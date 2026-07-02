AFP
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"Aku akan berusaha memaksimalkan kesempatan ini" - Endrick buka-bukaan soal hubungannya dengan Neymar dan perannya di Piala Dunia di bawah asuhan pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti
- Getty Images Sport
Belajar dari seorang legenda
Menurut ESPN, Endrick berbagi cerita tentang pengalamannya di Piala Dunia dan apa yang ia pelajari dari Neymar. Meskipun Neymar absen di awal turnamen karena cedera, keduanya belakangan ini sering duduk bersama di bangku cadangan.
Endrick menyatakan: "Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ney. Kami bercanda setelah latihan, bermain kartu, dan mengobrol. Di hari libur kami, kami bersama-sama, kami berbincang. Sangat penting untuk berbicara dengan orang-orang yang menjadi kapten tim nasional, seperti Marquinhos, Casemiro, dan Alisson."
Dia menambahkan: "Mendapatkan pengalaman dari mereka adalah hal yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang memahami sepak bola. Mengetahui lebih banyak tentang hal ini sangat bermanfaat. Dan hal ini juga berlaku bagi Ney. Kami duduk berdampingan di bangku cadangan. Saya akan berusaha memaksimalkan kesempatan ini, karena karier saya masih panjang."
Kemenangan mengejutkan atas Jepang
Penyerang muda itu juga memuji Ancelotti setelah kemenangan Brasil 2-1 atas Jepang di babak 32 besar. Endrick tampil mengesankan setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan memberikan pujian kepada pelatih asal Italia tersebut.
"Pertandingan melawan Jepang itu luar biasa. Saya tidak menyangka akan masuk pada saat itu. Saat jeda babak pertama, mereka memanggil saya, dan saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, memohon ketenangan. Tiba-tiba saya menyadari, saat itu saya sedang berada di bangku cadangan sambil bersorak, dan di ruang ganti mereka memberi tahu saya bahwa saya akan masuk," ungkapnya.
Merenungkan pertemuannya kembali dengan mantan pelatih Real Madrid itu, Endrick mengatakan: “Pengalaman yang luar biasa. Dia adalah pelatih pertama saya di Eropa. Bagi saya, itu sungguh luar biasa. Saya belajar banyak darinya, begitu pula dari stafnya. Saya sangat bersyukur. Saya sangat senang dengan hal ini. Tidak ada yang lebih cocok daripada memilikinya sebagai pelatih di Brasil.”
Mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Ancelotti
Endrick tetap bersabar menanti kesempatannya di bawah asuhan sang manajer. "Musim pertama bersama Ancelotti adalah musim di mana saya banyak bermain. Waktunya memang sedikit, tapi saya masuk sebagai pemain pengganti di hampir setiap pertandingan. Dia selalu bilang waktuku akan tiba. Di Copa del Rey, dia lebih sering memasukkan saya dan saya bisa membantu tim. Saya mencetak gol di hampir semua pertandingan," kenangnya.
"Saya selalu tenang. Dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Dia tahu betul apa yang harus dilakukan. Di pertandingan terakhir ini, pemain yang mencetak gol justru datang dari bangku cadangan. Kita bisa tenang, dia akan selalu melakukan yang terbaik untuk tim."
Endrick menambahkan: "Dia tidak akan melakukan apa yang terbaik untuk saya, atau untuk Matheus Cunha; dia akan melakukan apa yang terbaik untuk tim. Dia melakukan apa yang dia yakini, dan hasilnya pun terwujud. Sepertinya Tuhan memandanginya dan berkata... dia seperti mendapat ilham. Ketika dia meminta saya melakukan sesuatu, saya akan melakukannya. Saya tidak akan ragu, saya hanya akan mendengarkan suaranya dan melakukan apa yang dia minta."
Membahas keserbagunaannya, Endrick menyatakan: “Di Lyon, saya membantu tim sebagai penyerang tengah, juga di sayap kanan, bermain sebagai false nine. Ancelotti mengetahui kualitas dan karakteristik saya. Kami menghabiskan satu tahun bersama dan dia selalu melihat bagaimana saya bisa membantu tim. Di sini pun tidak berbeda.”
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan nasib Brasil?
Brasil kini akan bersiap menghadapi Norwegia pada hari Minggu dalam laga babak 16 besar Piala Dunia yang sangat menentukan. Dengan absennya Lucas Paquetá akibat cedera dan Raphinha yang masih diragukan tampil, Endrick menjadi kandidat kuat untuk mengamankan posisi starter dalam susunan pemain. Seiring dengan semakin sengitnya babak gugur, penyerang berbakat ini akan berupaya membalas kepercayaan Ancelotti dan membantu membawa negaranya selangkah lebih dekat menuju kejayaan internasional tertinggi.