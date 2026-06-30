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"Aku akan melakukannya dengan cara yang sama!" - Ronald Koeman membela keputusannya menggunakan formasi lima bek setelah Belanda tersingkir dari Piala Dunia oleh Maroko
Atlas Lions berhasil membalikkan keadaan
Tim Oranje harus tersingkir secara mengejutkan di babak 32 besar setelah mengalami kekalahan di detik-detik terakhir melawan tim Maroko yang tampil dominan. Pasukan Koeman tampaknya akan melaju ke babak berikutnya ketika Cody Gakpo memecah kebuntuan 18 menit menjelang akhir pertandingan. Namun, sundulan Issa Diop di masa tambahan waktu memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, yang berujung pada adu penalti yang menegangkan di mana tim Belanda gagal mengeksekusi tiga tendangan penalti dan akhirnya kalah dengan skor 3-2.
- Getty Images Sport
Koeman tetap berpegang pada struktur tersebut
Koeman menjadi sorotan tajam karena mengubah skema pertahanannya, meninggalkan formasi empat bek tradisionalnya dan beralih ke formasi lima bek. Perubahan taktis yang tak terduga ini menandai pertama kalinya Oranje memulai pertandingan dengan barisan belakang lima orang sejak kekalahan 2-1 melawan Jerman pada Maret 2024, yang mengakhiri rentetan 31 pertandingan berturut-turut yang dimainkan dengan formasi empat bek standar.
Ketika ditanya apakah ia sudah mengundurkan diri dari jabatannya, Koeman menjawab: "Tidak, saya belum. Saya akan merenungkan masa depan saya. Ini terjadi langsung setelah pertandingan dan kekecewaan masih sangat terasa di benak saya. Saya akan merenungkannya dan mungkin saya akan sampai pada kesimpulan besok pagi."
Ia menambahkan mengenai formasi pertahanan Belanda: "Anda boleh berpikir apa pun yang Anda mau, tapi kami kebobolan jauh lebih sedikit saat menghadapi tim yang lebih kuat daripada Swedia dan Tunisia. Jika harus melakukannya lagi, saya akan melakukannya dengan cara yang sama. Sebagai pelatih Belanda, ketika gol penyama kedudukan tercipta, saya selalu akan dikritik karena memilih lima pemain bertahan.
"Tapi kalian mengkritik, itu hak kalian. Kalian menonton dari pinggir lapangan, saya di sini bersama tim, dan sekali lagi, saya akan melakukannya lagi."
Maroko menerima status sebagai tim yang tidak diunggulkan
Manajer tim lawan, Mohamed Ouahbi, mengakui bahwa staf teknisnya harus beradaptasi dengan cepat setelah terkejut oleh sikap defensif yang tidak biasa dari tim raksasa Eropa tersebut. Didorong oleh warisan historis finis di peringkat keempat pada Qatar 2022, negara Afrika ini yakin bahwa mentalitas turnamen elit mereka yang telah berubah membuat mereka mampu bersaing dengan kekuatan super global mana pun.
Ouahbi menambahkan: "Kami terkejut dengan formasi mereka. Saat melihatnya, kami tahu mereka ingin bertahan dengan formasi blok rendah. Itu bukan cara bermain mereka biasanya dan kami harus beradaptasi. Saya melihat gaya permainan ini sebagai bentuk penghormatan.
"Omong kosong saja, yang penting adalah apa yang bisa kami lakukan di lapangan. Piala Dunia di Qatar telah mengubah mentalitas tim Maroko. Kami tak terhentikan jika bermain sepak bola sesuai gaya kami, tetapi jika kami melakukan kesalahan, kami akan pulang."
- Getty Images Sport
Jalan menuju perempat final menanti di depan
Maroko melaju ke Houston untuk menghadapi Kanada di babak 16 besar, dengan kemungkinan laga ulang semifinal melawan Prancis di Qatar yang mulai terlihat di cakrawala. Tim yang sedang dalam performa terbaik ini memasuki babak berikutnya dalam kondisi prima, tetap sangat sulit ditembus sekaligus memiliki ancaman serangan balik yang mematikan. Bagi tim Belanda yang kecewa, lowongan posisi manajer yang mungkin akan kosong dan evaluasi mendalam menanti skuad yang gagal mengendalikan jalannya pertandingan pada saat yang paling krusial.