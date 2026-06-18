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FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

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Aku akan menyampaikannya salam darimu jika aku melihatnya... Cristiano menjadi inti dari pesan haru Diomandi untuk almarhumah saudarinya

Germany vs Ivory Coast
Germany
Ivory Coast
World Cup
Y. Diomande
C. Ronaldo
K. Mbappe
Jerman
Côte d’Ivoire
Kanada
Portugal
Prancis

"Kakakmu telah tiada... Ada seseorang yang mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya di pesta itu, dan dia tidak pernah bangun lagi. Dia telah tiada."

Yan Diomandi, bintang tim nasional Pantai Gading dan klub Leipzig asal Jerman, menyampaikan pesan yang mengharukan untuk saudari perempuannya yang telah meninggal, Roxanne, yang wafat tahun lalu pada usia 15 tahun.

Diomandi saat ini membela Pantai Gading di Piala Dunia 2026, dan turut berkontribusi dalam kemenangan timnas negaranya (1-0) atas Ekuador pada pertandingan pertama fase grup.

Diomandi menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas ini, di mana lebih dari satu klub telah menunjukkan minat untuk merekrutnya, seperti Liverpool dan Paris Saint-Germain.

Bintang muda Pantai Gading berusia 19 tahun ini mempublikasikan pesan tersebut melalui platform “The Players’ Tribune”, yang menjadi salah satu kisah paling menginspirasi di Piala Dunia 2026.

Berikut adalah isi pesan tersebut:

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kecintaan pada Cristiano Ronaldo

    Roxanne tersayang,

    Apakah kamu ingat saat seseorang memberiku kaos Manchester United palsu, dan aku menulis "Ronaldo 7" di atasnya dengan spidol hitam?

    Kami tidak membedakan antara orang kaya dan miskin; kami hanya tahu kebahagiaan.

    Ingatkah kamu saat 25 orang tidur di satu rumah di Abidjan? Ibu ingin menonton sinetronnya, sementara semua orang ingin menonton film. Ingatkah kamu bagaimana aku pura-pura tidur lalu pergi ke ruang TV setelah tengah malam? Aku mengecilkan volume TV hingga level terendah, hampir tidak menaikkan volumenya lebih dari dua tingkat. Aku menonton sepak bola dalam kegelapan dan bermimpi.

    Ingatkah kamu saat orang-orang dewasa melihatku bermain sepak bola di tanah dan menjulukiku “Roberto Carlos” karena tendanganku yang keras? Ingatkah kamu betapa marahnya aku secara diam-diam karena Cristiano Ronaldo adalah panutanku?

    Ingatkah kamu saat aku pergi bermain jauh dari rumah? Saat itu aku berusia 9 tahun. Di klub Inter Foot Sud Komui, dekat perbatasan Ghana. Hanya seorang anak kecil yang sendirian. Aku tidak tahu apakah aku pernah menceritakan kisah ini padamu sebelumnya, tapi aku dan anak-anak lain pergi ke desa dan mencuri kentang karena kami sangat lapar. Kami melakukan “perampokan bank”. Dua anak mengalihkan perhatian pemilik toko, sementara 18 anak lainnya melarikan diri dengan membawa dua butir kentang. Kentangnya bahkan tidak bagus. Tapi rasanya luar biasa. Hahaha. Sampai sekarang itu masih makanan favoritku. Kentang rebus dengan sedikit minyak. Itu mengingatkanku pada masa-masa itu.

    Ingat nggak waktu aku dapet sepatu bola beneran yang pertama, dan aku tidur pakai sepatu itu? Waktu kecil, aku selalu main pakai sandal plastik putih itu. Bahkan kalau sekarang pulang ke rumah, aku masih main pakai sandal itu. Itu sudah jadi kebiasaan kita.

    Aku ingat saat pulang ke rumah, dan kau berkata kepada teman-temanku di lingkungan: “Kenapa kalian berhenti berlatih? Yan tidak akan membelikan kalian mobil. Kalian harus terus berlatih.”

    Kamu saat itu berusia sepuluh tahun, dan kamu sudah menjadi manajer bisnisku.



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  • Mereka mengembalikan saya ke Afrika... Akhir dari mimpi

    Apakah kamu ingat bagaimana kita dulu duduk-duduk sambil bermimpi pindah ke Prancis? Bagaimana kita akan pergi berbelanja dan memiliki apartemen sendiri, dan bagaimana aku akan menjadi pemain sepak bola kaya raya dengan mobil-mobil mewah dan rumah besar, sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang apa pun. Kamu lah yang selalu percaya bahwa aku akan menjadi Cristiano yang baru, sementara semua orang menertawakanku.

    Ingatkah kamu saat aku pindah ke Amerika untuk sekolah menengah pada usia lima belas tahun, dan aku merasa sangat rindu kampung halaman? Selama berbulan-bulan aku tidak mengerti apa-apa. Mereka mendudukkanku di sebelah seorang siswa Prancis, dan dia berusaha menerjemahkan semua yang dikatakan guru. Ingatkah kamu saat aku meneleponmu dan berkata, “Kamu tidak akan percaya, anak-anak di sini berdebat dengan guru-guru mereka.”

    Di kampung halaman, seperti yang kamu tahu, kami bahkan tidak berani menatap orang yang lebih tua.

    Ingatkah kamu saat aku tidak percaya bahwa anak-anak merokok setelah sekolah?

    Kamu bilang aku terlihat seperti sedang berada di serial TV Amerika.

    Ingatkah kamu saat aku menjalani masa percobaan di Bournemouth? Dan di Chelsea, Rangers, Olympiacos, serta Crystal Palace? Bahkan Izzy dan Olesi mendatangi aku setelah salah satu sesi latihan dan berkata, “Wah, nak, kamu benar-benar berbakat.”

    Tapi mereka tetap tidak merekrutku.

    Bahkan tim cadangan di liga Amerika pun tidak menginginkan saya. Saya tidak tahu alasannya. Mereka tidak menjelaskan apa pun kepada saya. Para petinggi yang mengurus semuanya. Mereka terus membawa saya ke berbagai penjuru Eropa, dan semua orang menolak saya.

    Visa-ku habis. Mimpiku berakhir. Mereka mengembalikan aku ke Afrika, dan kami menangis bersama.

    Kau lah yang tidak pernah berhenti percaya. Beberapa minggu kemudian, aku menandatangani kontrak dengan Leganés dan kami meneteskan air mata yang berbeda.

    Itu terjadi pada masa ketika aku masih bisa merasakan emosi. Sekarang, aku tidak merasakan apa-apa. Seolah-olah aku bukan manusia. Sejak kepergianmu, hatiku menjadi hampa.

  • Adikmu sudah pergi

    Saya rasa saya tidak meneteskan air mata sedikit pun saat mereka memberi tahu saya tentang kepergianmu. Saya dalam keadaan terkejut.

    Itu terjadi beberapa minggu setelah pertandingan pertamaku bersama Leganés. Siapa yang bisa bermain dalam pertandingan pertamanya pada usia delapan belas tahun melawan Real Madrid? Rasanya gila. Itu seperti mimpi.

    Lalu berubah menjadi mimpi buruk. Seseorang terus meneleponku dari kampung halaman. Aku merasa terganggu. Aku tidak mengerti mengapa mereka terus menelepon.

    Aku mengangkat telepon, tapi mereka tidak meringankan beban berita itu. Kamu tahu bagaimana keadaan di kampung halaman. Tidak ada emosi. Hanya...

    “Kakakmu sudah pergi.”

    “Apa?”

    “Dia sudah meninggal.”

    "Apa yang kamu bicarakan?"

    "Seseorang mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya di pesta itu, dan dia tidak pernah bangun lagi. Dia telah pergi."

    Saat itu kamu berusia lima belas tahun.

    Lima belas.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    Mbappé memang bagus... tapi kakakku lebih baik

    Saya tidak mendapatkan jawaban apa pun. Saya tidak tahu apakah saya ingin tahu alasannya. Mungkin itu karena iri hati. Mungkin hal itu umum terjadi di negara kita. Mungkin saya bisa melindungimu. Saya tidak tahu.

    Aku berusaha mempercayai kehendak Allah. Itulah satu-satunya yang bisa kulakukan. Aku tidak berusaha melupakannya, karena aku tahu aku tidak akan pernah melupakannya. Yang bisa kulakukan hanyalah memanfaatkan rasa sakit ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras, dan mewujudkan semua impian kita.

    Aku menulis ini karena aku tidak bisa membicarakannya. Aku menulisnya karena aku ingin kamu tahu bahwa aku akan memastikan kenanganmu tetap abadi. Aku akan memastikan semua orang tahu namamu. Seluruh dunia.

    Segala yang aku lakukan di lapangan, adalah untukmu.

    Banyak hal telah terjadi sejak terakhir kali aku melihatmu... Kamu tidak akan percaya. Aku sendiri pun tidak yakin bisa mempercayainya.

    Tahukah kamu apa yang aneh? Setelah pertandingan pertamaku melawan Real Madrid, aku bertukar jersey dengan Mbappé. Ingatkah kamu saat kita menontonnya di TV, dan kamu berkata: “Mbappé? Ya, dia bagus. Tapi kakakku lebih baik.”

    Aku salah dalam satu hal. Aku tidak ingin menjadi kaya. Aku melihat apa yang dilakukan kekayaan pada orang-orang, bahkan pada keluarga. Saat aku di Leganés, aku mengirimkan semua penghasilanku ke orang tuaku. Aku sampai pada titik di mana aku tidak lagi menginginkan uang. Itu beban yang berat. Mereka tidak berhenti bertanya. Aku rasa mereka mengira aku sudah jadi jutawan. Padahal aku bahkan tidak punya apartemen. Aku tinggal di kompleks latihan, di sebuah kamar tanpa TV. Hanya sepak bola dan tidur, sepak bola dan tidur.

    Saya tidak menginginkan rumah besar. Saya tidak menginginkan mobil. Saya hanya ingin mengabdikan segalanya untuk sepak bola. Segalanya untuk membuktikan kepada dunia bahwa kakak perempuan saya benar...

  • Kalau aku bertemu Cristiano, aku akan sampaikan salam darimu kepadanya

    Nah... Kamu pasti bakal menganggap ini lucu.

    Saat pindah bermain ke RB Leipzig, aku selalu terlambat. Ya, tidak benar-benar terlambat, tapi aku tiba tepat waktu—dan di Jerman, itu berarti kamu sudah sangat terlambat.

    Jadi, kamu tahu apa yang aku lakukan setelah itu. Aku mulai datang 90 menit lebih awal dari jadwal. Aku datang begitu awal hingga para pemain mulai memanggilku “si Jerman”.

    Aku selalu berlebihan dalam segala hal. Aku tidak punya ketenangan sama sekali. Aku selalu mengatakan itu.

    Lapangan adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa nyaman sekarang. Di situlah aku merasa tenang, dan bisa berbicara denganmu. Aku berharap kamu masih di sini agar aku bisa memberitahumu... kita berhasil.

    Semua yang aku katakan menjadi kenyataan.

    Kita akan berangkat ke Piala Dunia. Benar-benar. Saudaramu akan bermain bersama tim nasional Pantai Gading, seperti Drogba, seperti Yaya, seperti Gervinho.

    Aku tidak memandang ini sekadar sebagai pertandingan. Aku memandangnya sebagai panggung. Ini adalah kesempatanku untuk menunjukkan kepada seluruh dunia apa yang kamu lihat dalam diriku. Setiap kali aku mencetak gol, aku akan memastikan semua orang tahu namamu. Aku akan memastikan mereka tidak melupakanmu.

    Kamu selalu bilang aku bisa jadi lebih baik dari Cristiano. Kalau aku melihatnya di sana, aku akan sampaikan salam darimu.

    Aku akan melakukan apa yang kamu harapkan, aku bersumpah. Bahkan sebelum aku punya sepatu olahraga yang beneran, kamu udah bilang ke semua orang: “Adikku bakal jadi yang terhebat di dunia.”

    Aku akan membuktikan bahwa kamu benar, atau aku akan mati sambil berusaha.

    Adikmu, Yan

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