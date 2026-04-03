"Saya disalahkan atas kekalahan itu di hadapan seluruh tim yang berkumpul di ruang ganti," kata pria yang kini berusia 83 tahun itu kembali kepada majalah Spiegel: "Katanya, kami memiliki terlalu banyak pemain cedera di tim, dan saya membiarkan para pemain beristirahat terlalu lama. Benar-benar tidak masuk akal. Saya tidak mau menerima itu."

Apa yang terjadi selanjutnya telah didokumentasikan dengan baik selama bertahun-tahun. "Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, saya bersuara keras," kenang Müller-Wohlfahrt dalam otobiografinya yang terbit pada 2019, mengenai perselisihan dengan Guardiola pada musim semi sebelas tahun yang lalu. Pada hari setelah kekalahan di Porto, perpecahan itu pun akhirnya terjadi.

"Guardiola dan saya duduk di meja besar tempat para pemain sarapan pagi, piring-piring masih ada di atasnya. Itu seharusnya menjadi pembicaraan - dan berubah menjadi keributan," kata dokter tim legendaris FC Bayern dalam biografinya: "Saya benar-benar kehilangan kendali, berteriak pada Guardiola, dan kemudian memukul meja dengan tinju begitu keras hingga piring dan cangkir berderak."

Tak lama setelah itu, Müller-Wohlfahrt mengumumkan pengunduran dirinya setelah 38 tahun di FC Bayern, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak klub dan berlaku segera. Rekan-rekan dokternya, Peter Ueblacker, Lutz Hänsel, dan putranya, Kilian Müller-Wohlfahrt, juga meninggalkan klub.

Menurut pandangan dokter olahraga tersebut saat ini, bahwa hal itu akhirnya terjadi disebabkan oleh ketidakhadiran bos klub Uli Hoeneß, yang saat itu sedang menjalani hukuman penjara karena penggelapan pajak. "Jika dia ada di klub, tidak akan terjadi perpecahan dengan Guardiola, saya yakin akan hal itu," tegas Müller-Wohlfahrt sekali lagi.

Guardiola tidak berkomentar secara terbuka mengenai insiden tersebut, dan pada saat itu hanya mengatakan bahwa ia memiliki "rasa hormat yang besar" terhadap keputusan pengunduran diri Müller-Wohlfahrt.