Aksi viral yang membuat Tim Payne, pemain 'paling tidak dikenal' di Piala Dunia, berhasil meraih 2,5 juta pengikut di Instagram
Bek itu mendadak menjadi terkenal
Pemain timnas Selandia Baru, Payne, mengalami lonjakan popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di media sosial berkat kampanye promosi yang sengaja diluncurkan oleh seorang influencer asal Argentina. Valen Scarsini, yang dikenal di dunia maya sebagai 'elscarso', memilih bek Wellington Phoenix tersebut setelah meneliti para peserta turnamen yang paling tidak dikenal. Tantangan viral tersebut langsung membuat jumlah pengikut Instagram Payne melonjak dari kurang dari 5.000 menjadi lebih dari 2,5 juta dan terus bertambah, melampaui jangkauan digital gabungan para ikon nasional dan pemimpin politik.
Seorang influencer menjelaskan kampanye yang viral
Scarsini menggalang dukungan dari jutaan pengikutnya di media sosial dengan mengunggah sebuah video di TikTok dan Instagram yang telah ditonton lebih dari enam juta kali. Menjelaskan proses seleksi strategisnya, Scarsini mengajak para penggemar untuk mendukung bek sayap veteran tersebut: "Saya meneliti semua tim yang berlaga di Piala Dunia untuk mencari pemain yang paling tidak dikenal, dan setelah menganalisis satu per satu, saya menemukannya.
"Tim Payne adalah seorang bek dan memiliki tugas yang sangat berat: membantu Selandia Baru memenangkan pertandingan Piala Dunia pertamanya. Mereka belum pernah menang sekali pun. Apa yang perlu dilakukan untuk menjadi pahlawan Piala Dunia? Pertama, ikuti Tim Payne. Saya akan menandainya. Banjiri postingannya dengan suka dan komentar. Kita harus mulai menyebut nama Tim Payne di mana-mana. Kalian harus membuat video yang memperkuat legenda Tim Payne. Jika kalian memiliki album Piala Dunia, unggah foto dengan stiker kalian."
Payne menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam
Gelombang interaksi digital yang tak terduga ini memicu komunikasi langsung antara pesepakbola profesional tersebut dan pembuat konten. Dari markas latihan Selandia Baru di Florida, Payne awalnya menghubungi melalui pesan pribadi sebelum mengunggah video tanggapan resmi untuk para pengikutnya di seluruh dunia: "Aku sempat bertanya-tanya kenapa media sosialku ramai banget, lalu aku nemu postinganmu, bro. Terima kasih atas dukungannya! Gracias, hermano.
"Maafkan bahasa Spanyol saya, saya masih belajar di Duolingo. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda, Valen, 48 jam terakhir ini sungguh luar biasa. Saya juga ingin menyampaikan rasa syukur saya karena dapat mewakili negara saya di Piala Dunia ini, dan saya menghargai semua dukungan dari seluruh dunia. Muchas gracias."
Uji coba kelompok bersejarah menanti
Payne kini harus kembali memusatkan perhatiannya pada sepak bola kompetitif, seiring dengan persiapan akhir tim Selandia Baru di pemusatan latihan menjelang babak penyisihan grup yang berat. Negara dengan peringkat terendah di turnamen ini akan memulai kampanye mereka melawan Iran di SoFi Stadium pada 16 Juni, sebelum menghadapi Mesir dan Belgia. Setelah mencatatkan performa impresif di babak kualifikasi, bek sayap berusia 32 tahun ini dihadapkan pada tantangan berat untuk membantu All Whites meraih kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di putaran final Piala Dunia.