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Aktor Hollywood? Cristiano Ronaldo menjelaskan mengapa ia bisa mencapai sesuatu yang tak pernah bisa diraih oleh rivalnya, Lionel Messi, sang GOAT
Ronaldo Diprediksi Akan Menjadi Bintang Film
Dalam wawancara baru-baru ini dengan Jackpot City Casino, Petit menyatakan bahwa Ronaldo sangat cocok untuk berkarier di industri film setelah ia gantung sepatu. Pemenang Piala Dunia 1998 ini meyakini bahwa kecenderungan alami Ronaldo untuk berada di bawah sorotan membuatnya menjadi kandidat utama untuk "dunia hiburan," sebuah jalur yang menurut Petit tidak terbuka bagi semua pesepakbola legendaris.
Petit menjelaskan alasannya dengan membandingkan kepribadian dua pemain terbaik di generasi mereka. "Aktor Hollywood? Ronaldo bisa melakukan apa pun yang dia inginkan. Hal ini sangat berbeda bagi Lionel Messi. Saya tidak melihat Messi terjun ke dunia hiburan; dia tidak suka berbicara atau menjawab pertanyaan. Dia jauh dari sorotan, sedangkan Ronaldo sangat menyukai berada di bawah sorotan. Saya pikir Ronaldo bisa menjadi aktor, pasti. Tapi Messi, saya tidak bisa membayangkannya," kata Petit.
- Getty Images Sport
Jalur yang kontras bagi para rival GOAT
Sementara Messi sering kali lebih memilih membiarkan kakinya yang berbicara dengan cara yang lebih tenang, Ronaldo telah membangun merek global yang sangat bergantung pada citra publik dan daya jualnya. Perbedaan temperamen inilah yang membuat Petit yakin bahwa penyerang Al-Nassr itu akan sukses di Los Angeles, sementara bintang Inter Miami kemungkinan besar akan enggan menghadapi tuntutan syuting film dan sesi wawancara pers.
Masa kejayaan Ronaldo di bawah sorotan terus berlanjut meski karier bermainnya sudah memasuki masa senja. Setelah kekalahan menyakitkan 1-0 dari Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026, pemain berusia 41 tahun itu terlihat menangis, namun komentarnya setelah pertandingan menunjukkan bahwa ia masih menghargai kemegahan panggung tersebut, bahkan saat ia mempertimbangkan langkah selanjutnya.
Kekhawatiran mengenai masa depan Piala Dunia
Di luar perdebatan mengenai potensi karier akting Ronaldo, Petit juga menyuarakan kekhawatiran serius terkait infrastruktur sepak bola internasional. Ia mempertanyakan keberlanjutan jangka panjang dari sistem rotasi tuan rumah Piala Dunia, khususnya menyoroti turnamen 2034 yang rencananya akan digelar di Arab Saudi. Petit tetap skeptis terhadap upaya FIFA untuk memperluas olahraga ini ke pasar-pasar baru yang non-tradisional.
"Masalah terbesar saat ini adalah siapa yang akan menyelenggarakan Piala Dunia setelah Arab Saudi?" tanya Petit. "Siapa yang memiliki dana untuk menyelenggarakannya dan menggunakan dana publik? FIFA berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan India dan Tiongkok agar menjadi bagian dari industri sepak bola, tetapi itu bukan bagian dari budaya mereka. Kriket adalah olahraga paling populer di India, dan hal itu tidak pernah berhasil di sana. Di Tiongkok, para pemain jarang bermain di luar negeri. Inilah pertanyaan utamanya: apa yang akan terjadi setelah tahun 2034."
- AFP
Apakah ini akhir karier CR7?
Baik ia berkarier di Hollywood maupun tetap berkecimpung di dunia olahraga, kehadiran Ronaldo tetap menjadi topik perdebatan yang hangat. Beberapa pihak bahkan menyarankan agar ia tetap terlibat dengan beralih ke bangku cadangan. Setelah kepergian Roberto Martinez, para pakar seperti Jeff Stelling bercanda bahwa Ronaldo bisa saja “memainkan” dirinya sendiri di setiap pertandingan jika ia mengambil alih jabatan sebagai manajer Portugal.
Untuk saat ini, penyerang legendaris tersebut sedang meluangkan waktu untuk merenung bersama keluarganya. Setelah menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terakhir baginya, berbagai kemungkinan terbuka lebar bagi pria yang telah memenangkan lima penghargaan Ballon d'Or ini.
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