"Aku belum pernah merasakan sakit separah ini!" - Jude Bellingham melakukan kesalahan dengan menunda operasi bahunya, sementara bintang Real Madrid itu mengakui bahwa rasa takutnya memengaruhi penampilannya

Gelandang Inggris itu mengaku bahwa ia telah disarankan untuk menjalani operasi sejak musim terakhirnya di Dortmund, namun ia memilih untuk menunda prosedur tersebut agar tidak melewatkan turnamen-turnamen besar.

Ia menambahkan: “Pada musim terakhir saya di Dortmund, di awal musim, mereka sudah memberitahu saya bahwa saya harus menjalani operasi bahu setelah terjatuh dengan keras. Saya tahu ada yang tidak beres, tapi saat itu bulan Agustus-September dan Piala Dunia akan digelar pada Desember, jadi saya tidak menjalani operasi. Kemudian saya mulai merasa baik-baik saja. Ketika saya tiba di Madrid, saya tidak merasakan sakit.

“Semua orang mengatakan saya harus menjalani operasi, tapi itu tahun pertama saya di Real Madrid dan saya tidak ingin meninggalkan tim dalam keadaan terlantar serta absen selama tiga bulan. Setelah kalah di final Euro melawan Spanyol, saya tidak ingin itu menjadi penampilan terakhir saya selama tiga bulan, tapi itu sebenarnya waktu terbaik untuk menjalani operasi. Saya memutuskan untuk melanjutkan satu tahun lagi dan saya seharusnya tidak melakukannya.”