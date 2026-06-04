"Aku akan mengambil alih" - Jordan Pickford berjanji akan mengambil tendangan penalti untuk Inggris di Piala Dunia

Ketika ditanya apakah ia bersedia mengambil tendangan penalti di Piala Dunia, Pickford tak menyisakan keraguan sedikit pun mengenai keyakinannya. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Ya. Saya yakin sepenuhnya pada diri sendiri. Saya akan berlatih keras dan melaksanakannya."

Kiper ini menekankan bahwa tanggung jawab utamanya tetap melindungi gawang Inggris, tetapi menegaskan bahwa ia akan siap jika diminta untuk melakukan tendangan penalti pada babak gugur.

"Saya juga ingin fokus pada penyelamatan," tambahnya. "Jadi ada keseimbangan. Jika diminta, saya bermain untuk Inggris, saya mewakili negara, jadi saya akan maju dan melakukannya jika diperlukan. Saya menyimpan latihan itu sebagai rahasia. Kami mungkin akan mulai menerapkannya sedikit demi sedikit, segera."