Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Aktris ternama Ester Exposito akhirnya angkat bicara soal hubungannya dengan Kylian Mbappe setelah tertangkap kamera sedang menonton sang bintang Real Madrid di Santiago Bernabeu
Exposito menonton derby Madrid di Santiago Bernabeu
Exposito tidak sendirian saat menonton pertandingan Real Madrid di La Liga pada 22 Maret, karena ia ditemani oleh rekan mainnya di serial "Elite", Sergio Momo, serta seorang teman dekat. Namun, kehadirannya di Bernabeu justru memicu spekulasi tentang adanya hubungan asmara dengan pemain timnas Prancis, Mbappe.
Dilaporkan bahwa Mbappe telah mengagumi Exposito selama beberapa tahun. Ia dikabarkan telah menghubungi aktris tersebut melalui media sosial setelah memanfaatkan persahabatan rekan setimnya, Vinicius Junior, dengan warga asli Madrid tersebut.
- Getty
Mbappe dan Exposito menikmati liburan romantis di Paris
Gosip selebriti di Spanyol menyebutkan bahwa pasangan ini menjalani kencan pertama pada Februari 2026, tepat setelah Hari Valentine. Pada bulan Maret, mereka terlihat tiba di Paris bersama-sama dengan menggunakan jet pribadi. Mereka dikabarkan menginap di sebuah hotel mewah saat berkunjung ke ibu kota Prancis tersebut.
Baik Mbappe maupun Exposito belum pernah membicarakan hubungan asmara yang dikabarkan itu di depan umum, dengan keduanya berupaya keras untuk menjaga kehidupan pribadi masing-masing tetap tertutup. Strategi yang diduga mereka terapkan, yaitu “tidak mengonfirmasi tetapi terlihat bersama”, dianggap sebagai perilaku “klasik” di industri hiburan.
Exposito ditanyai mengenai hubungannya dengan Mbappe
Namun, Exposito telah menanggapi pertanyaan-pertanyaan seputar kabar hubungannya dengan Mbappe. Ia termasuk di antara penonton saat bintang pop Rosalia memulai tur Spanyolnya di Movistar Arena, Madrid, pada 30 Maret.
Exposito dikelilingi oleh wartawan saat meninggalkan tempat tersebut. Dia mengatakan bahwa penampilan Rosalia yang dimaksud sangat “brilian” dan “luar biasa”. Karena dia tampak dalam suasana hati yang baik, para wartawan mencoba mendapatkan berita eksklusif tentang Mbappe.
Setelah ditanya apakah dia menyukai sepak bola, setelah menyaksikan Real mengalahkan Atletico 3-2 dalam pertandingan seru dengan lima gol, Exposito mengatakan dalam video yang direkam oleh majalah Hola, “Jujur saja, tidak terlalu.”
Ketika ditanya tentang pertandingan itu sendiri, Exposito tertawa dan mengatakan bahwa pertandingan itu berjalan dengan baik. Seorang wartawan kemudian menyatakan bahwa dia tampaknya cocok dengan Mbappe dan mereka bisa bahagia bersama.
Komentar tersebut membuat Exposito tertawa sebelum dia menjawab dengan bercanda, “Saya tidak akan mengatakan apa-apa.” Dia mengakhiri wawancara dengan mengatakan bahwa dia “super” ketika ditanya apakah dia bahagia dengan kehidupannya saat ini — baik secara profesional maupun pribadi.
- Getty
Mbappe memburu gelar juara dan rekor gol Prancis
Mbappe jarang membicarakan kehidupan pribadinya; ia lebih suka menekankan ikatan eratnya dengan anggota keluarga seperti orang tuanya, saudara laki-lakinya Ethan, dan keponakan-keponakannya.
Dia sebelumnya dikaitkan dengan model Stella Maxwell dan anggota keluarga kerajaan Monaco, Camille Gottlieb, putri Putri Stephanie dari Monaco - meskipun tidak ada hubungan yang pernah dikonfirmasi.
Mbappe telah bertugas bersama timnas Prancis selama jeda kompetisi domestik terakhir - menambah jumlah golnya untuk Les Blues menjadi 56, sehingga ia hanya tertinggal satu gol dari Olivier Giroud dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.
Dengan 38 gol dari 35 penampilan untuk Real Madrid musim ini, pemain berusia 27 tahun ini akan kembali beraksi di La Liga pada Sabtu melawan Mallorca sebelum kemudian menghadapi Harry Kane dan Bayern Munich di leg pertama perempat final Liga Champions yang sangat dinantikan.