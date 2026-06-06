Aktivitas Mason Greenwood di media sosial tampaknya membuktikan bahwa ia ingin pindah ke Fenerbahçe setelah pernyataan besar terkait transfer yang dilontarkan oleh calon presiden

Safi menyatakan keyakinannya yang kuat untuk merekrut mantan pemain Manchester United tersebut, dengan mengatakan: "Kami telah mencapai kesepakatan dengan Mason Greenwood. Kesepakatan ini berlaku hingga Juni 2030 jika saya terpilih dalam pemilihan."

Selain itu, Romano juga mengatakan bahwa Safi akan mendatangkan Luis Suarez dari Sporting CP. Namun, kesepakatan mengenai biaya transfer dengan klub Portugal tersebut belum tercapai, karena Safi kemungkinan tidak akan mengajukan tawaran resmi hingga ia terpilih sebagai presiden klub.