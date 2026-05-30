Scarsini menggalang dukungan dari jutaan pengikutnya di media sosial dengan mengunggah sebuah video di TikTok dan Instagram yang telah ditonton lebih dari enam juta kali. Menjelaskan proses seleksi strategisnya, Scarsini mengajak para penggemar untuk mendukung bek sayap veteran tersebut: "Saya meneliti semua tim yang berlaga di Piala Dunia untuk mencari pemain yang paling tidak dikenal, dan setelah menganalisis satu per satu, saya menemukannya.

"Tim Payne adalah seorang bek dan memiliki tugas yang sangat berat: membantu Selandia Baru memenangkan pertandingan Piala Dunia pertamanya. Mereka belum pernah menang sekali pun. Apa yang perlu dilakukan untuk menjadi pahlawan Piala Dunia? Pertama, ikuti Tim Payne. Saya akan menandainya. Banjiri postingannya dengan suka dan komentar. Kita harus mulai menyebut nama Tim Payne di mana-mana. Kalian harus membuat video yang memperkuat legenda Tim Payne. Jika kalian memiliki album Piala Dunia, unggah foto dengan stiker kalian."