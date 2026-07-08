“Aku akan merekrut Michael Olise besok” - Legenda Real Madrid, Ivan Zamorano, menyambut baik kabar tentang upaya transfer senilai €223 juta dari Bayern Munich untuk bintang Prancis di Piala Dunia

Madrid dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan mendatangkan Olise, yang berpotensi mengubah lanskap pasar transfer secara mendasar. Klub raksasa Spanyol tersebut dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran yang tidak hanya akan menguji keteguhan Bayern, tetapi juga berpotensi mengancam rekor transfer dunia Neymar yang telah bertahan lama, yakni sebesar €222 juta. Beberapa sumber menyebutkan bahwa paket senilai sekitar €223 juta sedang dipertimbangkan untuk mengamankan jasa mantan pemain Crystal Palace tersebut.

Ketertarikan ini muncul setelah Olise mencatatkan awal yang gemilang di Jerman, di mana ia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu penyerang paling produktif di sepak bola Eropa. Presiden Madrid, Florentino Perez, dikenal karena keinginannya untuk mengumpulkan talenta-talenta terbaik di dunia sepak bola, dan keserbagunaan Olise di lini depan menjadikannya target utama bagi juara Eropa saat ini.







