AFP
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Aktivitas Mason Greenwood di media sosial tampaknya membuktikan bahwa ia ingin pindah ke Fenerbahçe setelah pernyataan besar terkait transfer yang dilontarkan oleh calon presiden
Janji kampanye Fenerbahçe menempatkan Greenwood di bawah sorotan
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Greenwood mengalami perkembangan baru setelah calon presiden Fenerbahce, Safi, mengklaim bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan penyerang Marseille tersebut, menurut Fabrizio Romano. Safi telah menjadikan pemain berusia 24 tahun itu sebagai bagian penting dari kampanye pemilihannya menjelang pemilihan presiden klub. Calon tersebut mengumumkan bahwa kesepakatan telah disiapkan dan dapat diselesaikan jika ia memenangkan pemilihan.
- AFP
Safi mengklaim kesepakatan tersebut telah disetujui
Safi menyatakan keyakinannya yang kuat untuk merekrut mantan pemain Manchester United tersebut, dengan mengatakan: "Kami telah mencapai kesepakatan dengan Mason Greenwood. Kesepakatan ini berlaku hingga Juni 2030 jika saya terpilih dalam pemilihan."
Selain itu, Romano juga mengatakan bahwa Safi akan mendatangkan Luis Suarez dari Sporting CP. Namun, kesepakatan mengenai biaya transfer dengan klub Portugal tersebut belum tercapai, karena Safi kemungkinan tidak akan mengajukan tawaran resmi hingga ia terpilih sebagai presiden klub.
Greenwood memicu spekulasi di dunia maya
Meskipun spekulasi transfer yang melibatkan calon presiden sering kali dianggap sekadar taktik kampanye, Greenwood sendiri justru semakin memperkeruh suasana. Penyerang tersebut terlihat mengikuti akun Safi di media sosial, yang mengindikasikan adanya minat bersama untuk mewujudkan kepindahannya ke Super Lig pada musim panas ini.
Interaksi ini terjadi di saat masa depan Greenwood di Prancis terlihat semakin tidak pasti meskipun ia sukses secara individu di lapangan. Setelah mencetak 16 gol liga musim lalu, direktur olahraga Marseille, Gregory Lorenzi, telah mengisyaratkan bahwa penyerang tersebut bisa dijual jika tawaran yang tepat datang.@m.hakansafi
- AFP
Hasil pemilu dapat menentukan hasil transfer
Fokus utama saat ini tertuju pada pemilihan presiden Fenerbahçe, di mana klaim Safi bergantung pada keberhasilannya meraih kemenangan. Fenerbahçe bukanlah satu-satunya klub yang memantau Greenwood; Roma juga dikabarkan tertarik pada sang penyerang. Namun, prospek klub Turki tersebut di Liga Champions serta sifat proposal Safi yang sudah matang dapat memperkuat posisi mereka jika hasil pemilihan berpihak padanya. Manchester United juga berpotensi mendapat keuntungan dari klausul penjualan kembali jika Marseille menyetujui transfer tersebut.