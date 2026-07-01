“Aku akan menghabisinya!” - Lamine Yamal mengirim pesan jenaka kepada rekan setimnya di timnas Spanyol, Marc Cucurella, menjelang laga Clásico antara Barcelona dan Real Madrid

Yamal sudah tak sabar menanti kesempatan untuk berhadapan dengan Cucurella di kubu lawan pada musim depan. Mantan pemain akademi Barcelona ini baru saja menyelesaikan kepindahannya ke Real Madrid dari Chelsea, mengakhiri masa empat tahunnya bersama The Blues, melalui kesepakatan senilai £47,5 juta ditambah £4 juta dalam bentuk bonus, serta menandatangani kontrak berdurasi enam tahun. Transfer yang menjadi sorotan ini memastikan kedua rekan setim di timnas Spanyol tersebut akan bermain di sayap yang sama selama musim liga domestik mendatang. Saat berbicara kepada Copedari markas Spanyol di Piala Dunia, Yamal mengungkapkan bahwa ia sudah saling melontarkan ejekan ramah dengan bek sayap berusia 27 tahun itu.

Pemain sayap berusia 18 tahun itu bercanda mengenai hierarki di Bernabeu setelah transfer tersebut. Saat Yamal dan Cucurella bersiap untuk pertandingan babak 32 besar Piala Dunia Spanyol melawan Austria besok, Kamis, pemain muda itu berkata: “Aku bilang kepadanya bahwa dia akan menjadi starter di pertandingan pertama dan menjadi pemain cadangan di pertandingan kedua karena aku akan menghabisinya!”