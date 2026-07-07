Dalam wawancara baru-baru ini dengan Jackpot City Casino, Petit menyatakan bahwa Ronaldo sangat cocok untuk berkarier di industri film setelah ia gantung sepatu. Pemenang Piala Dunia 1998 ini meyakini bahwa kecenderungan alami Ronaldo untuk berada di bawah sorotan membuatnya menjadi kandidat utama untuk "dunia hiburan," sebuah jalur yang menurut Petit tidak terbuka bagi semua pesepakbola legendaris.

Petit menjelaskan alasannya dengan membandingkan kepribadian dua pemain terbaik di generasi mereka. "Aktor Hollywood? Ronaldo bisa melakukan apa pun yang dia inginkan. Hal ini sangat berbeda bagi Lionel Messi. Saya tidak melihat Messi terjun ke dunia hiburan; dia tidak suka berbicara atau menjawab pertanyaan. Dia jauh dari sorotan, sedangkan Ronaldo sangat menyukai berada di bawah sorotan. Saya pikir Ronaldo bisa menjadi aktor, pasti. Tapi Messi, saya tidak bisa membayangkannya," kata Petit.