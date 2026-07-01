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“Aku akan menghabisinya!” - Lamine Yamal mengirim pesan jenaka kepada rekan setimnya di timnas Spanyol, Marc Cucurella, menjelang laga Clásico antara Barcelona dan Real Madrid
Yamal menggoda Cucurella soal kepindahannya ke Madrid
Yamal sudah tak sabar menanti kesempatan untuk berhadapan dengan Cucurella di kubu lawan pada musim depan. Mantan pemain akademi Barcelona ini baru saja menyelesaikan kepindahannya ke Real Madrid dari Chelsea, mengakhiri masa empat tahunnya bersama The Blues, melalui kesepakatan senilai £47,5 juta ditambah £4 juta dalam bentuk bonus, serta menandatangani kontrak berdurasi enam tahun. Transfer yang menjadi sorotan ini memastikan kedua rekan setim di timnas Spanyol tersebut akan bermain di sayap yang sama selama musim liga domestik mendatang. Saat berbicara kepada Copedari markas Spanyol di Piala Dunia, Yamal mengungkapkan bahwa ia sudah saling melontarkan ejekan ramah dengan bek sayap berusia 27 tahun itu.
Pemain sayap berusia 18 tahun itu bercanda mengenai hierarki di Bernabeu setelah transfer tersebut. Saat Yamal dan Cucurella bersiap untuk pertandingan babak 32 besar Piala Dunia Spanyol melawan Austria besok, Kamis, pemain muda itu berkata: “Aku bilang kepadanya bahwa dia akan menjadi starter di pertandingan pertama dan menjadi pemain cadangan di pertandingan kedua karena aku akan menghabisinya!”
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Ketegangan dalam El Clásico dan perselisihan Carvajal
Ini bukan kali pertama Yamal berselisih dengan skuad Real Madrid. Selama musim 2025-26, remaja tersebut terlibat dalam konfrontasi sengit di lapangan dengan bek veteran Madrid, Dani Carvajal—meski keduanya baru saja menjuarai Euro 2024 bersama timnas Spanyol. Insiden tersebut terjadi setelah sang remaja melontarkan sindiran terbuka, di mana ia menyiratkan dalam sebuah wawancara bahwa Real Madrid "sering mengeluh" dan "mencuri" terkait keputusan wasit. Segera setelah peluit akhir kemenangan Real Madrid dibunyikan, Carvajal menghampiri Yamal dan membuat isyarat, yang dilaporkan mengatakan kepadanya: "Kamu terlalu banyak bicara. Bicaralah sekarang."
Ketika ditanya mengenai komentarnya sebelumnya dan apakah ia merasa menyesal atas ketegangan yang ditimbulkannya, Yamal tetap bersikap menantang. “Tidak, ini sepak bola. Pada akhirnya, mereka merayakan pertandingan itu dan kalah di kandang kami. Saya belum berbicara dengan Carvajal sejak saat itu, dan saya tidak berbicara dengan siapa pun dari Real Madrid,” katanya.
Keinginan transfer para pemain Blaugrana
Di luar persaingannya, Yamal juga terus memantau strategi perekrutan di Spotify Camp Nou. Seiring hengkangnya Robert Lewandowski, pemain sayap ini secara terbuka mengungkapkan jenis penyerang yang ingin ia lihat direkrut Barcelona musim panas ini, sekaligus menyatakan keinginannya untuk berduet dengan rekan setimnya di timnas Spanyol, Mikel Oyarzabal. Penyerang ini baru saja menyelesaikan musim yang luar biasa bersama Real Sociedad, di mana ia membawa tim tersebut meraih gelar Copa del Rey, mencetak 18 gol dan memberikan empat assist selama musim 2025-26. Oyarzabal mempertahankan performa gemilangnya hingga ke Piala Dunia, terutama dengan mencetak dua gol saat melawan Arab Saudi.
Pemain muda ini menyatakan bahwa ia mengagumi Oyarzabal dan secara khusus mengagumi bakat Julian Alvarez. Terlepas dari preferensi pribadinya, ia menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan petinggi klub. “Tapi itu tugas Deco, dan ia melakukannya dengan sangat baik. Kami akan mendukung siapa pun yang datang dan kami akan sangat senang bersamanya,” tambah Yamal.
- Getty Images Sport
Menyambut wajah-wajah baru di Katalonia
Upaya mencari penyerang nomor 9 baru menjadi prioritas bagi Barcelona, dan Yamal meyakini klub tersebut tetap menjadi tujuan akhir bagi setiap pemain yang ambisius. Ia secara khusus membahas kemungkinan penyerang Atlético Madrid itu pindah ke Katalonia, sambil mencatat bahwa Álvarez belum pernah memenangkan satu trofi pun bersama Atlético sejak kepindahannya dari Manchester City pada musim panas 2024. Yamal menyatakan bahwa lingkungan di Barca tetap tak tertandingi bagi talenta kelas dunia mana pun yang ingin menorehkan prestasi di La Liga.
Berbicara mengenai kemungkinan kedatangan seorang pemain andalan baru, Yamal mengatakan: “Dia pemain hebat; jika dia datang, kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia akan bergabung dengan klub terbaik di dunia, dengan suporter terbaik di dunia, di kota yang menurut saya adalah kota terbaik di dunia. Jika saya jadi dia, saya akan melakukannya. Kami menunggunya jika dia ingin datang – ayo lakukan saja.”