Aktris ternama Ester Exposito akhirnya angkat bicara soal hubungannya dengan Kylian Mbappe setelah tertangkap kamera sedang menonton sang bintang Real Madrid di Santiago Bernabeu

Namun, Exposito telah menanggapi pertanyaan-pertanyaan seputar kabar hubungannya dengan Mbappe. Ia termasuk di antara penonton saat bintang pop Rosalia memulai tur Spanyolnya di Movistar Arena, Madrid, pada 30 Maret.

Exposito dikelilingi oleh wartawan saat meninggalkan tempat tersebut. Dia mengatakan bahwa penampilan Rosalia yang dimaksud sangat “brilian” dan “luar biasa”. Karena dia tampak dalam suasana hati yang baik, para wartawan mencoba mendapatkan berita eksklusif tentang Mbappe.

Setelah ditanya apakah dia menyukai sepak bola, setelah menyaksikan Real mengalahkan Atletico 3-2 dalam pertandingan seru dengan lima gol, Exposito mengatakan dalam video yang direkam oleh majalah Hola, “Jujur saja, tidak terlalu.”

Ketika ditanya tentang pertandingan itu sendiri, Exposito tertawa dan mengatakan bahwa pertandingan itu berjalan dengan baik. Seorang wartawan kemudian menyatakan bahwa dia tampaknya cocok dengan Mbappe dan mereka bisa bahagia bersama.

Komentar tersebut membuat Exposito tertawa sebelum dia menjawab dengan bercanda, “Saya tidak akan mengatakan apa-apa.” Dia mengakhiri wawancara dengan mengatakan bahwa dia “super” ketika ditanya apakah dia bahagia dengan kehidupannya saat ini — baik secara profesional maupun pribadi.