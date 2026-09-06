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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Aku akan membongkar liga ini!' - Joao Felix yang murka mengancam akan mengungkap 'kebenaran' Saudi Pro League setelah kekalahan Al-Nassr

J. Felix
Al Nassr FC
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Saudi Pro League

Joao Felix dibuat murka setelah kekalahan dramatis 2-1 Al-Nassr dari rivalnya, Al-Ittihad, pada Sabtu malam, dan mengancam akan membongkar apa yang terjadi di Liga Pro Saudi. Penyerang Portugal itu melontarkan ledakan emosional tersebut saat berjalan menuju bus tim, ketika tim asuhan Ange Postecoglou menelan kekalahan liga pertama mereka musim ini.

  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Dwigol cepat membuat tim tamu unggul dua gol

    Rentetan empat kemenangan beruntun Al-Nassr terhenti secara tiba-tiba di Jeddah setelah dwigol cepat George Ilenikhena membawa tim tuan rumah unggul dua gol dalam 22 menit pertama. Angelo Gabriel memperkecil ketertinggalan sebelum jeda setelah permainan build-up cerdas yang melibatkan Cristiano Ronaldo. Namun, meski tim asuhan Postecoglou terus menggempur area penalti lawan sepanjang babak kedua, Al-Ittihad mampu bertahan untuk memastikan kemenangan 2-1.

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  • Penyerang Portugal meluapkan kemarahan

    Ketegangan memuncak setelah peluit akhir berbunyi ketika Felix menolak berbicara kepada para reporter di mixed zone saat berjalan menuju bus tim. Tertangkap dalam rekaman video yang beredar luas dengan terlihat jelas gelisah, Felix memperingatkan: "Saya tidak akan berbicara kepada kalian, jika saya melakukannya, saya akan membongkar liga ini."


  • Kekalahan pertama menghentikan momentum

    Kekalahan pertama musim ini membuat Al-Nassr tertahan di 12 poin dari lima pertandingan, tertinggal tiga poin dari rival sengit Al-Hilal, yang mempertahankan awal musim sempurna dengan selalu menang.

    Kapten klub Ronaldo mengancam lewat tendangan salto ambisius dan sepakan rendah pada babak kedua yang memaksa kiper melakukan tepisan gemilang. Pertemuan panas itu juga memperlihatkan momen ringan ketika superstar Portugal itu kedapatan berusaha mengintip catatan taktik yang diberikan kepada seorang lawan.

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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kesempatan untuk bangkit kembali menanti

    Apa pun yang menjadi sasaran luapan emosi Felix, anak asuh Postecoglou menghadapi tugas mendesak untuk kembali fokus dan membenahi kelengahan mencolok di lini belakang. Meningkatkan ketajaman serangan dan memperkuat soliditas pertahanan tetap menjadi prioritas utama jelang laga hari Rabu melawan Abha pada 9 September. Memberikan respons secepatnya dan mengamankan tiga poin akan sangat krusial agar mereka tidak semakin tertinggal dari pemuncak klasemen Al-Hilal.

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