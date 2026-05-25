"Aku akan meneleponnya" - Pep Guardiola membocorkan nasihat yang akan ia berikan kepada penggantinya di Man City seiring semakin dekatnya penunjukan Enzo Maresca
Guardiola memberikan dukungan kepada manajer berikutnya
Guardiola memimpin City untuk terakhir kalinya saat musim Liga Premier mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Aston Villa di Stadion Etihad pada hari Minggu. Terlepas dari kekalahan tersebut, sorotan tetap tertuju pada sosok yang menjadi motor penggerak era modern klub ini dan kini akan hengkang. Dengan mantan asistennya, Enzo Maresca, yang saat ini menjadi kandidat terkuat untuk menggantikannya di bangku cadangan setelah hengkang dari Chelsea pada Januari lalu, Guardiola telah menegaskan bahwa ia akan siap membantu.
"Ketika klub memberi tahu saya siapa orangnya, tentu saja saya akan menghubunginya," kata Guardiola. "Saya akan mengatakan kepadanya, 'Jadilah dirimu sendiri dan klub akan mendukungmu tanpa syarat'. Itu adalah pujian terbesar, atau keberuntungan terbesar yang dimiliki semua manajer yang pernah berada di sini. Kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub mana pun. Jadilah dirimu sendiri, bebaslah, jalankan ide-idemu. Bekerjalah keras dan semuanya akan baik-baik saja."
Warisan kesuksesan yang tak tertandingi
Pria berusia 55 tahun itu meninggalkan Manchester setelah 10 tahun gemilang di mana ia meraih 20 trofi, termasuk enam gelar Liga Premier dan Liga Champions. Pada musim terakhirnya sebagai manajer, ia berhasil meraih gelar ganda Piala FA dan Piala Liga serta finis sebagai runner-up di liga.
Manajer tersebut mengungkapkan bahwa ia telah mempersiapkan diri secara mental untuk kepergian ini, meskipun berita tersebut baru saja sampai ke publik. "Kemarin saya berada di rumah dan tidak ada perabotan sama sekali," akui pria asal Spanyol itu. "Rumahnya benar-benar kosong. Saya hanya punya tempat tidur untuk beristirahat. Saya sudah memprosesnya. Setelah beberapa minggu, semuanya sudah selesai."
Perpisahan untuk Stones dan Silva
Peluit akhir dalam laga melawan Villa bukan hanya sebagai perpisahan bagi sang manajer, tetapi juga bagi dua ikon klub, John Stones dan Bernardo Silva. Stones, yang tiba di Manchester pada musim panas yang sama dengan Guardiola pada tahun 2016, mengenang perjalanannya yang menjadikannya pilar utama pertahanan kelas dunia. Keduanya mendapat penghormatan dari para pemain kedua tim saat diganti pada babak kedua pertandingan.
"Melihat kembali diri saya sebagai anak kecil yang bermain di jalanan, untuk mengatakan bahwa saya akan memenangkan trofi sebanyak ini, saya tidak akan pernah percaya," kata Stones selama perpisahan yang emosional itu. "Ini adalah sesuatu yang luar biasa dan kami seperti menetapkan standar untuk klub ini. Saya berharap ke depannya ketika saya kembali dan menonton dari tribun, mereka dapat menciptakan kembali momen-momen yang luar biasa."
'Manajer terbaik sepanjang masa'
Bernardo Silva, yang telah menjadi andalan di lini tengah sejak 2017, tak kalah antusias dalam memuji sosok yang memimpin periode paling sukses dalam sejarah klub. Meskipun City kalah dari Villa pada hari itu meski Antoine Semenyo mencetak gol lebih dulu, hasil pertandingan terasa kurang penting dibandingkan dengan penghormatan yang diberikan kepada arsitek taktik di balik kebangkitan mereka.
Silva berkata: "Pep adalah alasan kami meraih begitu banyak gelar. Dia yang memimpin, mengambil keputusan, dan menciptakan tim yang luar biasa ini, dan secara pribadi, dia adalah ayah saya dalam sepak bola. Saya yakin dia adalah manajer terbaik sepanjang masa."