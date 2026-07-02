"Aku akan berusaha memaksimalkan kesempatan ini" - Endrick buka-bukaan soal hubungannya dengan Neymar dan perannya di Piala Dunia di bawah asuhan pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti

Endrick tetap bersabar menanti kesempatannya di bawah asuhan sang manajer. "Musim pertama bersama Ancelotti adalah musim di mana saya banyak bermain. Waktunya memang sedikit, tapi saya masuk sebagai pemain pengganti di hampir setiap pertandingan. Dia selalu bilang waktuku akan tiba. Di Copa del Rey, dia lebih sering memasukkan saya dan saya bisa membantu tim. Saya mencetak gol di hampir semua pertandingan," kenangnya.

"Saya selalu tenang. Dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Dia tahu betul apa yang harus dilakukan. Di pertandingan terakhir ini, pemain yang mencetak gol justru datang dari bangku cadangan. Kita bisa tenang, dia akan selalu melakukan yang terbaik untuk tim."

Endrick menambahkan: "Dia tidak akan melakukan apa yang terbaik untuk saya, atau untuk Matheus Cunha; dia akan melakukan apa yang terbaik untuk tim. Dia melakukan apa yang dia yakini, dan hasilnya pun terwujud. Sepertinya Tuhan memandanginya dan berkata... dia seperti mendapat ilham. Ketika dia meminta saya melakukan sesuatu, saya akan melakukannya. Saya tidak akan ragu, saya hanya akan mendengarkan suaranya dan melakukan apa yang dia minta."

Membahas keserbagunaannya, Endrick menyatakan: “Di Lyon, saya membantu tim sebagai penyerang tengah, juga di sayap kanan, bermain sebagai false nine. Ancelotti mengetahui kualitas dan karakteristik saya. Kami menghabiskan satu tahun bersama dan dia selalu melihat bagaimana saya bisa membantu tim. Di sini pun tidak berbeda.”