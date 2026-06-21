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“Aku akan berakhir di sana” - Lamine Yamal membuat prediksi bertema Lionel Messi saat bintang Spanyol dan Barcelona itu menarik banyak perhatian
Menelusuri perjalanan karier Messi
Yamal telah menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola berkat kemunculannya yang cemerlang, dengan banyak pihak yang membandingkan lintasan kariernya saat ini dengan sang legenda terbesar yang pernah mengenakan seragam Blaugrana. Sama seperti ikon Argentina itu yang bertransisi dari sayap yang menakutkan menjadi pengatur serangan di lini tengah, Yamal pun memperkirakan masa depannya akan berada jauh dari pinggir lapangan.
Dalam wawancara dengan El Mundo, remaja ini menjelaskan alasan di balik pandangan taktisnya. "Saya pikir Leo juga pernah dijaga oleh tiga pemain," jelasnya. "Dan satu-satunya tempat di mana tiga pemain tidak bisa menjagamu adalah di tengah. Ada terlalu banyak pemain di sana. Seiring berjalannya waktu, saya akan berakhir di sana, karena sangat mudah bagi lawan untuk bertahan dengan tiga pemain di sayap, tapi mereka tidak bisa menjagaku di tengah."
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Menjadi ancaman yang lebih serius
Bintang Euro 2024 ini saat ini menjadi andalan di sayap kanan, memanfaatkan kecepatan dan triknya untuk mengacaukan barisan pertahanan yang rapat. Namun, ia mengakui bahwa ia merasa potensinya sebagai penentu kemenangan lebih besar saat beroperasi di ruang sempit di antara barisan pertahanan yang kokoh. Ia telah menunjukkan sekilas keserbagunaan ini, dengan sesekali ditempatkan lebih ke tengah.
"Saya bisa menghadapi bek satu lawan satu di tengah. Saya menjadi pemain yang lebih menentukan jika berputar ke tengah daripada jika berputar ke sayap," kata Yamal. "Tentu saja, saat ini saya pikir lebih baik bagi tim jika saya bermain di sayap. Namun akan tiba saatnya ketika saya akan lebih menentukan di tengah. Dan saya akan berakhir di sana."
Tantangan penandaan tiga kali
Para lawan dengan cepat menyadari bahwa membiarkan pemain muda ini dalam situasi satu lawan satu yang sederhana adalah resep bencana. Yamal mengungkapkan bahwa ia kini sudah terbiasa dikepung oleh beberapa pemain bertahan sekaligus, meski ia tetap tenang dalam mencari cara untuk melewati jebakan-jebakan taktis tersebut dengan melibatkan rekan-rekan setimnya secara lebih efektif.
"Setidaknya tiga [penjaga]. Kalau beruntung, dua. Tapi satu lawan satu, tidak pernah, sama sekali tidak," katanya saat ditanya tentang perhatian yang diterimanya. "Jadi saya mulai memikirkan skema permainan: saya berbicara dengan bek sayap dan mengatakan kepadanya, 'Jika saya mengoper bola kepadamu, lakukan ini.' Manajer mengatakan kepada saya, 'Jika ada tiga pemain yang mengawasi kamu, berarti ada tiga rekan setim yang bebas.' Jadi ini tentang bermain di lini belakang, tentu saja, tetapi menggiring bola adalah soal improvisasi. Kamu tidak bisa merencanakannya. Itu mustahil."
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Dipuji sebagai pewaris takhta
Saat Spanyol bersiap menghadapi laga Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, antusiasme seputar pemain muda ini telah mencapai puncaknya. Para manajer tim lawan pun mencermati dengan saksama, termasuk pelatih Arab Saudi, Georgios Donis, yang menyatakan bahwa pemain berusia 18 tahun ini telah mulai menggantikan Messi di Barcelona dengan cara terbaik berkat kedewasaannya yang luar biasa di lapangan.
Terlepas dari perbandingan tersebut, Yamal tetap rendah hati terkait kariernya di masa depan. Ketika ditanya apakah ia bisa membayangkan meniru karier luar biasa Messi dengan tetap bermain hingga usia 40 tahun, jawabannya cepat dan tegas: "Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin." Untuk saat ini, para penggemar hanya akan menikmati kehebatan seorang pemain yang tampaknya ditakdirkan untuk mendefinisikan era baru sepak bola Barcelona.