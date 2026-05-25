"Aku akan meneleponnya" - Pep Guardiola membocorkan nasihat yang akan ia berikan kepada penggantinya di Man City seiring semakin dekatnya penunjukan Enzo Maresca

Guardiola memimpin City untuk terakhir kalinya saat musim Liga Premier mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Aston Villa di Stadion Etihad pada hari Minggu. Terlepas dari kekalahan tersebut, sorotan tetap tertuju pada sosok yang menjadi motor penggerak era modern klub ini dan kini akan hengkang. Dengan mantan asistennya, Enzo Maresca, yang saat ini menjadi kandidat terkuat untuk menggantikannya di bangku cadangan setelah hengkang dari Chelsea pada Januari lalu, Guardiola telah menegaskan bahwa ia akan siap membantu.

"Ketika klub memberi tahu saya siapa orangnya, tentu saja saya akan menghubunginya," kata Guardiola. "Saya akan mengatakan kepadanya, 'Jadilah dirimu sendiri dan klub akan mendukungmu tanpa syarat'. Itu adalah pujian terbesar, atau keberuntungan terbesar yang dimiliki semua manajer yang pernah berada di sini. Kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub mana pun. Jadilah dirimu sendiri, bebaslah, jalankan ide-idemu. Bekerjalah keras dan semuanya akan baik-baik saja."