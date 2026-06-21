“Aku akan berakhir di sana” - Lamine Yamal membuat prediksi bertema Lionel Messi saat bintang Spanyol dan Barcelona itu menarik banyak perhatian

Yamal telah menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola berkat kemunculannya yang cemerlang, dengan banyak pihak yang membandingkan lintasan kariernya saat ini dengan sang legenda terbesar yang pernah mengenakan seragam Blaugrana. Sama seperti ikon Argentina itu yang bertransisi dari sayap yang menakutkan menjadi pengatur serangan di lini tengah, Yamal pun memperkirakan masa depannya akan berada jauh dari pinggir lapangan.

Dalam wawancara dengan El Mundo, remaja ini menjelaskan alasan di balik pandangan taktisnya. "Saya pikir Leo juga pernah dijaga oleh tiga pemain," jelasnya. "Dan satu-satunya tempat di mana tiga pemain tidak bisa menjagamu adalah di tengah. Ada terlalu banyak pemain di sana. Seiring berjalannya waktu, saya akan berakhir di sana, karena sangat mudah bagi lawan untuk bertahan dengan tiga pemain di sayap, tapi mereka tidak bisa menjagaku di tengah."



