'Aku akan membongkar liga ini!' - Joao Felix yang murka mengancam akan mengungkap 'kebenaran' Saudi Pro League setelah kekalahan Al-Nassr

Kekalahan pertama musim ini membuat Al-Nassr tertahan di 12 poin dari lima pertandingan, tertinggal tiga poin dari rival sengit Al-Hilal, yang mempertahankan awal musim sempurna dengan selalu menang.

Kapten klub Ronaldo mengancam lewat tendangan salto ambisius dan sepakan rendah pada babak kedua yang memaksa kiper melakukan tepisan gemilang. Pertemuan panas itu juga memperlihatkan momen ringan ketika superstar Portugal itu kedapatan berusaha mengintip catatan taktik yang diberikan kepada seorang lawan.