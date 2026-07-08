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“Aku akan merekrut Michael Olise besok” - Legenda Real Madrid, Ivan Zamorano, menyambut baik kabar tentang upaya transfer senilai €223 juta dari Bayern Munich untuk bintang Prancis di Piala Dunia
Minat Galactico terhadap bintang Bayern
Madrid dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan mendatangkan Olise, yang berpotensi mengubah lanskap pasar transfer secara mendasar. Klub raksasa Spanyol tersebut dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran yang tidak hanya akan menguji keteguhan Bayern, tetapi juga berpotensi mengancam rekor transfer dunia Neymar yang telah bertahan lama, yakni sebesar €222 juta. Beberapa sumber menyebutkan bahwa paket senilai sekitar €223 juta sedang dipertimbangkan untuk mengamankan jasa mantan pemain Crystal Palace tersebut.
Ketertarikan ini muncul setelah Olise mencatatkan awal yang gemilang di Jerman, di mana ia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu penyerang paling produktif di sepak bola Eropa. Presiden Madrid, Florentino Perez, dikenal karena keinginannya untuk mengumpulkan talenta-talenta terbaik di dunia sepak bola, dan keserbagunaan Olise di lini depan menjadikannya target utama bagi juara Eropa saat ini.
- AFP
Susunan pemain penyerang impian bagi Real Madrid
Dalam wawancara dengan Marca, Zamorano tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap salah satu talenta paling cemerlang di dunia sepak bola Eropa. Legenda asal Chili ini, yang menjadi idola para penggemar di Bernabeu antara tahun 1992 dan 1996, bersikap tegas ketika ditanya mengenai calon pemain baru untuk proyek terbaru Perez. Saat nama Olise disebut, Zamorano dengan jelas menyatakan pilihannya.
"Saya akan merekrut Olise besok juga! Dan saya akan memainkan Olise, [Kylian] Mbappé, Vinicius, serta mendatangkan Enzo Fernández dan menempatkannya di lini tengah. Kami sudah memiliki bek kanan, bek tengah... jadi dengan itu kami akan memiliki tim yang hebat," kata Zamorano.
Kebutuhan akan keseimbangan taktis dan kekuatan para bintang
Optimisme Zamorano terhadap masa depan diimbangi dengan penilaian realistis atas kesulitan yang dialami tim belakangan ini. Setelah menyaksikan klub tersebut mengalami kesulitan pada musim 2025-26, ia yakin skuad saat ini harus menemukan keseimbangan yang lebih baik. Meskipun prospek Olise bergabung dengan Mbappe dan Vinicius sangat menggugah selera, mantan striker Inter ini memperingatkan agar tidak terlalu bergantung pada kehebatan individu.
"Kami memiliki dua penyerang kelas dunia, dan tak diragukan lagi tim harus dibangun di sekitar mereka. Tahun lalu terdapat ketidakseimbangan antara lini serang, lini tengah, dan lini belakang. Meskipun demikian, kami harus memanfaatkan kehadiran dua penyerang kelas dunia ini serta kemungkinan untuk menambah satu lagi. Kita juga perlu menemukan keseimbangan dengan mendatangkan bek tengah, gelandang serba bisa, dan tidak terlalu bergantung pada dua pemain luar biasa seperti Vinicius dan Mbappe. Kita juga perlu berusaha membentuk tim yang sangat kompak dari lini depan hingga belakang,” jelasnya.
- AFP
Sorotan pada babak perempat final Piala Dunia
Meskipun rumor transfer mendominasi berita utama, Olise tetap fokus pada persiapan Prancis menuju Piala Dunia 2026, sementara Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) saat ini sedang meninjau catatan disiplin sang pemain. FFF telah mengajukan banding kepada FIFA agar kartu kuning yang diterima sang playmaker dalam kemenangan 1-0 atas Paraguay baru-baru ini dicabut.
Olise mendapat kartu kuning setelah terlibat insiden dengan Matias Galarza dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung panas, yang dimenangkan tim asuhan Didier Deschamps berkat tendangan penalti Kylian Mbappe. Skuad Prancis bertekad untuk melindungi aset bintang mereka saat mereka melaju ke babak-babak akhir turnamen. Prancis akan menghadapi Maroko di perempat final pada 9 Juli.
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