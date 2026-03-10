Getty Images Sport
"Aku akan bermasalah!" - Axel Disasi enggan membicarakan periode sulitnya di Chelsea saat bek tersebut menjelaskan apa yang dia pelajari dari perlakuan "tim bom"
Pengasingan yang menyebalkan di London Barat
Bek Prancis tersebut, yang sebelumnya menjadi andalan tim dengan 61 penampilan setelah transfer senilai €45 juta dari Monaco pada Agustus 2023, menjadi surplus selama masa kepelatihan Enzo Maresca.
Hal ini menyebabkan ia dipindahkan ke tim cadangan klub yang terkenal, 'bomb squad', bersama dengan pemain-pemain lain yang juga terpinggirkan. Disasi tidak tampil dalam satu pertandingan pun untuk The Blues pada paruh pertama musim 2025-26, setelah sebelumnya dipinjamkan ke Aston Villa antara Februari dan Juni tahun lalu.
Menakuti konsekuensi dari kejujuran
Memikirkan beban emosional akibat dipinggirkan, pemain berusia 27 tahun itu berhati-hati dalam memilih kata-katanya terkait keputusannya untuk meninggalkan Stamford Bridge. "Jika saya mengatakan semuanya, mungkin saya akan mendapat masalah, tapi itu sangat sulit," akunya. "Sangat sulit melihat setiap pertandingan di TV setiap minggu, setiap akhir pekan."
Meskipun merasa sangat frustrasi, ia tetap menjaga profesionalismenya sepanjang masa sulit itu sambil menunggu kesempatan. "Saya hanya bekerja, menunggu giliran saya, dan itulah mengapa sekarang saya menikmati semuanya karena saya tahu bagaimana rasanya berada di depan TV dan bukan di lapangan," tambahnya.
Menemukan rumah baru di Stadion London
Pindah ke West Ham pada hari batas waktu transfer pada Februari dengan biaya pinjaman €2 juta telah terbukti menjadi obat mujarab bagi kariernya. Sejak bergabung dengan tim Nuno Espirito Santo, bek tengah ini telah menjadi bagian penting dari barisan pertahanan, dengan sudah tampil dalam tujuh pertandingan di semua kompetisi.
Menyelesaikan masa pengasingan membutuhkan ketahanan mental yang luar biasa dan sistem dukungan yang kuat. Menjelaskan bagaimana ia menghadapinya, ia mengatakan: "Saya belajar untuk lebih sabar, tetap profesional, meskipun keadaan sulit. Saya mendapat bantuan dari keluarga saya dan mereka sangat membantu saya untuk tetap dalam kondisi baik."
Memperbaiki reputasinya di Liga Premier
Statistik membuktikan bahwa kehadirannya memberikan dampak yang nyata, membantu The Hammers meraih delapan poin penting dalam lima penampilannya di Premier League. Meskipun saat ini berada di zona degradasi di peringkat ke-18 dengan 28 poin, mereka kini imbang dengan Nottingham Forest di peringkat ke-17, hanya tertinggal berdasarkan selisih gol.
Meskipun ia sempat kembali ke tim utama Chelsea di bawah asuhan manajer baru Liam Rosenior sebelum hengkang, masa depannya yang panjang jelas berada di tempat lain. Mengetahui betapa cepatnya nasib bisa berubah, Disasi menyimpulkan: "Saya berusaha menikmati setiap momen karena saya tahu itu tidak dijamin," memastikan ia memaksimalkan awal baru ini.
