Roxanne tersayang,

Apakah kamu ingat saat seseorang memberiku kaos Manchester United palsu, dan aku menulis "Ronaldo 7" di atasnya dengan spidol hitam?

Kami tidak membedakan antara orang kaya dan miskin; kami hanya tahu kebahagiaan.

Ingatkah kamu saat 25 orang tidur di satu rumah di Abidjan? Ibu ingin menonton sinetronnya, sementara semua orang ingin menonton film. Ingatkah kamu bagaimana aku pura-pura tidur lalu pergi ke ruang TV setelah tengah malam? Aku mengecilkan volume TV hingga level terendah, hampir tidak menaikkan volumenya lebih dari dua tingkat. Aku menonton sepak bola dalam kegelapan dan bermimpi.

Ingatkah kamu saat orang-orang dewasa melihatku bermain sepak bola di tanah dan menjulukiku “Roberto Carlos” karena tendanganku yang keras? Ingatkah kamu betapa marahnya aku secara diam-diam karena Cristiano Ronaldo adalah panutanku?

Ingatkah kamu saat aku pergi bermain jauh dari rumah? Saat itu aku berusia 9 tahun. Di klub Inter Foot Sud Komui, dekat perbatasan Ghana. Hanya seorang anak kecil yang sendirian. Aku tidak tahu apakah aku pernah menceritakan kisah ini padamu sebelumnya, tapi aku dan anak-anak lain pergi ke desa dan mencuri kentang karena kami sangat lapar. Kami melakukan “perampokan bank”. Dua anak mengalihkan perhatian pemilik toko, sementara 18 anak lainnya melarikan diri dengan membawa dua butir kentang. Kentangnya bahkan tidak bagus. Tapi rasanya luar biasa. Hahaha. Sampai sekarang itu masih makanan favoritku. Kentang rebus dengan sedikit minyak. Itu mengingatkanku pada masa-masa itu.

Ingat nggak waktu aku dapet sepatu bola beneran yang pertama, dan aku tidur pakai sepatu itu? Waktu kecil, aku selalu main pakai sandal plastik putih itu. Bahkan kalau sekarang pulang ke rumah, aku masih main pakai sandal itu. Itu sudah jadi kebiasaan kita.

Aku ingat saat pulang ke rumah, dan kau berkata kepada teman-temanku di lingkungan: “Kenapa kalian berhenti berlatih? Yan tidak akan membelikan kalian mobil. Kalian harus terus berlatih.”

Kamu saat itu berusia sepuluh tahun, dan kamu sudah menjadi manajer bisnisku.







