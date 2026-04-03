Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Uli HoeneßGetty Images
Jonas Rütten dan Nino Duit

Diterjemahkan oleh

"Aku benar-benar kehilangan kendali!" Bahkan Uli Hoeneß pun tak bisa lagi mencegah insiden yang berakibat fatal di FC Bayern

Champions League
FEATURES
P. Guardiola
Bundesliga
Bayern Munich

Perselisihan antara Doktor Müller-Wohlfahrt dan Pep Guardiola di FC Bayern sudah menjadi legenda. Kini, perselisihan itu kembali mencuat.

Ketika ikon dunia kedokteran, Dokter Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, mengenang kembali peristiwa 15 April 2015 dalam sebuah wawancara dengan majalah Spiegel hari ini, ia menyebutnya sebagai "hari yang mengerikan". Babak perempat final Liga Champions, lokasi: Estadio do Dragao. Juara bertahan Jerman itu secara mengejutkan kalah 1-3 dari FC Porto. 

Dan menurut pelatih Pep Guardiola, pihak yang paling bertanggung jawab bukanlah para pemain di lapangan, melainkan orang yang bertanggung jawab atas kesehatan mereka: Müller-Wohlfahrt. 

Latar belakang: Juara berulang kali itu harus bermain di Portugal tanpa Bastian Schweinsteiger, Medhi Benatia, Franck Ribéry, Arjen Robben, Javi Martínez, dan David Alaba yang cedera.

  • Pep MüllerIMAGO / Norbert Schmidt

    "Saya disalahkan atas kekalahan itu di hadapan seluruh tim yang berkumpul di ruang ganti," kata pria yang kini berusia 83 tahun itu kembali kepada majalah Spiegel: "Katanya, kami memiliki terlalu banyak pemain cedera di tim, dan saya membiarkan para pemain beristirahat terlalu lama. Benar-benar tidak masuk akal. Saya tidak mau menerima itu."

    Apa yang terjadi selanjutnya telah didokumentasikan dengan baik selama bertahun-tahun. "Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, saya bersuara keras," kenang Müller-Wohlfahrt dalam otobiografinya yang terbit pada 2019, mengenai perselisihan dengan Guardiola pada musim semi sebelas tahun yang lalu. Pada hari setelah kekalahan di Porto, perpecahan itu pun akhirnya terjadi.

    "Guardiola dan saya duduk di meja besar tempat para pemain sarapan pagi, piring-piring masih ada di atasnya. Itu seharusnya menjadi pembicaraan - dan berubah menjadi keributan," kata dokter tim legendaris FC Bayern dalam biografinya: "Saya benar-benar kehilangan kendali, berteriak pada Guardiola, dan kemudian memukul meja dengan tinju begitu keras hingga piring dan cangkir berderak."

    Tak lama setelah itu, Müller-Wohlfahrt mengumumkan pengunduran dirinya setelah 38 tahun di FC Bayern, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak klub dan berlaku segera. Rekan-rekan dokternya, Peter Ueblacker, Lutz Hänsel, dan putranya, Kilian Müller-Wohlfahrt, juga meninggalkan klub.

    Menurut pandangan dokter olahraga tersebut saat ini, bahwa hal itu akhirnya terjadi disebabkan oleh ketidakhadiran bos klub Uli Hoeneß, yang saat itu sedang menjalani hukuman penjara karena penggelapan pajak. "Jika dia ada di klub, tidak akan terjadi perpecahan dengan Guardiola, saya yakin akan hal itu," tegas Müller-Wohlfahrt sekali lagi.

    Guardiola tidak berkomentar secara terbuka mengenai insiden tersebut, dan pada saat itu hanya mengatakan bahwa ia memiliki "rasa hormat yang besar" terhadap keputusan pengunduran diri Müller-Wohlfahrt.

  • Guardiola dan Müller-Wohlfahrt di FC Bayern: Krisis sudah terjadi sejak awal

    Segera setelah kedatangannya pada musim panas 2013, pertarungan antara pelatih dan dokter tim mengenai kewenangan dalam hal cedera dan perawatan pun dimulai. "Hari pertama baik-baik saja, hari kedua juga," kenang Müller-Wohlfahrt beberapa tahun yang lalu, "namun pada hari ketiga, Guardiola menghampiri saya dan tiba-tiba memarahi saya: 'Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya pikir saya datang ke departemen medis terbaik di dunia, dan kami memiliki dua pemain yang cedera berkepanjangan, yang seharusnya sudah lama sembuh. Apa-apaan ini?' Dia mengatakannya dengan nada agresif dan penuh tuduhan."

    Guardiola tidak suka bahwa Müller-Wohlfahrt tidak selalu berada di kompleks klub, melainkan terutama di praktiknya di pusat kota. Dan dia juga tidak suka bahwa FC Bayern bukanlah satu-satunya fokus hidup Müller-Wohlfahrt, misalnya dia juga berkeliling dunia bersama tim nasional Jerman atau merawat otot-otot atlet Jamaika seperti Usain Bolt. 

    Pada saat yang sama, menurut pernyataan Müller-Wohlfahrt, Guardiola menuduhnya bahwa pemulihan cedera di Jerman memakan waktu dua pertiga lebih lama daripada yang biasa ia alami di klub lamanya, FC Barcelona. Singkatnya: ada kekurangan kepercayaan dasar. "Saya tidak bisa memahami bahwa seorang pelatih, yang telah menghabiskan waktu hidupnya selama saya menghabiskan tahun-tahun karier saya di Bayern, sama sekali tidak mendengarkan saya dan pengalaman saya."

  • Pep ThiagoGetty Images

    Guardiola, cedera Thiago, dan tepuk tangan sinis untuk Müller-Wohlfahrt

    Insiden pertama yang cukup mencolok terjadi terkait Thiago, pemain favorit Guardiola, yang mengalami robekan parsial pada ligamen medial pada musim semi 2014. Awalnya diperkirakan ia hanya perlu istirahat maksimal dua bulan, namun hal itu dianggap terlalu lama oleh Thiago dan Guardiola. Tanpa izin dari Müller-Wohlfahrt, Thiago meminta dokter asal Spanyol, Ramon Cugat, untuk menyuntikkan kortison dan faktor pertumbuhan ke ligamen medialnya.

    Namun, pemulihannya tidak menjadi lebih cepat; sebaliknya, Thiago kembali mengalami cedera di tempat yang sama. Bahkan Guardiola kemudian mengakui bahwa perawatan Cugat "mungkin merupakan kesalahan besar". Thiago akhirnya absen selama hampir satu tahun — dan pada pertandingan kedua setelah kembalinya, insiden berikutnya terjadi.

    April 2015, perempat final Piala DFB melawan Bayer Leverkusen. Ketika Benatia mengalami cedera otot, Guardiola berbalik ke arah bangku cadangan dan diduga bertepuk tangan dengan nada mengejek ke arah tim medis. Setelah pertandingan, ia menyebut situasi cedera tersebut "kritis, sangat kritis". Pada minggu berikutnya, FC Bayern bertandang ke Porto untuk pertandingan Liga Champions; itu seharusnya menjadi perjalanan tandang terakhir Müller-Wohlfahrt untuk sementara waktu.

    Atas permintaan Jupp Heynckes, Müller-Wohlfahrt kembali ke klub juara Jerman tersebut pada 2017 dan tiga tahun kemudian ia mengundurkan diri secara definitif tanpa penghormatan atau perpisahan yang layak dari pihak klub. Hal itu "secara manusiawi mengecewakan", seperti yang baru diakui olehnya tahun lalu. Ia mengaku jatuh ke dalam keterpurukan setelah itu, cara kepergiannya telah "sangat menyakitinya".

    "Lingkungan bisnis sepak bola semakin terasa asing bagi saya, gaji dan biaya transfer yang fantastis yang kini dibayarkan. Olahraga profesional telah menjadi lebih dingin dan impersonal. Semangat kebersamaan semakin berkurang," katanya hari ini mengenai motifnya saat itu.

    "Dulu" FC Bayern berfungsi "seperti sebuah keluarga". Perasaan itu sudah tidak ia rasakan lagi saat itu. Namun, melihat perkembangan terkini, ia memberikan komentar yang positif, terutama terkait penilaiannya terhadap Vincent Kompany, "murid" Guardiola. Di bawah kepemimpinannya, "untungnya suasana kembali terasa lebih kekeluargaan, begitu yang saya dengar. Itu membuat saya senang."

  • Pep Guardiola: Riwayat Karier sebagai Pelatih dan Statistik

    KlubPertandinganPoin per Pertandingan
    Manchester City5822,27
    FC Bayern München1612,41
    FC Barcelona2472,36
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB