mengukuhkan statusnya di kancah internasional dengan meraih penghargaan Laureus World Young Sportsperson of the Year 2026 berkat kontribusinya yang luar biasa bagi klub dan negaranya. Dengan hanya tersisa tujuh pertandingan domestik bagi Barcelona musim ini, penyerang tersebut diperkirakan akan menjadi sosok kunci dalam skuad Spanyol asuhan Luis de la Fuente pada Piala Dunia mendatang.