Koeman menjadi sorotan tajam karena mengubah skema pertahanannya, meninggalkan formasi empat bek tradisionalnya dan beralih ke formasi lima bek. Perubahan taktis yang tak terduga ini menandai pertama kalinya Oranje memulai pertandingan dengan barisan belakang lima orang sejak kekalahan 2-1 melawan Jerman pada Maret 2024, yang mengakhiri rentetan 31 pertandingan berturut-turut yang dimainkan dengan formasi empat bek standar.

Ketika ditanya apakah ia sudah mengundurkan diri dari jabatannya, Koeman menjawab: "Tidak, saya belum. Saya akan merenungkan masa depan saya. Ini terjadi langsung setelah pertandingan dan kekecewaan masih sangat terasa di benak saya. Saya akan merenungkannya dan mungkin saya akan sampai pada kesimpulan besok pagi."

Ia menambahkan mengenai formasi pertahanan Belanda: "Anda boleh berpikir apa pun yang Anda mau, tapi kami kebobolan jauh lebih sedikit saat menghadapi tim yang lebih kuat daripada Swedia dan Tunisia. Jika harus melakukannya lagi, saya akan melakukannya dengan cara yang sama. Sebagai pelatih Belanda, ketika gol penyama kedudukan tercipta, saya selalu akan dikritik karena memilih lima pemain bertahan.

"Tapi kalian mengkritik, itu hak kalian. Kalian menonton dari pinggir lapangan, saya di sini bersama tim, dan sekali lagi, saya akan melakukannya lagi."