Getty Images Sport
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"Aku akan mengambil alih" - Jordan Pickford berjanji akan mengambil tendangan penalti untuk Inggris di Piala Dunia
Pickford menawarkan diri untuk menjadi penendang penalti
Kiper Everton itu mengungkapkan bahwa ia tidak akan ragu untuk maju mengambil tendangan penalti bagi Inggris selama Piala Dunia. Pickford saat ini bergabung dengan skuad Three Lions di Florida seiring berlanjutnya persiapan menjelang pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika. Selain tugas rutinnya sebagai kiper, ia juga telah melatih kemampuan menendang bolanya.
Pemain berusia 32 tahun ini sudah memiliki reputasi yang kuat dalam adu penalti setelah melakukan penyelamatan krusial untuk Inggris di Piala Dunia 2018, Euro 2020, dan Euro 2024. Ia juga mencetak gol penalti melawan Swiss di final Nations League 2019.
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Pickford percaya diri saat mengambil tendangan penalti
Ketika ditanya apakah ia bersedia mengambil tendangan penalti di Piala Dunia, Pickford tak menyisakan keraguan sedikit pun mengenai keyakinannya. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Ya. Saya yakin sepenuhnya pada diri sendiri. Saya akan berlatih keras dan melaksanakannya."
Kiper ini menekankan bahwa tanggung jawab utamanya tetap melindungi gawang Inggris, tetapi menegaskan bahwa ia akan siap jika diminta untuk melakukan tendangan penalti pada babak gugur.
"Saya juga ingin fokus pada penyelamatan," tambahnya. "Jadi ada keseimbangan. Jika diminta, saya bermain untuk Inggris, saya mewakili negara, jadi saya akan maju dan melakukannya jika diperlukan. Saya menyimpan latihan itu sebagai rahasia. Kami mungkin akan mulai menerapkannya sedikit demi sedikit, segera."
Inggris telah lama mempercayai Pickford dalam adu penalti
Kepercayaan diri Pickford saat mengeksekusi tendangan penalti dari jarak 12 yard telah diakui di lingkungan timnas Inggris selama beberapa tahun. Mantan manajer timnas Inggris, Gareth Southgate, sebelumnya menyoroti kemampuan kiper tersebut setelah ia berhasil mencetak gol penalti melawan Swiss di Nations League.
"Dengan para pemain yang tersisa di lapangan, dia adalah salah satu penendang penalti utama dan dia melakukannya sebaik mungkin," kata Southgate. "Kami tidak keberatan jika Jordan mengambil penalti di Piala Dunia di Rusia. Beberapa pemain lain mungkin telah menunjukkan level yang lebih baik, tetapi dia termasuk di antara penendang penalti terbaik kami. Anda merasa lebih gugup menempatkan seorang kiper sebagai penendang penalti, tetapi dia berada di sana karena kemampuannya."
- Getty Images Sport
Perhatian kini tertuju pada perjalanan Inggris di Piala Dunia
Timnas Inggris tiba di Amerika Serikat pada hari Senin untuk memulai tahap akhir persiapan turnamen mereka. Pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika akan memberi kesempatan kepada skuad untuk menyempurnakan strategi mereka sebelum kompetisi dimulai.
The Three Lions akan memulai kampanye Grup L mereka melawan Kroasia di Dallas pada 17 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Ghana pada 23 Juni dan Panama empat hari kemudian.