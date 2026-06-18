Apakah kamu ingat bagaimana kita dulu duduk-duduk sambil bermimpi pindah ke Prancis? Bagaimana kita akan pergi berbelanja dan memiliki apartemen sendiri, dan bagaimana aku akan menjadi pemain sepak bola kaya raya dengan mobil-mobil mewah dan rumah besar, sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang apa pun. Kamu lah yang selalu percaya bahwa aku akan menjadi Cristiano yang baru, sementara semua orang menertawakanku.
Ingatkah kamu saat aku pindah ke Amerika untuk sekolah menengah pada usia lima belas tahun, dan aku merasa sangat rindu kampung halaman? Selama berbulan-bulan aku tidak mengerti apa-apa. Mereka mendudukkanku di sebelah seorang siswa Prancis, dan dia berusaha menerjemahkan semua yang dikatakan guru. Ingatkah kamu saat aku meneleponmu dan berkata, “Kamu tidak akan percaya, anak-anak di sini berdebat dengan guru-guru mereka.”
Di kampung halaman, seperti yang kamu tahu, kami bahkan tidak berani menatap orang yang lebih tua.
Ingatkah kamu saat aku tidak percaya bahwa anak-anak merokok setelah sekolah?
Kamu bilang aku terlihat seperti sedang berada di serial TV Amerika.
Ingatkah kamu saat aku menjalani masa percobaan di Bournemouth? Dan di Chelsea, Rangers, Olympiacos, serta Crystal Palace? Bahkan Izzy dan Olesi mendatangi aku setelah salah satu sesi latihan dan berkata, “Wah, nak, kamu benar-benar berbakat.”
Tapi mereka tetap tidak merekrutku.
Bahkan tim cadangan di liga Amerika pun tidak menginginkan saya. Saya tidak tahu alasannya. Mereka tidak menjelaskan apa pun kepada saya. Para petinggi yang mengurus semuanya. Mereka terus membawa saya ke berbagai penjuru Eropa, dan semua orang menolak saya.
Visa-ku habis. Mimpiku berakhir. Mereka mengembalikan aku ke Afrika, dan kami menangis bersama.
Kau lah yang tidak pernah berhenti percaya. Beberapa minggu kemudian, aku menandatangani kontrak dengan Leganés dan kami meneteskan air mata yang berbeda.
Itu terjadi pada masa ketika aku masih bisa merasakan emosi. Sekarang, aku tidak merasakan apa-apa. Seolah-olah aku bukan manusia. Sejak kepergianmu, hatiku menjadi hampa.