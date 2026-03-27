"Aku belum pernah merasakan sakit separah ini!" - Jude Bellingham melakukan kesalahan dengan menunda operasi bahunya, sementara bintang Real Madrid itu mengakui bahwa rasa takutnya memengaruhi penampilannya
Dislokasi bahu saat melawan Rayo
Bellingham absen pada beberapa bulan pertama musim ini setelah menjalani operasi pada musim panas lalu. Cedera yang terus-menerus telah menjadi masalah bagi pemain internasional Inggris itu selama berkarier di Dortmund dan pada musim debutnya di Spanyol, dan ia mengakui bahwa ketakutannya akan dislokasi bahu kembali memengaruhi permainannya.
Berbicara di saluran YouTube resminya, Bellingham mengenang momen ketika ia terjatuh dan mengalami dislokasi bahu saat melawan Rayo Vallecano pada November 2023, menggambarkan 90 detik yang “menyiksa” yang dibutuhkan tim medis untuk mengembalikan sendi tersebut ke posisi semula. Ia berkata: “Semuanya dimulai pada hari pertandingan melawan Rayo. Itu adalah sensasi paling menyakitkan yang pernah saya alami hingga saat itu—saya belum pernah merasakan sakit sebesar itu. Rasanya seperti waktu berlalu sangat lama sampai mereka memasukkannya kembali untuk saya, padahal hanya butuh 90 detik sejak mereka masuk ke lapangan sampai sendi itu kembali ke tempatnya. Sebelumnya, saya bisa memasukkannya kembali sendiri setiap kali sendi itu terlepas.”
Penyesalan atas penundaan operasi
Gelandang Inggris itu mengaku bahwa ia telah disarankan untuk menjalani operasi sejak musim terakhirnya di Dortmund, namun ia memilih untuk menunda prosedur tersebut agar tidak melewatkan turnamen-turnamen besar.
Ia menambahkan: “Pada musim terakhir saya di Dortmund, di awal musim, mereka sudah memberitahu saya bahwa saya harus menjalani operasi bahu setelah terjatuh dengan keras. Saya tahu ada yang tidak beres, tapi saat itu bulan Agustus-September dan Piala Dunia akan digelar pada Desember, jadi saya tidak menjalani operasi. Kemudian saya mulai merasa baik-baik saja. Ketika saya tiba di Madrid, saya tidak merasakan sakit.
“Semua orang mengatakan saya harus menjalani operasi, tapi itu tahun pertama saya di Real Madrid dan saya tidak ingin meninggalkan tim dalam keadaan terlantar serta absen selama tiga bulan. Setelah kalah di final Euro melawan Spanyol, saya tidak ingin itu menjadi penampilan terakhir saya selama tiga bulan, tapi itu sebenarnya waktu terbaik untuk menjalani operasi. Saya memutuskan untuk melanjutkan satu tahun lagi dan saya seharusnya tidak melakukannya.”
Bermain-main dengan rasa takut
Bellingham mengakui bahwa beban psikologis akan kemungkinan cedera kembali menghalanginya untuk mencapai performa kelas dunia seperti biasanya, yang mengakibatkan penurunan statistik yang drastis dibandingkan musim debutnya. Ia melanjutkan: “Cedera bahu itu sangat memengaruhi bagian tubuh saya yang lain. Saya tidak merasakan banyak rasa sakit, tetapi bermain dengan kesadaran bahwa jika saya terjatuh, cedera itu bisa kambuh lagi membuat saya tidak bisa tampil dalam performa terbaik. Tahun lalu membuat saya menyadari bahwa saya tidak bisa lagi menganggap kemenangan sebagai hal yang pasti. Sekarang kondisi fisik saya sudah lebih baik dan saya bisa kembali ke performa terbaik saya.”
Jalan menuju penebusan
Bellingham bertekad untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya saat Madrid menghadapi pertandingan perempat final Liga Champions yang sangat krusial melawan Bayern Munich. Penurunan performa pemain berusia 22 tahun ini sangat mencolok, dengan hanya mencetak empat gol dan tiga assist dalam 19 penampilan di La Liga musim ini — sebuah kontras yang sangat mencolok dibandingkan dengan 16 gol yang ia cetak pada tahap yang sama di musim debutnya. Dengan rasa takut psikologis akan cedera kembali yang akhirnya mereda, pemulihan fisiknya akan menjadi ujian terberat saat Los Blancos berusaha mengejar ketertinggalan empat poin dari Barcelona dalam sembilan pertandingan terakhir perebutan gelar juara.